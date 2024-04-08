На правах рекламы
Реклама / maergroup.ru 16+Erid:2VfnxvcpwLt

Пуски космических ракет жители российских городов увидят прямо на улицах

Старты российских ракет-носителей с космическими кораблями и спутниками будут показывать в режиме реального времени на больших уличных экранах. «Роскосмос» и федеральный оператор имиджевой рекламы расширяют взаимодействие.

Соглашение о сотрудничестве 5 апреля подписали генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

«Год от года растет интерес со стороны наших граждан к тематике космоса. Мало кто задумывается о том, насколько сильно космические технологии проникли в нашу повседневную жизнь. Прогноз погоды, навигация, интернет, связь – это лишь часть тех сервисов, которые мы получаем благодаря космическим аппаратам. Сегодняшнее соглашение позволит жителям нашей страны своими глазами видеть результаты работы тысяч сотрудников ракетно-космической отрасли», – отметил Юрий Борисов.

В формате нового медиа компания МАЕР будет информировать россиян о важнейших событиях в космической отрасли: показывать по всей сети крупноформатных цифровых экранов в разных регионах страны запуски космических кораблей, рассказывать о работе экипажей на околоземной орбите, передавать поздравления от космонавтов.

За стартами российских ракет-носителей на огромных уличных диджитал-экранах и медиафасадах смогут наблюдать жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, Перми, Тюмени, Самары, Нижнего Новгорода, Волгограда и других городов.

«Каждый полет космического аппарата – это торжество науки, новейших технологий и человеческого гения. В такие моменты испытываешь особую гордость, ведь наши соотечественники были первыми в освоении внеземного пространства и продолжают покорять космические просторы. Свою миссию мы видим в том, чтобы информировать широкую аудиторию о достижениях Роскосмоса и популяризировать профессии космической отрасли. Масштабность охвата МАЕР гарантирует: наши коммуникационные ресурсы, собственные запатентованные разработки, которые не имеют аналогов в мире, и технические возможности позволяют обеспечить более 5,2 млрд визуальных контактов в месяц. С нашей помощью космос станет ближе и доступнее каждому россиянину», – подчеркнул Константин Майор.

Напомним, ровно два с половиной года назад, 5 октября 2021 года, Госкорпорация «Роскосмос» и медиахолдинг МАЕР впервые в истории провели прямое включение с космодрома Байконур. За стартом космического корабля «Союз МС-19» с кинематографической миссией в режиме реального времени следили более 6 млн человек.

Помимо экранов, за пусками российских ракет-носителей вы можете следить и с помощью официальных страниц Госкорпорации «Роскосмос» в социальной сети Вконтакте и на видеохостинге YouTube.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных