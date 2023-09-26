Cтартапы получили почти четверть миллиарда рублей на демодне акселератора Sber500
Как работает акселератор
Цель международного акселератора для технологических стартапов Sber500 – найти и отобрать лучшие инновационные решения в России и за рубежом, сделав их доступными всем тем, кто в них заинтересован. Акселератор помогает предпринимателям из разных сфер заявить о себе, вывести свои проекты на новый уровень и найти для них финансирование, а корпорациям и инвесторам – получить доступ к новым качественным технологическим решениям.
За все время работы программы заявки на участие в ней подали более 3 тыс. стартапов. Из них было отобрано 80 финалистов, которые уже обеспечили 1,2 тыс. рабочих мест, заключили в совокупности свыше 7 тыс. контрактов, получили гранты на 300 млн рублей и около 3 млрд рублей инвестиций.
В 2023 году в ходе четвертой волны акселератора за участие в финале боролись 1250 стартапов из 36 стран, это рекордное количество стран-участниц за все время действия акселератора. Больше всего заявок подали компании, занимающиеся анализом данных и Big Data, маркетингом (MarTech), DeFi, Web 3.0 и HRTech.
Среди заявок 20 % пришлось на зарубежные: из стран Европы, Азии, Африки и СНГ. При этом 13 % заявок поступило от женщин-предпринимателей. Средний возраст фаундера – 36 лет.
По словам первого заместителя Председателя Правления Сбербанка Александра Ведяхина, во время работы акселератора, а это всего 15 недель, в текущем году стартапы-участники привлекли 90 млн рублей и в среднем увеличили объем выручки на 150 %.
Основной объем экспертной и финансовой поддержки получили финалисты. Из более чем тысячи участников только 150 командам удалось попасть на онлайн-интенсив, так называемый boot camp, который длился 2 недели. Среди них было выбрано 25 стартапов-финалистов. Интересно, что 70 % финалистов используют в своих проектах технологии искусственного интеллекта.
«На каждое из мест претендовало 50 команд. Те, кто прошли отбор и получили сегодня право выйти на сцену, ‒ это лучшие из лучших на этот момент в нашей стране», ‒ отметил Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка, выступая с мотивационной речью перед финалистами.
Глава Сбера также обратил внимание, что много предпринимателей именно из России смогли сделать в нашей стране свой бизнес с нуля, став затем крупнейшими компаниями, в том числе за рубежом.
«Технологическое предпринимательство – это одна из сильных сторон нашей страны. Наш акселератор является свидетельством технологической силы России», ‒ заявил он.
На одной сцене с инвесторами
Каждая волна акселератора Sber500 традиционно заканчивается так называемым демоднем. Это важнейший день для команд-финалистов, во время него они могут представить свои решения широкой публике, включая потенциальных инвесторов.
Концепция демодня использует несколько широко известных подходов презентаций для фаундеров. Один из основных ‒ elevator pitch. Это словосочетание можно перевести как «презентация в лифте». У каждой команды есть всего 2 минуты, чтобы презентовать свой проект, как если бы встреча с потенциальным инвестором действительно произошла в лифте и завязался деловой small talk. С помощью elevator pitch многие известные бизнесмены договорились о своих первых крупных сделках. Например, основатель одной американской корпорации таким образом получил 50 тыс. долларов США на разработку персонального компьютера.
К питчам или презентациям финалистов заранее готовят специальные менторы акселератора, которые делятся с участниками лучшими бизнес-практиками со всех уголков мира. Кроме того, на протяжении всего сезона участники могли общаться с другими выпускниками акселератора и перенимать их опыт.
В этом году демодень состоялся 22 сентября. Он стал первым для акселератора, где финалисты смогли рассказать о своих уникальных решениях в формате технологического шоу с использованием возможностей расширенной реальности (XR). Благодаря ей фаундеры презентовали свои проекты из виртуального аэропорта Нью-Дели, из лифта Бурдж Халифы в Дубае и не только.
Проекты финалистов
В рамках демодня были представлены проекты, единой чертой которых является уникальная технологическая составляющая.
Финалисты презентовали платформы, системы, гаджеты, роботов и другие решения, которые могут помочь не только корпорациям, но и обычным людям. Неинвазивный нейроинтерфейс, уже сейчас способный заменить зрение незрячему человеку, «соседствовал» на сцене с платформой по разметке данных для машинного обучения, а многофункциональные модульные роботы для расширения возможностей работников на складе – с облачным сервисом цифровой исполнительной документации для строителей и застройщиков.
На сцене вместе с командами присутствовали реальные инвесторы и руководители корпораций, которые сразу после их выступлений делали стартапам предложения о грантах, инвестициях или других сделках. По итогам демодня финалисты получили предложения об инвестициях более чем на 240 млн рублей.
Список всех финалистов четвертой волны акселератора Sber500, их решения и презентации можно увидеть на сайте проекта.
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