Инвестиции по дружбе

Андрей Ванин полагает, что если инвестор пока еще не имел опыта работы с иностранными ценными бумагами, то ему нужно ограничить свои вложения в гонконгские акции не более 20% от своего портфеля. «Попробовать, посмотреть, изучить эти инструменты и втянуться. Если же у человека уже есть опыт инвестирования в какие-то зарубежные инструменты и он владел такими бумагами на 30%, 50%, 100%, то ровно такую же долю можно направить в гонконгские акции», ‒ считает он.