Новости покажут на уличных экранах: Путин пообещал рассмотреть регулирование нового медиа

«Возникла ситуация, когда бизнес развивается, доля его в экономике растет, а четкого понимания, что это за сектор, как его регулировать, каков механизм поддержки, который учитывает специфику сектора, пока еще нет. Но это лишь часть направления – вот из той системы пазлов, которую вы видели и которую мы включили в “100 шагов к экономическому лидерству”. Это проект резолюции съезда, он широко обсуждался. Я хотел бы, пользуясь случаем, поблагодарить Президента Российской Федерации, которому я чуть более месяца назад представил проект “100 шагов к экономическому лидерству”. Он дал поручение правительству и администрации президента внимательно рассмотреть наши предложения», – сказал Александр Шохин.