Российские брокерские компании стали предлагать аудит инвестиционных портфелей

Андрей Ванин отметил, что, как правило, эксперты строят финансовые модели по компаниям — эмитентам ценных бумаг и к тому же более глубоко погружены в рынок. «Самостоятельно провести аудит достаточно сложно и потому, что инвестор сам собирал портфель и может не замечать своих ошибок», — продолжает Ванин. «Любой аудит должен быть независимым, — соглашается автор проекта „Вредный инвестор» Назар Щетинин. — Эксперт должен найти ошибки и иметь смелость сказать об этом клиенту. Сам себя клиент критиковать не будет». Самостоятельно можно провести лишь небольшую ребалансировку, уверен Ванин, привлекать же профессионалов крайне желательно в ситуациях, когда инвестор не удовлетворен результатами вложений, часто закрывает позиции с убытком или же хочет сформировать инвестиционную стратегию.