Развитие медиаиндустрии как фактор, способствующий росту экономики

Развитие медиаиндустрии как фактор, способствующий росту экономикиВ России в прошлом году зафиксирован рекордный объём энергопотребления и ожидается его дальнейший рост в текущем году.
Традиционно показатель считается фактором роста экономики. Об этом говорил Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели (РЭН): «Подчеркну, это качественный, интегральный показатель, который отражает позитивную динамику российской экономики и социальной сферы», – отметил глава государства.
Не нужно глубоко разбираться в экономических вопросах, чтобы понять, что увеличение спроса на электроэнергию свидетельствует о работе производств, открытии новых предприятий и объектов инфраструктуры. Как следствие, растущий бизнес все больше нуждается в рекламных инструментах, способных донести информацию о производимой продукции и оказываемых услугах до широкого круга потребителей.
Медиахолдинг MAER – крупнейший владелец цифровых рекламных конструкций в Москве и ключевых регионах страны- принял участие в российской энергетической неделе. Компания выступила коммуникационным партнером мероприятия, в котором участвовали свыше 2500 гостей из более чем 50 стран и территорий.
- Огромная сеть цифровых экранов MAER — медиафасадов и суперсайтов – дает возможность крупному бизнесу оперативно формировать и перестраивать инвестиционные, торговые и кооперационные связи. Важность такой перестройки особенно в условиях перехода мировой экономики к многополярной модели не раз подчеркивал глава государства, – отметил основатель и владелец медиахолдинга MAER Константин Майор.
Холдинг является серьезным энергопотребителем и ведет масштабные работы по снижению энергопоказателей. В рамках реализации концепции энергосбережения MAER использует энергоэффективные рекламные экраны. Каждый экран оснащен системой измерения окружающего освещения. Встроенные датчики позволяют ежесекундно проводить перерасчет значений для изображения, исходя из текущих погодных условий, общего освещения и прочих параметров. В солнечные дни яркость экранов повышается, а в сумеречное и ночное время компьютер моментально устанавливает такой уровень яркости, который не будет слепить прохожих и водителей. Благодаря умной системе адаптации яркости под внешние условия удается сильно сократить потребление. Так, регулярно заменяемые блоки питания нового поколения позволяют при увеличении максимальной яркости на 60% увеличивать расход энергии не более чем на 20-25%, а средние значения потребления при этом остаются на стандартном уровне.
Справка: Медиахолдинг MAER – крупнейший владелец цифровых рекламных конструкций в Москве и ключевых регионах страны, также входит в список системообразующих организаций РФ. Компания работает на рекламном рынке более 20 лет, имеет успешный̆ опыт реализации рекламных компаний российских общенациональных и социальных проектов для Правительства РФ, Администрации Президента РФ и крупнейших российских брендов.
В Московском регионе сеть MAER на сегодняшний день насчитывает 78 DSSконструкций, 43 медиафасада в 22 локациях, а также эксклюзивный формат – 2000 экранов на такси. Совокупный охват почти 5 миллиардов зрительных контактов.