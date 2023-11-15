Биржа поместилась в смартфон

Геймификация может быть очень продвинутой и эту опцию реально реализовать с пользой для клиента, например в виде захватывающей образовательной программы, считает Дмитрий Фирсов. «Никто не будет говорить об опасности LinguaLeo. Есть персонаж, который помогает поддерживать интерес, изучать иностранный язык и оттачивать навыки. Можно ли сделать аналогичного персонажа в приложении брокера? Да. Вредно ли это? В концепции обучения ‒ нет. Можно ли из этого сделать инструмент для повышения оборота клиентов и стимулировать их к каким-то действиям, которые заведомо не принесут ему хорошего результата? Да. Стоит ли так делать? Не стоит», ‒ объясняет он.