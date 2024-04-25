Денис ЛОГИНОВ, генеральный директор компании «Софтлоджик»

В огромной области и большом городе какое-то количество выбоин, стертой дорожной разметки, мусора — неизбежно. Но устранить всего лишь одно небрежение, значит — предотвратить «эффект разбитых окон». Когда даже одно мелкое нарушение, остающееся без внимания, множится многократно, а затем — лавинообразно. Одна брошенная на обочину банка превращается в стихийную свалку. То же — с вандальными граффити. Их нужно убирать быстро.