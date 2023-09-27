«Быть первыми – наше призвание»: СЕО Софтлайн об опыте разделения бизнеса и выходе на биржу

«Быть первыми – наше призвание»: СЕО Софтлайн об опыте разделения бизнеса и выходе на биржуО первом на российском рынке полностью завершившемся разделении бизнеса
Прошлый год стал переломным не только для российского бизнеса и рынка информационных технологий, на котором Софтлайн занимает лидирующее положение, но и для всей экономики России. Но мы все эти изменения, включая уход западных ИТ-поставщиков, смогли обратить себе на пользу.
В 2021 году мы вышли на Лондонскую и Московскую биржи нашим международным бизнесом Softline Holding PLC. В 2022 году, чтобы избежать санкционного давления, а также для оптимизации стратегии роста компании в России, мы разделили Softline Holding PLC на двух независимых ведущих игроков на соответствующих рынках – российскую ПАО «Софтлайн» и зарубежную Noventiq.
Нынешний Noventiq, как бывшая головная компания разделенной Softline Holding PLC, унаследовал листинги на биржах. Российский Софтлайн, частью которой являюсь я и еще 7 700 сотрудников, остался непубличным. Но мы, будучи одной из лидирующих ИТ-компаний в России, всегда понимали важность присутствия на публичном рынке, как одного из факторов, способствующих развитию нашего бизнеса, и необходимого для реализации наших инициатив. Поэтому с самого момента разделения бизнеса мы ставили себе цель – сделать публичной российскую компанию. И сегодня мы сделали это одними из первых среди российских компаний, которые ставили перед собой аналогичные задачи. Ведь быть первыми – это наше призвание.
Зачем мы вновь пошли на IPO? Во-первых, в нашей компании в рамках развития корпоративной культуры сотрудника-совладельца более десятой доли акций Софтлайн принадлежит ключевым сотрудникам, и мы эту долю планируем увеличивать. В наших планах дать возможность каждому из сотрудников стать акционером компании, предоставив всем желающим членам команды Софтлайн принять участие в нашей истории роста. Возможность монетизировать акции на организованных торгах – важное конкурентное преимущество как для удержания и мотивации нынешних сотрудников, так и для привлечения новых. Кроме того, такой вид мотивации синхронизирует интересы всей нашей команды с интересами других миноритариев, поддержание прав которых мы ставим в качестве одного из наших главных приоритетов.
Во-вторых, наш текущий основной акционер, чтобы защитить права владельцев ГДР Noventiq в России, решил предложить им обменять ГДР Noventiq на акции Софтлайн[1]. Мы считаем, что, эти акции потенциально имеют большую ценность для инвесторов, являясь более понятным инструментов, который непосредственно отражает историю российского бизнеса Софтлайн.
Если бы не этот обмен, все владельцы ГДР Noventiq в России остались бы с неторгуемыми бумагами в портфеле, поскольку сам Noventiq уже провел делистинг с Лондонской биржи, а сегодня – делистинг с Московской. Я глубоко убежден, что предложенный нашим акционером обмен — это лучшее решение для российских миноритариев Noventiq (теперь уже – наших акционеров), которое могло быть предложено.
Обмен выгоден не только с точки зрения ограничения рисков, но и потому, что для российских инвесторов могла быть прежде всего интересна локальная часть бизнеса, которая ориентирована на российский рынок, а также рынки дружественных стран. Кроме того, сами параметры обмена видятся нам экономически привлекательными – за одну ГДР Noventiq инвестор может получить до трех акций Софтлайн.
Еще одна причина, по которой мы «ударили в биржевой колокол» – это то, что доступ на биржу дал нам возможность в будущем иметь большую гибкость в выборе источников финансирования и привлечения долгосрочного капитала в компанию в зависимости от ситуации на фондовом рынке. Это позволит нам достичь поставленных амбициозных целей еще быстрее.
Важно понимать, что наш нынешний выход на биржу – это не повторное IPO. Это размещение акций совершенно нового игрока – ведущего в России ИТ-поставщика с высокоэффективной бизнес-моделью, адаптированной под новые реалии российского ИТ-рынка.
Софтлайн сегодня – локомотив технологического суверенитета России. Сейчас мы реализуем стратегию, ориентированную на импортозамещение и расширение ИТ-решений нашего собственного производства. Это позволило Софтлайн стать бенефициаром трансформации российского ИТ-рынка, которую мы наблюдали в 2022 году. В настоящий момент потенциал замещения иностранных ИТ-производителей в России составляет 450 млрд рублей на горизонте до 2027 года. И мы уже заняли крайне перспективную нишу на растущем рынке, делая акцент на развитии в сегментах с самым большим потенциалом роста.
Мы видим положительное влияние рыночной конъюнктуры, нашей новой стратегии и быстрой адаптации на финансовые результаты Софтлайн. В 1 полугодии 2023 года мы достигли максимального уровня валовой рентабельности за всю историю компании – 22,1%. Это означает, что наш бизнес становится еще прибыльнее, а инвестиционный кейс Софтлайн – еще привлекательнее для инвесторов. И мы рады будем пройти этот путь вместе с нашими акционерами.
[1] Обыкновенные акции ПАО «Софтлайн» www.e-disclosure.ru/portal/company
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