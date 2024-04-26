Новости покажут на уличных экранах: Путин пообещал рассмотреть регулирование нового медиа

Новости покажут на уличных экранах: Путин пообещал рассмотреть регулирование нового медиаНовое уличное медиа получит законодательное регулирование. Владимир Путин пообещал внимательно изучить озвученное на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) предложение МАЕР сделать наружную цифровую рекламу отдельным видом медиа и увеличить долю социальной рекламы.
Президент Российской Федерации Владимир Путин 25 апреля принял участие в пленарном заседании съезда РСПП. В выступлении он отметил, что государство и дальше будет поддерживать бизнес в России, и пообещал обеспечить максимальную предсказуемость условий для ведения бизнеса. В ближайшие годы России нужно кардинально, на десятки процентов увеличить объем промышленного производства.
«У РСПП есть своя четкая, сбалансированная позиция и конкретные предложения, как сделать процесс более устойчивым и динамичным, чтобы развитие вело не только к конкурентоспособности экономики, но и к улучшению качества жизни граждан», – сказал Владимир Путин.
Президент РСПП Александр Шохин в своем докладе подчеркнул, что компании-члены РСПП выходят на новые рынки, существенно наращивают инвестиции в человеческий капитал и инновации, вкладывают средства в развитие территорий присутствия. И технологический суверенитет во многих случаях – это уже не стратегическая цель, а реальность. Также Александр Шохин обратил внимание на развитие сферы креативных индустрий и необходимость дополнительного регулирования этого сектора на законодательном уровне.
«Возникла ситуация, когда бизнес развивается, доля его в экономике растет, а четкого понимания, что это за сектор, как его регулировать, каков механизм поддержки, который учитывает специфику сектора, пока еще нет. Но это лишь часть направления – вот из той системы пазлов, которую вы видели и которую мы включили в “100 шагов к экономическому лидерству”. Это проект резолюции съезда, он широко обсуждался. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Президента Российской Федерации, которому я чуть более месяца назад представил проект “100 шагов к экономическому лидерству”. Он дал поручение правительству и администрации президента внимательно рассмотреть наши предложения», – сказал Александр Шохин.
Основатель и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор, выступая на съезде, отметил, что рынок медиа в России стремительно меняется, внедряются современные технологии передачи информации. Но действующее законодательство о рекламе не позволяет в полной мере использовать все возможности.
«Мы предлагаем на законодательном уровне закрепить новое уличное медиа, позволяющее с использованием уличных экранов знакомить страну с важнейшими заявлениями президента, транслировать события, которые вызывают гордость всего народа, например, запуски космических ракет, открытие новых спортивных, инфраструктурных и культурных объектов. А для усиления социальной роли рекламы мы предлагаем повысить квоту по размещению социальной рекламы для всех видов носителей – телевидения, радио и печати – с 5 до 10%», – заявил Майор.
Как сопредседатель комиссии РСПП по медиаиндустрии, предпринимательству в информационной сфере и рекламе Константин Майор отметил, что эти законодательные инициативы ранее рассматривались на площадках Союза с привлечением экспертов.
«Совершенствование законодательства откроет новые возможности для прямого общения с аудиторией, распространения позитивного контента, формирования патриотического настроя в обществе», – убежден гендиректор МАЕР.
Президент все предложения обещал изучить. «Все надо просто внимательно проработать. Но в целом, конечно, мы будем ваше предложение изучать, они, имеют под собой, разумеется, основания какие-то. Спасибо большое», – сказал Владимир Путин.
Медиахолдинг МАЕР организовал трансляцию пленарного заседания съезда РСПП в режиме реального времени на крупнейших уличных цифровых экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде, Волгограде. Ключевые заявления съезда будут транслироваться до 2 мая включительно. Информацию о принятых решениях узнают более 15,3 миллиона человек, всего ролики со съезда РСПП жители российских городов увидят свыше 300 миллионов раз.