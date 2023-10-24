BORK запускает коллекцию мебели

BORK запускает коллекцию мебелиЕсли перед вами или вашим дизайнером стоит задача создать не просто модное, а современное пространство, которое не утратит свою эстетику и спустя десятилетия, то рекомендуем обратить внимание на новую коллекцию мебели BORK Interior*.
Сделано в Бразилии
Безукоризненный подбор материалов, виртуозное мастерство обработки и превосходство в каждой детали ‒ ключевые принципы, которые легли в основу коллекции. В ней бренд сфокусировался на эстетике натуральных материалов: коже и дереве, неотъемлемой части ДНК BORK.
Созданные бразильским дизайнером Жадером Альмейда, обладателем множества профессиональных наград, визионером дизайн-индустрии предметы не дополняют пространство, а создают его, собирая вокруг себя весь интерьер. Из более чем 1000 моделей, созданных дизайнером в разное время, BORK отобрал те, которые наиболее гармонично сочетаются между собой и отражают философию бренда, и получил лицензию на производство и продажу определенных моделей Jader Almeida на территории стран России и СНГ.
Коллекция отсылает к наследию модернизма с его нетривиальной геометрией, игрой текстур и эталонной эргономикой: экспрессивные формы притягивают взгляд, а прикосновения к поверхностям из массива американского ореха и мрамора, к натуральной коже и к тканям в фирменных цветах BORK дарят тактильный комфорт.
Редакция познакомилась с коллекцией и выделила самые интересные экземпляры.
Стулья
Идея стульев родилась во время Недели дизайна в Милане. За основу были взяты типичные для кикладского искусства линии ‒ они использовались в основе задней части спинки стула. Размер подбирали таким образом, чтобы модель создавала пространство, не перегружая его ни физически, ни визуально. В итоге стул получился именно таким, как задумывали дизайнеры: идеальным для людей разного роста и телосложения. В его основе ‒ дерево, один единственный материал. Оно проходило специальную подготовку для соответствия сухому российскому климату, и к проекту был привлечен немецкий эксперт, который контролировал процесс сушки древесины. Использование древесины стало своего рода вызовом ‒ найти идеальную форму, подходящую всем. Слегка укороченный передний край ‒ часть дизайнерской задумки, воплощенной для того, чтобы садиться и вставать со стула было удобнее.
Кофейный стол
Такие модели ‒ гармоничное дополнение любого интерьера. Работая над его созданием, BORK поставил перед собой задачу совместить практичность с чувством прекрасного. Решением выступили массив американского ореха и золотая латунь — материалы, которые сделали стол прочным и универсальным для любого стиля, не лишая его при этом хрупкости и изящности. Вес, который продуманно распределен в ножке, придает всей конструкции устойчивость. Благодаря своей форме этот стол становится той особенной деталью в интерьере, которая придает всему пространству неуловимый шарм.
Лампа
Базовая функция светильника — быть источником света: точечного, рассеянного или атмосферного. Для BORK такой предмет интерьера воплощает в себе нечто большее: он должен создавать в доме уют. Так, светильник ручной работы от BORK отсылает к идее обращения к самому себе. Это раскрывается в изяществе, в сферическом соединении, в точности соединения частей светильника из разных материалов, базовых для этой серии мебели, ‒ дерева, латуни.
Журнальный стол
Такие предметы мебели ‒ всегда вызов для любого дизайнера интерьера, поскольку они обычно находятся в центре помещения и неизбежно становятся доминантой. Выбор журнального стола влияет на выбор других объектов помещения, из которых складывается интерьер в целом, на их расположение. Стол изначально задуман как центр пространства: его форма притягивает взгляды и внимание. По словам дизайнеров, он обладает сильной скульптурной выразительностью и потому не нуждается в дополнительных аксессуарах или украшениях, играя свою роль главного объекта помещения «молчаливо».
Кофейный столик
Идея этого предмета ‒ в индивидуальности, когда «предмет мебели можно взять с собой, и он будет служить лично владельцу». Создатели исходили из принципа смены привычек: газеты уходят в прошлое, их заменяют компактные смартфоны и планшеты, и им уже не нужно столько места «за столом», как раньше. Геометрия различных плоскостей здесь начинается с элементарных форм ‒ круга, треугольника, квадрата, и вместе они создают более сложную интерпретацию пространства. При этом комбинация разных материалов создает ощущение «цветов в саду».
Вешалка
В основе этого арт-объекта лежит идея поддержки чего бы то ни было ‒ верхней одежды, сумок, вещей. Облик вешалки меняется каждую секунду, в зависимости от точки восприятие ее зрителем. Кроме того, взаимодействие с вещами, по задумке дизайнеров, тоже происходит моментально: взять что-то с вешалки или положить на нее можно на ходу, не тратя времени и не отвлекаясь. Материал изготовления также «чистое» дерево.
Эти и другие предметы коллекции BORK Interior будут доступны на bork.ru c 10 ноября.
Рекламодатель – ООО «БОРК-ИМПОРТ». Продавец – ООО «БОРК-РИТЕЙЛ», ОГРН 1237700362646, 119297, Россия, г. Москва, вн. тер. г. поселение Московский, кв-л № 32, д. 17А, стр. 2
*Интерьер