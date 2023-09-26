Cтартапы получили почти четверть миллиарда рублей на демодне акселератора Sber500

Концепция демодня использует несколько широко известных подходов презентаций для фаундеров. Один из основных ‒ elevator pitch. Это словосочетание можно перевести как «презентация в лифте». У каждой команды есть всего 2 минуты, чтобы презентовать свой проект, как если бы встреча с потенциальным инвестором действительно произошла в лифте и завязался деловой small talk. С помощью elevator pitch многие известные бизнесмены договорились о своих первых крупных сделках. Например, основатель одной американской корпорации таким образом получил 50 тыс. долларов США на разработку персонального компьютера.