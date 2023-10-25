Инвестиции по дружбе

Инвестиции по дружбеНеквалифицированные инвесторы получили доступ к гонконгским акциям на «СПБ бирже»
«СПБ биржа» построила цепочку «дружественных» депозитариев для учета всех активов с листингом на Гонконгской фондовой бирже. В результате российские розничные инвесторы могут свободно торговать такими инструментами. Пока доступны акции чуть более 100 компаний, но в то же время уже сейчас можно купить доли в крупных транснациональных холдингах, прежде всего китайских, с пониженными относительно «недружественных стран» инфраструктурными рисками. Эксперты утверждают, что инвесторы получили возможность диверсифицировать вложения, а также заменить западные фондовые рынки.
«Дружественная» цепочка
С 12 сентября торгуемые на «СПБ бирже» бумаги с листингом на Гонконгской фондовой бирже (HKEX) стали доступны российским инвесторам. Все благодаря построенной цепочке из «дружественных» депозитариев. Теперь гонконгские акции и торгуемые фонды (ETF) могут купить не только квалифицированные инвесторы. Из почти 26 млн человек, имеющих брокерские счета, квалифицированными инвесторами, согласно статистике ЦБ, являются лишь 2%. Другими словами, доступ к гонконгским бумагам получили остальные 98%.
Сейчас на «СПБ бирже» торгуется 115 таких ценных бумаг. Однако площадка планирует сильно расширить этот перечень. «Естественно, мы будем расширять список, будем накапливать ликвидность постепенно. Еще где-то 100 [гонконгских бумаг] мы собираемся [добавить до конца года]», ‒ говорил в августе генеральный директор «СПБ биржи» Роман Горюнов.
Уже доступные россиянам акции с листингом на HKEX охватывают крупнейшие гонконгские компании и компании материкового Китая из самых разных отраслей экономики: от производства товаров повседневного спроса до девелопмента, от железных дорог до финансов. «Акции китайских компаний на торгах «СПБ биржи» представляют 63 отрасли, относящиеся к 14 секторам экономики Китая. Их суммарная рыночная капитализация составляет около 18 трлн гонконгских долларов», ‒ рассказал «Ведомостям» представитель торговой площадки.
В частности, на «СПБ бирже» представлены известные российским инвесторам компании: производители техники Xiaomi Corporation и Lenovo Group Limited; популярный китайский поисковик Baidu Inc. и один из мировых лидеров электронной коммерции Alibaba Group Holding Limited, сама Гонконгская фондовая биржа (Hong Kong Exchanges and Clearing) и один из крупнейших в мире банков Industrial and Commercial Bank of China Limited (ICBC) и т. п.
В августе российские инвесторы активнее всего торговали бумагами лидеров электронной коммерции Alibaba Group Holding Limited и JD.com Inc., производителя электромобилей NIO Inc., девелопера Country Garden Holdings Company Limited, автопроизводителя XPeng Inc.
Китайская диверсификация
HKEX ‒ это прежде всего Китай (КНР), на который смотрят инвесторы со всего мира, потому что значимость китайской экономики очень велика, сказал руководитель аналитического центра «СПБ биржи» Павел Пахомов. КНР – это вторая после США экономика мира, где представлены все отрасли, огромное население свыше 1,4 млрд человек, которое является крупнейшим потребителем товаров в мире, высокие темпы экономического роста [на 3% до 121 трлн юаней за 2022 г., по данным Национального бюро статистики, и на 8,1% в 2021 г.], отметил руководитель аналитики и финансовых рынков сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Андрей Ванин.
«У китайской экономики почти нет геополитических ограничений и собственный огромный внутренний рынок», ‒ добавил автор проекта «Вредный инвестор» Назар Щетинин. К тому же, по его словам, на HKEX торгуются акции некоторых крупных компаний, у которых до половины бизнеса сосредоточено не в материковом Китае или Гонконге.
Доступ к HKEX позволяет диверсифицировать вложения, резюмировал Андрей Ванин: «Прежде всего, это страновая диверсификация, во вторую очередь ‒ валютная диверсификация, так как инструменты торгуются в других валютах и как минимум защищают от ослабления рубля». Он напомнил, что гонконгский доллар привязан к его американскому аналогу, то есть мы покупаем китайские компании, но курсовая динамика зависит от доллара США.
Наконец, третье преимущество гонконгских бумаг – это отраслевая диверсификация. Ведь можно инвестировать в сектора, которые плохо представлены на фондовом рынке России, отметил Назар Щетинин. Действительно, на HKEX торгуются бумаги многих отраслей, которых мало либо нет на отечественном рынке, согласен Андрей Ванин: «Например, глобальное ИТ, электромобилестроение, возобновляемая энергетика…» Здесь доступен целый ряд передовых отраслей: операторы крупных интернет-маркетплейсов, микроэлектроника, полупроводниковое оборудование, программное и аппаратное обеспечение, биотехнологии, альтернативная энергетика, нефтесервис, перечислил Павел Пахомов. То есть российский инвестор может найти инвестиционные идеи, которых просто нет на других фондовых рынках.
Альтернатива Западу
После того как большая часть российских инвесторов оказалась отрезанной от западных фондовых рынков, доступ к гонконгскому для них может «в большой степени» стать заменой активам «недружественных» юрисдикций, уверен Андрей Ванин. «Все те отрасли, которые не представлены в России, доступны как на западных рынках, так и на HKEX. В Гонконге есть крупные аналоги европейских и американских компаний: например, для Tesla Inc. – это NIO Inc. или Li Auto Inc.; для Google – это Baidu Inc. и т. д.», ‒ отметил Андрей Ванин.
По его словам, единственная индустрия, где Китай немного отстает, – это фармацевтика. «Конечно же, на рынке есть представители этой индустрии, но пока они несопоставимы с западными конкурентами», ‒ уточнил он.
Зато при вложении в гонконгские бумаги через «СПБ биржу» инвестор почти лишен инфраструктурных рисков в отличие от активов из «недружественных юрисдикций», напомнили эксперты. Но полностью от этих рисков он не избавлен, добавил Павел Пахомов. «Плюс часть китайских акций на самом деле не чисто китайские. Среди стран выпуска акций есть Каймановы и Бермудский острова. Увы, оценить их риски невозможно. Это теперь чистая политика», ‒ объяснил он.
Гонконгская доля
Андрей Ванин полагает, что если инвестор пока еще не имел опыта работы с иностранными ценными бумагами, то ему нужно ограничить свои вложения в гонконгские акции не более 20% от своего портфеля. «Попробовать, посмотреть, изучить эти инструменты и втянуться. Если же у человека уже есть опыт инвестирования в какие-то зарубежные инструменты и он владел такими бумагами на 30%, 50%, 100%, то ровно такую же долю можно направить в гонконгские акции», ‒ считает он.
Павел Пахомов более консервативен и уверен, что в портфеле обычного российского инвестора должно быть не более 20% акций, листингованных на HKEX. По компаниям, которые торгуются в Гонконге, у российского инвестора намного меньше возможности получать точную информацию: этот рынок незнаком для большинства, плюс наличие, пусть меньших, но все еще не нулевых инфраструктурных рисков ‒ все это влияет на уверенность в правильности действий с данными акциями, указал эксперт.
В любом случае доступ к инструментам HKEX значительно расширяет для российского инвестора «возможности получения прибыли как краткосрочно, так и среднесрочно», заключил Павел Пахомов.
С 20 сентября акции с листингом на HKEX доступны и клиентам сервиса «Газпромбанк Инвестиции». Чтобы приобрести бумаги крупнейших китайских эмитентов, инвесторам нужно открыть счет в сервисе «Газпромбанк Инвестиции», зайти в «Каталог» и выбрать иностранные акции в гонконгских долларах.
Гонконг в СПБ
«СПБ биржа» запустила торги бумагами, имеющими листинг на HKEX летом 2022 г. С 20 июня инвесторам стали доступны лишь 12 бумаг, затем российская торговая площадка увеличивала число имен. В феврале этого года число гонконгских акций, обращающихся на «СПБ бирже», было доведено до 115 штук. Они торгуются в гонконгских долларах. Кроме того, можно приобрести 14 ценных бумаг ETF в гонконгских долларах и юанях.
Торги гонконгскими бумагами на «СПБ бирже» начинаются с 08:00 мск, когда открыты торги на китайских биржах, и заканчиваются в 00:00 мск.
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