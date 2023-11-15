Биржа поместилась в смартфон

Биржа поместилась в смартфонНовые инвесторы выбирают брокерские мобильные приложения
Почти две трети инвесторов-физлиц пользуются удобными мобильными приложениями брокера. Новые пользователи приходят преимущественно также через приложения – банковские. Таким образом, все больше биржевые торги ассоциируются со смартфоном. Каким должно быть хорошее мобильное приложение брокера и без каких элементов ему не обойтись, разбирались «Ведомости. Инвестиции».
Удобство – друг брокера
На состоявшейся в конце октября конференции трейдеров и инвесторов Smart-Lab 2023 представители крупнейших брокерских компаний согласились, что конкуренция в комиссиях ради привлечения клиентов уже неактуальна, а на первый план вышла технологичность участника финансового рынка, удобство пользования его услугами.
Элементом такого удобства является наличие приложения или сайта с интуитивно понятным интерфейсом. «У брокеров… одними из главных каналов дистрибуции становятся как раз онлайн-каналы», ‒ отмечают в ЦБ.
Согласно исследованию Банка России, в котором участвовали 29 крупнейших игроков финансового рынка и которое охватило практически всех клиентов ‒ физических лиц на бирже, 74,2% всех участников торгов хотя бы раз взаимодействовали с брокером онлайн с помощью смартфона. «Доминирующая часть инвесторов ‒ это пользователи мобильного приложения», ‒ отмечает генеральный директор сервиса «Газпромбанк Инвестиции» Дмитрий Фирсов.
Молодые клиенты уже не используют телефонные звонки или личное общение с менеджером для подачи торговых поручений по покупке/продаже ценных бумаг и вводу/выводу денежных средств ‒ они предпочитают мобильные приложения, заключают в ЦБ. Действительно, согласно «Портрету клиента брокера» 86,1% инвесторов в возрасте до 20 лет хотя бы раз пользовались приложением, тогда как инвестиционной платформой – 6%, а личным кабинетом – 4%.
Подача заявок с помощью телефонного звонка у этой возрастной категории близка к нулю ‒ 0,7%. Схожие цифры и у инвесторов 20‒30 лет и 30‒40 лет: более 80% используют приложение, правда, увеличивается популярность терминалов – 9,6% и 16,7% соответственно.
Приложение – дело привычки
Привлечение новых клиентов брокеров зачастую осуществлялось через банковские приложения, указывал регулятор в обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг. «В авангарде шло развитие мобильного банка, а затем клиенты захотели получить этот опыт [цифровое онлайн-обслуживание] и в других сервисах: появился массовый запрос на мобильные приложения, в том числе брокерские», ‒ вспоминает Дмитрий Фирсов.
По его словам, первоначально проблема была в идентификации: «Человеку нужно было сначала прийти в физический офис, подписать комплект документов по открытию брокерского счета и получить доступы в приложение». Когда получилось соединить и открытие счета, и торговлю через приложение, произошла синергия, отмечает он.
Агентство Markswebb указывало в исследовании, что приход новых клиентов заставил брокеров менять приложения под нужды инвестора-непрофессионала ‒ бывшего вкладчика банка, решившего попробовать силы на фондовом рынке. «Сервисы профучастников очень сильно кастомизируются [меняются под нужды конкретных потребителей]… Если буквально год-два назад надо было сделать 5‒7 кликов, чтобы совершить операцию, то сейчас все делается в 2‒3 клика», – утверждали в Банке России.
Упрощение брокерских приложений, ранее рассчитанных на более профессиональную аудиторию, еще сильнее увеличило приток новых клиентов на фондовый рынок. В результате почти половина всех новых инвесторов приходит именно через личный кабинет или мобильное приложение брокера: опять же среди более молодых пользователей эта цифра выше и устойчиво превышает 50%.
Либерализация рынка в части доступа частных инвесторов произошла в 2013–2014 гг., когда начали появляться первые мобильные приложения, говорит Дмитрий Фирсов. По его словам, в 2007‒2008 гг. количество активных розничных клиентов составляло менее 100 000. Когда в 2017‒2018 гг. крупные банки включились в маркетинг брокерских приложений и кросс-сейл, брокерские приложения получили дополнительный импульс для развития, аудитория кратно выросла: пользователи начали открывать миллионы счетов, добавляет эксперт. Сейчас, для сравнения, их число превышает один миллион, а всего открыто более двадцати миллионов брокерских счетов.
Идеальное брокерское приложение
С точки зрения Дмитрия Фирсова, со снижением барьеров для входа на рынок и взрывным ростом клиентской базы экспертиза частных инвесторов также становится ниже, а время, которое они посвящают фондовому рынку, уменьшается. Когда же человек тратит много времени, чтобы разобраться в функционале приложения, он лучше понимает свои задачи и цели на фондовом рынке, а также сопряженные с этим риски, отмечает Фирсов.
Впрочем, профессиональные инвесторы и трейдеры, которые зарабатывают на жизнь с помощью фондового рынка, до сих пор предпочитают пользоваться специализированными торговыми платформами, говорят некоторые эксперты.
«Ньютон Инвестиции» предоставляет клиентам доступ к торгам через торговый терминал QUIK (18+), отмечает Дмитрий Фирсов. По его мнению, он подходит клиентам, которым нужны более широкие возможности для технического анализа на графике, и они привыкли именно к этому терминалу. «Однако мы стараемся, чтобы внутри приложения был полный функционал того, что нужно нашим ключевым клиентам», – отмечает он.
«Ядро аудитории ‒ это квалифицированные инвесторы, поэтому у нас много опций, связанных с облигациями и индивидуальными инвестиционными рекомендациями (ИИР). В приложении можно подать любое поручение через единое окно: сфотографировать документ и отправить брокеру на исполнение. Мы постоянно даем клиентам максимально возможную информацию по компаниям и эмитентам и формируем непрерывный новостной поток», ‒ рассказывает Дмитрий Фирсов.
Недавно сервис компании «Ньютон Инвестиции» запустил функционал по приему поручений внутри мобильного приложения для участия в первичных размещениях облигаций. «Это актуальная история для наших клиентов», ‒ указывает Фирсов.
«Мы ввели стоп-заявки для определенной части нашей аудитории, они важны. У нас хорошая аналитика: мы сделали продвинутый интерфейс инвестиционных идей, в которые зашиваем много инфографики и различных визуальных элементов. Инвестор сможет оперативно получить экспертизу по компании и мгновенно, нажав кнопку, в этом поучаствовать», ‒ говорит гендиректор компании.
По мнению Фирсова, нельзя сделать приложение, которое бы охватывало весь функционал фондового рынка и полностью покрывало специфические потребности некоторых инвесторов: «Клиентский спрос всегда шире того, что реализовано в интерфейсе конкретного приложения». Моделей потребления и инвестиционных стратегий на фондовом рынке множество и запросы всех клиентов невозможно удовлетворить в одном решении, можно учесть только магистральные вещи, подчеркивает Дмитрий Фирсов. По словам топ-менеджера, нишевые экспертные опции добавляются в приложение, если формируется объем спроса на них. «На мой взгляд, никогда все возможные опции не добавишь. И делать этого не надо», ‒ считает он.
Опасность геймификации
Однако демократизация процесса инвестирования, которую в том числе подтолкнуло использование широким кругом инвесторов приложений, привела и к негативному эффекту – геймификации и самих приложений, и торгов. Процесс наблюдается не только в России, но и в других странах. В частности, в марте Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO) именно эту тенденцию назвала одной из наиболее значимых в инвестировании.
Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) уже предостерегло профучастников от использования «игровых элементов» в торговых приложениях. Похожую обеспокоенность высказал и российский регулятор. Геймификация приложений может увеличить частоту сделок, снизить критичность восприятия информации об инструменте, сообщили Frank Media в пресс-службе Банка России.
Геймификация может быть очень продвинутой и эту опцию реально реализовать с пользой для клиента, например в виде захватывающей образовательной программы, считает Дмитрий Фирсов. «Никто не будет говорить об опасности LinguaLeo. Есть персонаж, который помогает поддерживать интерес, изучать иностранный язык и оттачивать навыки. Можно ли сделать аналогичного персонажа в приложении брокера? Да. Вредно ли это? В концепции обучения ‒ нет. Можно ли из этого сделать инструмент для повышения оборота клиентов и стимулировать их к каким-то действиям, которые заведомо не принесут ему хорошего результата? Да. Стоит ли так делать? Не стоит», ‒ объясняет он.
Дмитрий Фирсов отметил, что рассчитывающая на долгосрочные отношения с клиентами финансовая организация должна быть максимально честна и открыта во взаимодействии с клиентами, в том числе когда речь идет о геймификации и инвестиционных консультациях. По крайней мере этого принципа придерживаются в сервисе «Газпромбанк Инвестиции».
Денежные средства, передаваемые по договору о брокерском обслуживании, не подлежат страхованию АСВ. Оказываемые брокером финансовые услуги не являются услугами по открытию банковских счетов и приему вкладов. Подробно с информацией об ООО «Ньютон Инвестиции», услугах и тарифах, а также с рисками, возникающими при инвестировании на рынке ценных бумаг, можно ознакомиться на https://gazprombank.investments/broker/disclosure/.