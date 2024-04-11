Роман Емельянов: «Радио — поле экспериментов»
Генеральный директор «Европейской медиагруппы» и генеральный продюсер «Нового Радио» Роман Емельянов поделился подробностями прошедшей 28 марта церемонии вручения благотворительной музыкальной премии «Новое Радио AWARDS», описал перспективы развития российской медиаиндустрии и выделил главные тренды отечественного шоу-бизнеса.
Роман, как, на ваш взгляд, слушатели встретили новый формат премии «Новое Радио AWARDS»?
Результаты благотворительной музыкальной премии «Новое Радио AWARDS» говорят сами за себя. 28 марта у нас было более 5 000 000 слушателей и зрителей благодаря национальному радиоэфиру и эксклюзивной видеотрансляции церемонии на странице «Нового Радио» ВКонтакте. По итогам марафона собрано свыше 14 000 000 рублей. Не стоит думать, что, включая радио, слушатели думают только о развлечениях. Они готовы действовать, помогать, участвовать в добрых делах.
В церемонии приняли участие знаменитые актёры, режиссёры, музыканты, спортсмены и общественные деятели. Как считаете, должны для доброго дела объединяться люди из разных сфер жизни?
Цифровизация привела к тому, что каждый человек обитает в своём информационном пузыре. Люди из различных сфер жизни ориентируется на разных лидеров общественного мнения. И да, чтобы преодолеть атомизацию социума и вовлечь в общее дело как можно больше наших сограждан — нужны и спортсмены, и представители актёрской профессии, и музыканты. В церемонии вручения премии приняли участие олимпийский чемпион Александр Легков, актёры Александр Петров, Сергей Бурунов, Антон Богданов, Екатерина Гусева и Дарья Блохина, композитор Игорь Николаев, певица Валерия, режиссёр Алексей Нужный. И, конечно, сам основатель Благотворительного Фонда — Константин Хабенский. Их вклад в успех благотворительного марафона просто огромен.
Образ медиаиндустрии в общественном сознании слабо ассоциируется с добрыми делами и благотворительностью.
То, что складывалось десятилетиями, невозможно преодолеть за неделю-другую. Действительно, в своё время шоу-бизнес свернул куда-то не туда, погнавшись за блестящей мишурой успеха и позабыв о базовых человеческих ценностях. Тем не менее, музыка, как и любая сфера искусства — могущественная вещь. То, что писатели и философы объясняют трудами на тысячу страниц, буквально одна песня способна передать интуитивно, с помощью эмоций, за три минуты. Можно назвать это прямой трансляцией в область души.
Мы не говорим о том, что индустрия должна работать себе в убыток. Речь всё же идёт о бизнесе. Однако кто сказал, что поп-культура должна ассоциироваться исключительно со скандалами и дешёвым хайпом? Среди музыкантов всегда хватало людей, занимающихся благотворительностью. Может быть, это происходило чересчур скромно, в угоду мнению, что добрые дела нуждаются в тишине. Но в эпоху массового распространения социальных сетей настало время говорить о хороших поступках вслух, и делать это громко. Аудитория всегда ориентируется на своих кумиров, так что это хороший способ сделать добрее всё общество.
Радио отражает текущие музыкальные тренды или формирует их?
Одно всегда перетекает в другое. Как инь и ян в китайской мудрости. Популярная культура ориентируется на вкусы публики. В то же время, высокие стандарты, которые формирует индустрия, дают гарантию того, что наши слушатели получают качественный контент.
Каковы сегодня позиции ЕМГ на рынке?
Рейтинги Mediascope за 2023 год подтверждают — «Европейская медиагруппа» является лидером российской радиоиндустрии, доля рынка по аудитории ЕМГ составляет 23,8%. «Дорожное радио», «Европа Плюс» и «Ретро FM» традиционно входят в ведущую пятерку станций в России по основным измеряемым параметрам. «Европа Плюс» занимает первое место в стране по аудиторной доле рынка, а «Дорожное радио» — по охватам аудитории. Каждый день его выбирают более 8 000 000 слушателей.
Радиостанция бардовской песни «Калина Красная» в прошлом году вышла на федеральный уровень, её эфир постоянно насыщается разнообразными шоу, а гостями студии становятся знаменитые артисты. Продолжает расти и «Новое Радио» — на 9.9% ежедневной аудитории год к году, и STUDIO 21 — на 12.8%. Традиционно востребованы «Радио 7 на семи холмах» и близкое моему сердцу петербургское «Эльдорадио», где я в своё время проработал пять лет.
Как вы можете оценить перспективы индустрии в целом?
Радио остаётся самым доступным, гибким и широким по охвату аудитории медиа, ему по-прежнему есть что предложить и рекламодателю и, конечно, слушателю. Можно отметить тенденцию по повышению доли рынка музыкальных станций. Разговорное радио после кратковременного подъёма возвращается к прежним показателям. Люди устали от тревожности. Они хотят расслабиться, отвлечься от суеты и стресса, зарядиться позитивом и хорошим настроением.
Тем не менее, за последние годы тренды успели измениться. Надвигается новая волна популярности гитарной музыки и авторской песни. Для слушателей вновь важны непреходящие ценности, семья, друзья, близкие. Тема патриотизма снова в моде, и говорить об этом — не стыдно.
Радио остаётся открытым к экспериментам. Происходит полная конвергенция, смешивание и сращивание форматов. Церемонию вручения премии «Новое Радио AWARDS» можно было услышать в FM-диапазоне и увидеть в онлайн-трансляции. Кроме того, мы готовим специальную телеверсию шоу, также о проекте написали ведущие СМИ, в том числе и печатные. Таким образом эфирный радиопроект выходит за рамки узкого формата и находит отражения во всех видах медиа. Увеличивается число подкастов, оффлайн-проектов. Всё больше людей слушают радио с помощью Smart-TV, а рост нашей аудитории, предпочитающей «умные колонки», составил более 20 процентов. У радиоиндустрии есть все плюсы интернет-СМИ, но нет их минусов.
И в чём же преимущество радио перед новыми медиа?
Наработанный десятилетиями опыт. Рынок онлайн-СМИ нестабилен, он напоминает калейдоскоп. В то же время радиоиндустрия — это стабильность и надёжность. В век фейков мы помним значение слова «фактчекинг». Только проверенные материалы и прошедшие строгий отсев композиции — мы выступаем как фильтр, отделяя зёрна от плевел.
Когда слушатель теряется в бесконечных потоках информационного мусора и белого шума, он обращается к радио как площадке, где для него проделан отбор и где он гарантированно найдёт именно то, что ему интересно, подходит под то или иное настроение. И не нужно забывать, что в отличие от новых медиа, никакие блокировки интернет-ресурсов и нарушение стабильного коннекта для радио — не помеха.
Россия находится в изоляции от западного музыкального рынка, на который ориентировалась несколько десятилетий.
Продвижение отечественных артистов за рубежом, а также проведение концертов иностранных звёзд действительно затруднилось. Однако кризис является и периодом возможностей. Это время для самоконцентрации, переоценки ценностей, создания максимально качественного отечественного контента. И нужно ли слепо следовать трендам, придуманным далеко за океаном? Или стоит найти источник вдохновения в национальной культуре?
В то же время, радиоформат позволяет слушателям не прерывать контакт с иностранной сценой. На «Европе Плюс» продолжает звучать актуальная танцевальная музыка со всего мира. Несмотря на все препятствия, любимые зарубежные артисты — постоянные гости мероприятий главной ностальгической радиостанции страны, «Ретро FM». Pupo, Arabesque, Lian Ross и другие звёзды с радостью выступили на фестивале «Легенды Ретро FM 2023», а в апрельский «Круиз Ретро FM 2024» вместе со слушателями отправился немецкий хитмейкер Haddaway.
Таких примеров можно привести много. Так, «Радио 7» участвует в продвижении издания последнего романа гениального Габриэля Гарсиа Маркеса, а при поддержке нескольких станций холдинга в российский прокат продолжают регулярно выходить актуальные новинки российского и мирового кино.
Вы — многогранный человек. Продюсер, актёр, музыкант, писатель. Этой весной вышла ваша вторая книга, роман «А был ли мальчик?» (16+). Как получается находить время на творчество?
Муза приходит сама, и даёт знать, что снова настала пора для творчества. А когда у тебя есть возможность проявить себя в разных ипостасях — это и есть лучший отдых.
И в характере Платона, главного героя «А был ли мальчик», и Андрея, протагониста первого романа, присутствует изрядная авантюрная жилка. Есть ли в них что-то от вас, или, может быть, ваших знакомых?
Не стоит воспринимать художественный текст как автобиографию. Лев Толстой не бросался под поезд, а Ильф и Петров — не гонялись за двенадцатью стульями. Жизненный и профессиональный опыт помогают в другом — создавать интересный читателю и одновременно достоверный мир литературного произведения.