Роман Емельянов: «Радио — поле экспериментов»

Мы не говорим о том, что индустрия должна работать себе в убыток. Речь всё же идёт о бизнесе. Однако кто сказал, что поп-культура должна ассоциироваться исключительно со скандалами и дешёвым хайпом? Среди музыкантов всегда хватало людей, занимающихся благотворительностью. Может быть, это происходило чересчур скромно, в угоду мнению, что добрые дела нуждаются в тишине. Но в эпоху массового распространения социальных сетей настало время говорить о хороших поступках вслух, и делать это громко. Аудитория всегда ориентируется на своих кумиров, так что это хороший способ сделать добрее всё общество.