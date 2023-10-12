Развитие медиаиндустрии как фактор, способствующий росту экономики

Холдинг является серьезным энергопотребителем и ведет масштабные работы по снижению энергопоказателей. В рамках реализации концепции энергосбережения MAER использует энергоэффективные рекламные экраны. Каждый экран оснащен системой измерения окружающего освещения. Встроенные датчики позволяют ежесекундно проводить перерасчет значений для изображения, исходя из текущих погодных условий, общего освещения и прочих параметров. В солнечные дни яркость экранов повышается, а в сумеречное и ночное время компьютер моментально устанавливает такой уровень яркости, который не будет слепить прохожих и водителей. Благодаря умной системе адаптации яркости под внешние условия удается сильно сократить потребление. Так, регулярно заменяемые блоки питания нового поколения позволяют при увеличении максимальной яркости на 60% увеличивать расход энергии не более чем на 20-25%, а средние значения потребления при этом остаются на стандартном уровне.