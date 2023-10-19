Выгодная кредитная карта – миф или норма жизни?Рынок кредитных карт в России растет быстрыми темпами
В среднем банки выпускают около 1 млн карт в месяц, и потенциал роста сохраняется: кредитки есть менее чем у трети взрослого населения страны. Кредитные карты, с одной стороны, довольно рискованный продукт для банков, с другой — удобный: можно регулировать кредитный лимит, предлагать условия в зависимости от добросовестности клиента. Для потребителей кредитки тоже становятся привлекательнее: кроме источника «быстрых денег» их все чаще рассматривают как способ получить дополнительный доход.
При этом проникновение кредитных карт в России составляет лишь 20% от экономически активного населения, что в 2–3 раза меньше, чем в ЕС и США. Сейчас в России в общей сложности 20 млн клиентов с кредитными картами (примерно 14% от общей численности населения), у них на руках 46 млн карт, утверждает Frank RG. Для сравнения: в США кредиткой владеют больше 80% взрослых американцев. В России преимущественно распространены дебетовые карты. Среди возможных причин сравнительно невысокого проникновения кредиток — страх перед ними и ограниченное понимание продукта, предположило Frank RG. Но ситуация постепенно меняется к лучшему.
Крупнейший российский банк «Сбер» два года назад запустил новый продукт – кредитную СберКарту, на сегодняшний день она уже есть в кошельке более чем у 15 млн россиян.
«Продукт превзошел самые смелые ожидания, его запуск в корне изменил рынок кредитных карт, задав новый тренд» – рассказал лидер кластера «Кредитные карты Сбербанка» Александр Калинкин.
Успех продукта в том, что у него действительно выгодные тарифы без каких-либо звездочек и уловок: это и длинный беспроцентный период в 120 дней, и бесплатное обслуживание карты (клиенту даже нет необходимости платить за смс-информирование - в отличие от подавляющего большинства банков).
Также у кредитной СберКарты честная процентная ставка, которая применится, если не уложиться в беспроцентный период. Кроме этого, на все онлайн-покупки в «Мегамаркете», а также на медицинские услуги и покупку лекарств в аптеках действует сниженная процентная ставка 9,8%, если человек не успеет вернуть средства за 120 дней.
Стоит отметить, что многие банки в условиях высокой конкуренции смягчают условия по кредитным картам: продляют беспроцентный период, отменяют плату за обслуживание, позволяют снимать деньги или даже переводить их без комиссии, начисляют кешбэк.
Ряд банков предлагают клиентам длительный беспроцентный период, когда можно выплатить задолженность по кредитке без процентов – и понятные его условия — ключевая характеристика кредиток для клиентов. На третьем месте — комиссия за обслуживание и только на четвертом — кредитный лимит. Бесплатная кредитная карта стала новым стандартом рынка. В части беспроцентного периода эталон — 120 дней, показало исследование Frank RG.
В связи с высокой конкуренцией за внимание клиентов также на первый план выходят сниженные ставки и специальные условия. Например, у кредитной СберКарты популярна ставка 9,8% в категории «Здоровье». Если потребуется купить лекарства или оплатить медицинские услуги и деньги потребуются на срок дольше, чем длится беспроцентный период, такая ставка будет очень кстати.
«Ставка 9,8% одна из самых низких на рынке. В категории «Здоровье» ей воспользовались более 6 млн клиентов. Что может быть важнее вашего здоровья и здоровья ваших близких? Запуская продукт в 2021 г., после пандемии, мы в «Сбере» решили возложить на продукт определенную социальную функцию и сделать максимально выгодные условия на покупки, связанные со здоровьем. Несмотря на рост ключевой ставки ЦБ и другие изменения, которые вынуждали банки поднимать процентные ставки, мы уже два года сохраняем сниженную ставку в данной категории» – отмечает Александр Калинкин.
Помимо рыночного на кредитные карты активно влияет законодательное регулирование.
В частности, ранее депутаты приняли поправки в законодательство, ужесточающие требования к расчету полной стоимости кредита (ПСК). Изменения в законе направлены на защиту потребителей от сокрытия полных условий кредитования, которые спрятаны под звездочками в договоре.
В первую очередь это затронет банки, продукты которых имеют разные процентные ставки в зависимости от типа операций, а также банки, которые выдают одному клиенту несколько кредитных карт с разными лимитами и процентными ставками. Таким кредитным организациям предстоит привести свои кредитные продукты в соответствие с новыми нормами, отказавшись от части доходов.
«Если говорить о кредитной СберКарте, то мы изначально приняли решение, что продукт будет с честными и прозрачными условиями, поэтому эти изменения на него никак не повлияют», - констатирует Калинкин.
В то же время Центробанк, судя по заявлениям регулятора, нацелен снизить темп роста необеспеченного кредитования, в особенности это коснется кредитных карт, и для этого вводятся все более строгие ограничения на кредитование заемщиков с высокой долговой нагрузкой. Эксперты отмечают, что данные меры могут негативно влиять на развитие рынка кредитных карт и снижать его темп роста.
Как будет развиваться рынок кредитных карт в связи с этим? Конкуренция среди банков за качественных с точки зрения кредитной истории и кредитной нагрузки клиентов возрастет, но в целом совокупность законодательных регуляторных норм положительно скажется на улучшении конфигурации новых предложений по кредитным картам, резюмирует Калинкин.