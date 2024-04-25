Денис ЛОГИНОВ, генеральный директор компании «Софтлоджик»Почему службы городского благоустройства до сих пор боятся искусственного интеллекта (по опыту населенных пунктов от 100 тыс. до 15 млн человек)
Даже один только мониторинг благоустройства — очень трудоемкая задача. В России работают тысячи инспекторов. Пешком и на транспорте они вручную составляют и ведут базы данных недостатков, нарушений, затянувшихся ремонтов и пр. Это всегда — не полный, часто — не объективный набор сведений.
Компания «Софтлоджик» создала и успешно внедряет новый инструмент контроля и наведения порядка на базе не-генеративного, полезного искусственного интеллекта (ИИ). Но пока только 40 из 89 регионов РФ начали испытывать наш «умный» сверхточный мониторинг. И только 20 их внедрили. Хотя именно благоустройство — самая дорогостоящая рутина.
Мы слышим аргументы против «умных» решений: нет финансирования, нормативно-правовых актов (НПА), ответственных, не хватает мотивации и ИТ-персонала. Эти сомнения — понятны, их мы относительно легко преодолеваем.
Пилот для оценки эффективности ИИ-комплекса (0+) «Софтлоджик» проводит бесплатно. Дальше — больше: наши ИИ-системы начинают пополнять бюджет штрафами за нарушения — автоматически, быстро, точно и законно. Да, для этого часто нужно дополнить регламенты. Например, в Московской обл. и Башкортостане специально внесли поправки в местные КоАП и Правила благоустройства.
Факт — полномочия административно- хозяйственных служб по РФ сильно разнятся. Но задачи их повсюду одинаковы. По нашему опыту, начинать ИИ-проект нужно, опираясь на людей нового склада, в т. ч. — руководителей цифровой трансформации (РТЦ).
К счастью, Правительство РФ усиливает их мотивацию: новыми программами и стимулами, грантами на ИИ-системы, рейтингами, КПЭ, «коэффициентами “умных” городов». А неуверенность в своей ИТ-квалификации мгновенно исчезает в работе с интуитивно понятным интерфейсом. Управлять ИИ-комплексами «Софтлоджик» не сложнее, чем пользоваться смартфоном.
Есть в регионах еще одно, самое «веское» ИИ-возражение — «у нас уже работает система сбора заявок». В крупных городах это — целые цифровые платформы. В них вложено много средств, к ним «прикручены» оргпроцессы, идет агитация за активность граждан.
Подобные платформы по сути — допотопные книги жалоб, только — с интернет-приемной, мобильным приложением фотофиксации, викторинами и бонусами. Чтобы граждане активнее подключались, создают дорогую «обвязку» — целую экосистему. Ее развитие требует еще больше бюджетных денег: на перепроверку жалоб, повышения юзабилити и пр.
При том, что подход — предельно субъективен и полностью построен на недовольстве. Негатив в систему буквально встроен! Он регулярно разгоняет волны возмущений в районных тг-каналах, домовых чатах и т. п.
В администрациях — и того хлеще. У зама по благоустройству проходят регулярные собрания начальников всех служб. Фото из жалоб, выгружают на большой экран: ямы, граффити, мусор. Начинают спрашивать с ответственных: дорожников, строителей, энергетиков. Ответить можно только то, чего ждут: «Все сделано, а фото — вчерашние». Иначе — не поймут.
Любая мелкая проблемка проходит через глаза, головы и сердца множества людей. Вся эта оргмахина — для того, чтобы построить, попенять и сделать оргвыводы. Граждане ее не видят. Им нужны позитивные новости. Выходит, такой вот «народный контроль» — важнейший инструмент управления на местах. А за окнами вновь — мусор, граффити, ямы. Начинай сначала!
Нужны ли такие дорогие, аналоговые де-факто системы в ИИ-эпоху, когда большую часть рутинных процессов выполняет «умная» техника? Подход «Софтлоджик» принципиально отличен от «интернет-жалобщика». Это — профессиональные нейросети идентификации и аналитики с городских систем видеонаблюдения и автономные мобильные ИИ-комплексы. Наш «машинный мозг» исключает любой негатив и человеческий фактор от начала поиска недостатков до их устранения.
Мы видим, что активнее всего наши комплексы внедряют администрации, во главе которых — люди новой формации, понимающие выгоды автоматизации, те же ЦРТ. Это четко видно по городам, где полезный ИИ уже внедряют — Петербург, Уфа, Тула, Московская обл., десятки др.
С нашими нейросетями системность и эффективность благоустройства возрастает радикально. «Комплексы «Софтлоджик» стали членами нашей команды», — говорят в административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга. В Главном управлении содержанием территорий (ГУСТ) Московской обл. сообщили, что за год использования нашего решения жалобы граждан снизились на 40%.
В огромной области и большом городе какое-то количество выбоин, стертой дорожной разметки, мусора — неизбежно. Но устранить всего лишь одно небрежение, значит — предотвратить «эффект разбитых окон». Когда даже одно мелкое нарушение, остающееся без внимания, множится многократно, а затем — лавинообразно. Одна брошенная на обочину банка превращается в стихийную свалку. То же — с вандальными граффити. Их нужно убирать быстро.
За неделю автомобиль с «умным» комплексом проезжает больше 1 тыс. км. За месяц — более 4 тыс. То есть средней российской территории достаточно внедрить 1-2 комплекса, чтобы полностью расстаться с рутиной и расточительством.
«Умные» системы видят и показывают — что и как в хозяйстве на самом деле. Умные администрации, наблюдая прогресс — понимают: бояться — нечего. Нужно радоваться. Не нужны новые траты бюджета и дорогих начальнико-часов. С партхозактивом и аппаратными играми — покончено.
Не секрет, что информацию «для показа главному», как правило, фильтруют. Чтобы на дашборде начальника все гляделось красиво. С контролем комплексами «Софтлоджик» огрехи благоустройства быстро стремятся к нулю. Наблюдать за этим — одно удовольствие. Выбросьте вашу «жалобную книгу»!