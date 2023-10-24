BORK запускает коллекцию мебели

Идея стульев родилась во время Недели дизайна в Милане. За основу были взяты типичные для кикладского искусства линии ‒ они использовались в основе задней части спинки стула. Размер подбирали таким образом, чтобы модель создавала пространство, не перегружая его ни физически, ни визуально. В итоге стул получился именно таким, как задумывали дизайнеры: идеальным для людей разного роста и телосложения. В его основе ‒ дерево, один единственный материал. Оно проходило специальную подготовку для соответствия сухому российскому климату, и к проекту был привлечен немецкий эксперт, который контролировал процесс сушки древесины. Использование древесины стало своего рода вызовом ‒ найти идеальную форму, подходящую всем. Слегка укороченный передний край ‒ часть дизайнерской задумки, воплощенной для того, чтобы садиться и вставать со стула было удобнее.