«Быть первыми – наше призвание»: СЕО Софтлайн об опыте разделения бизнеса и выходе на биржу

Нынешний Noventiq, как бывшая головная компания разделенной Softline Holding PLC, унаследовал листинги на биржах. Российский Софтлайн, частью которой являюсь я и еще 7 700 сотрудников, остался непубличным. Но мы, будучи одной из лидирующих ИТ-компаний в России, всегда понимали важность присутствия на публичном рынке, как одного из факторов, способствующих развитию нашего бизнеса, и необходимого для реализации наших инициатив. Поэтому с самого момента разделения бизнеса мы ставили себе цель – сделать публичной российскую компанию. И сегодня мы сделали это одними из первых среди российских компаний, которые ставили перед собой аналогичные задачи. Ведь быть первыми – это наше призвание.