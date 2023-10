Инвестиции по дружбе

Уже доступные россиянам акции с листингом на HKEX охватывают крупнейшие гонконгские компании и компании материкового Китая из самых разных отраслей экономики: от производства товаров повседневного спроса до девелопмента, от железных дорог до финансов. «Акции китайских компаний на торгах «СПБ биржи» представляют 63 отрасли, относящиеся к 14 секторам экономики Китая. Их суммарная рыночная капитализация составляет около 18 трлн гонконгских долларов», ‒ рассказал «Ведомостям» представитель торговой площадки.

В частности, на «СПБ бирже» представлены известные российским инвесторам компании: производители техники Xiaomi Corporation и Lenovo Group Limited; популярный китайский поисковик Baidu Inc. и один из мировых лидеров электронной коммерции Alibaba Group Holding Limited, сама Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing) и один из крупнейших в мире банков Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) и т. п.

В августе российские инвесторы активнее всего торговали бумагами лидеров электронной коммерции Alibaba Group Holding Limited и JD.com Inc., производителя электромобилей NIO Inc., девелопера Country Garden Holdings Company Limited, автопроизводителя XPeng Inc.