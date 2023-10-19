Выгодная кредитная карта – миф или норма жизни?

При этом проникновение кредитных карт в России составляет лишь 20% от экономически активного населения, что в 2–3 раза меньше, чем в ЕС и США. Сейчас в России в общей сложности 20 млн клиентов с кредитными картами (примерно 14% от общей численности населения), у них на руках 46 млн карт, утверждает Frank RG. Для сравнения: в США кредиткой владеют больше 80% взрослых американцев. В России преимущественно распространены дебетовые карты. Среди возможных причин сравнительно невысокого проникновения кредиток — страх перед ними и ограниченное понимание продукта, предположило Frank RG. Но ситуация постепенно меняется к лучшему.