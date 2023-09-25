Российские брокерские компании стали предлагать аудит инвестиционных портфелей
Начинающим инвесторам разумно брать пример с профессиональных: завести привычку периодически проводить аудит портфеля. Это поможет добиться поставленных целей, сбалансировать риски и избежать убытков. Как часто стоит аудировать портфель — вопрос, зависящий от конъюнктуры рынка, но в сегодняшних реалиях оптимально делать это раз в квартал. Для проведения ребалансировки портфеля разумно привлечь экспертов, например, из сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Тем более что для инвесторов с портфелем от 3 млн рублей это бесплатно.
Баланс силы
Периодическая ребалансировка портфеля — важная составляющая инструментария любого инвестора, отметили все опрошенные «Ведомостями» эксперты. Проводимый время от времени аудит инвестиций «позволяет оценить, насколько текущие активы в портфеле инвестора соответствуют его целям, требованиям к доходности и уровню риска», отмечает руководитель аналитики и финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин. «С его помощью можно скорректировать инвестиционную стратегию: решить, какие активы продать или купить, чтобы быстрее достичь финансовых целей», — добавляет он.
Между датой приобретения какого-либо актива и временем пересмотра общего портфеля может пройти определенное время, будь то квартал или полгода. «За это время могут измениться как прогнозы активов, так и рыночная ситуация, а иногда и сама инвестиционная стратегия», — добавляет руководитель школы Московской биржи Валерий Скотников. По его словам, таким образом, аудит инвестиционного портфеля «помогает вовремя выходить из неактуальных активов и не забывать перекладываться в более подходящие для текущей ситуации инструменты, сохранять комфортное соотношение риска и доходности с учетом изменения цен активов».
Например, в начале года инвестор составляет портфель, на 40 % состоящий из акций и на 60 % из облигаций. Однако в течение года цены на акции и облигации будут меняться. Как результат, к концу года инвестор может обнаружить некомфортное для себя соотношение, например 60 % капитала в акциях и 40 % в облигациях. «Ребалансировка помогает сглаживать такие перекосы», — отмечает руководитель школы Московской биржи.
«Самый простой способ оценить текущее состояние своего портфеля — задаться вопросом: „Если бы вместо портфеля ценных бумаг у меня были деньги, купил бы я в свой портфель те же самые активы или сформировал его по-другому?»», — приводит пример управляющий партнер инвестиционного партнерства ABTRUST Алексей Бачеров.
Профессионал vs частник
Начинающие инвесторы, по словам Алексея Бачерова, порой считают, что аудит портфеля — это дело простое и его можно легко провести самому. «Вы либо должны уделять этому делу большое количество своего времени, анализируя и обдумывая как потенциальные объекты для инвестиций, так и свои решения, либо обратиться к профессионалам», — указал эксперт. «По сути, это целая отдельная работа. Когда на нее нет времени, можно сделать только хуже вместо улучшения результата», — солидарен генеральный директор NZT Rusfond Игорь Шимко. Кроме того, нужно помнить, что глубокая трансформация и российской экономики, и отечественного рынка формирует новые условия, которые пока не столь очевидны непрофессиональному игроку.
Чего стоит, например, сокращение информации, раскрываемой эмитентами, а то и ее полное сокрытие. Этот фактор делает вложения в бумаги многих российских компаний крайне сложным и опасным решением для инвесторов, которые полностью не могут отдавать время на анализ косвенных показателей эмитентов. Другой момент — это возросшая волатильность отечественного фондового рынка в низколиквидных бумагах, что также создает повышенные риски для непрофессионального инвестора. Кроме того, в последнее время возник еще один фактор, добавивший головной боли игрокам, — инфраструктурные риски, которые грозят даже не неожиданными рыночными движениями, а просто блокировкой активов инвестора.
Андрей Ванин отметил, что, как правило, эксперты строят финансовые модели по компаниям — эмитентам ценных бумаг и к тому же более глубоко погружены в рынок. «Самостоятельно провести аудит достаточно сложно и потому, что инвестор сам собирал портфель и может не замечать своих ошибок», — продолжает Ванин. «Любой аудит должен быть независимым, — соглашается автор проекта „Вредный инвестор» Назар Щетинин. — Эксперт должен найти ошибки и иметь смелость сказать об этом клиенту. Сам себя клиент критиковать не будет». Самостоятельно можно провести лишь небольшую ребалансировку, уверен Ванин, привлекать же профессионалов крайне желательно в ситуациях, когда инвестор не удовлетворен результатами вложений, часто закрывает позиции с убытком или же хочет сформировать инвестиционную стратегию.
Услуги по ребалансировке предлагают многие брокеры. Например, в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» аудит портфеля предполагает оценку соотношения риска и доходности, оценку каждого актива аналитиками, а также того, насколько хорошо сбалансированы вложения, рассказывает Андрей Ванин. Кроме того, эксперты помогут разобраться, можно ли получать больший результат от инвестиций. Тем более что сейчас можно получить бесплатный аудит портфеля в сервисе «Газпромбанк Инвестиции» бесплатно, если ваш объем портфеля — от 3 млн рублей, указывает Ванин.
Частота ребалансировки
Однако, как говорят эксперты, даже единоразовый аудит портфеля это не панацея. Ребалансировка должна стать хорошей привычкой умного инвестора. Как часто ее проводить, мнения экспертов разошлись. «На текущем рынке аудит лучше проводить раз в квартал — это позволяет вовремя реагировать на внешние риски в условиях достаточно закрытой отчетности эмитентов», — считает Андрей Ванин. По словам эксперта, просто необходимо также проаудировать свои инвестиционные решения при подъеме ставки, осложнении экономических условий, релокации.
«Осматривать вложения имеет смысл не чаще чем раз в квартал, когда выходят отчеты и можно понять, в какую сторону дует ветер перемен в ваших компаниях», — соглашается Игорь Шимко. Внеплановые ребалансировки нужны при резком изменении макроситуации, например девальвации национальной валюты, уверен эксперт. «При этом портфель облигаций менее волатилен, его аудит можно проводить реже, но надо знать, когда у компаний есть оферты, смотреть за выплатами купонов и отчетами», — напоминает Шимко.
По мнению Алексея Бачерова, ребалансировка в большинстве случаев требуется не чаще одного раза в год. Проводить ее чаще имеет смысл либо в период сильной волатильности, либо когда инвестор довносит средства на счет.
«Рядовому инвестору желательно аудировать свой портфель раз в полгода, идеально — ежеквартально», — настаивает Валерий Скотников.
Однако ключевой тезис — ребалансировка портфеля должна проводиться регулярно. «Беда в том, что многие делают выводы о профессионализме на коротком отрезке получаемого результата и нет возможности отделить на этом промежутке эффект удачи — она же счастливая случайность, — отмечает Алексей Бачеров. — Как говорил Уоррен Баффет в отношении профессионализма в инвестициях, что постоянные тренировки не приводят к идеальным результатам, они приводят к стабильным результатам».