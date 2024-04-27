Новый подход к финансовому планированию: программа долгосрочных сбережений

Новый подход к финансовому планированию: программа долгосрочных сбереженийС января 2024 г. в России действует программа долгосрочных сбережений (ПДС)
Программа дает участникам сразу несколько преимуществ: софинансирование со стороны государства, возможность получать ежегодно налоговый вычет и дополнительный инвестиционный доход. С ПДС можно накопить на крупные покупки и мечты, сохранить комфортный уровень жизни в будущем, а также защитить себя на случай особых жизненных ситуаций. Разбираемся со «СберНПФ» , что позволяет эта программа, в чем ее особенности и каким может быть доход от ваших инвестиций по ней.
Программа долгосрочных сбережений (ПДС) ‒ это добровольный накопительно-сберегательный продукт с участием государства. Инструмент предусматривает активное самостоятельное участие человека в накоплении капитала как за счет личных средств, так и за счет средств пенсионных накоплений.
ПДС предназначена для долгосрочных сбережений на «длинные» цели, крупные покупки, к примеру, недвижимости, нового автомобиля, оплату обучения ребенка, а также для того, чтобы обеспечить комфортное будущее. Участвовать в программе просто: необходимо заключить договор ПДС в одном из отделений «Сбера» или при помощи выездного менеджера, а также в сервисе «Сбербанк Онлайн» или на сайте «СберНПФ».
Инициатором законодательной инициативы о ПДС выступили Минфин РФ и Центральный Банк, изменения в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» были приняты в прошлом году и вступили в силу с первого января 2024 г. По оценке регулятора, принять участие в программе может порядка 30 млн человек. На 31 марта 2024 г. россияне уже заключили 280 000 договоров долгосрочных сбережений со «СберНПФ» и вложили в программу 2,5 млрд рублей.
Суть программы: как это работает
Участник программы делает добровольные взносы, а оператор программы (НПФ) организует их инвестирование в различные инструменты. Так по программе формируется инвестиционный доход.
Государство софинансирует сбережения из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) и резервов Социального фонда России (СФР, ранее это был ПФР). Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет, то есть ПДС – это финансовое планирование вдолгую. Сумма софинансирования со стороны государства – до 36 000 руб. ежегодно. Эта поддержка предусмотрена в течение трёх лет.
Государство дает участникам ПДС и другие преимущества и гарантии. К примеру, страхование АСВ* личных взносов участника на сумму до 2,8 млн руб. А на переведенные пенсионные накопления и деньги от государства действует дополнительная гарантия. Кроме того, вы можете получить возврат налога в размере до 52 000 руб. ежегодно при уплате взносов в ПДС на сумму до 400 000 руб. в год (13% от суммы взносов).
Варианты софинансирования
Есть три варианта софинансирования в зависимости от дохода участника программы.
Первый – при среднемесячном доходе до 80 000 руб. за каждую тысячу государство внесет на счет участника ПДС еще тысячу. В этом случае, чтобы получить от государства 36 000 руб., вам необходимо в течение года внести средства на ту же сумму или 3000 рублей в месяц.
Далее, при доходе от 80 000 до 150 000 руб. объем софинансирования государства составит 500 рублей на тысячу. Для получения доплаты в 36 000 руб. нужно будет направлять в ПДС в течение года 72 000 руб. (6000 руб. ежемесячно).
И при более высоких доходах вам надо будет вложить в ПДС 144 000 руб. (12 000 ежемесячно), так как объем софинансирования составит 250 рублей на тысячу.
Как принять участие в ПДС
Принять участие в программе долгосрочных сбережений может любой гражданин России с 18 лет. Копить можно как для себя, так и в пользу третьих лиц , например детей. Накопленные в рамках программы денежные средства также подлежат выплате правопреемникам в полном объеме.
Для участия в ПДС человеку нужно выбрать НПФ и заключить с ним договор. По данным ЦБ, в России 18 НПФ** стали операторами программы. Одним из лидеров в этой сфере является НПФ Сбербанка.
В программу долгосрочных сбережений можно перевести пенсионные накопления за 2002–2014 гг. В этот период отчисления работодателей в размере 6% от зарплаты шли на формирование накопительной части пенсии. Однако в 2014 г. был принят закон о «заморозке» уплаты страховых взносов на накопительную пенсию. Сейчас эти счета не пополняются, но прирастают за счёт инвестиционного дохода. Средства пенсионных накоплений хранятся в Социальном фонде России или НПФ (в зависимости от того, куда человек их перевёл). Что это даёт?
«Если у вас есть пенсионные накопления, то получать их вы сможете только при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом размер выплаты будет рассчитываться по правилам, описанным в законе, а вы сами влиять на это не сможете. К сожалению, многим людям назначают небольшую доплату, которую они будут получать пожизненно. Если же человек переведёт свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС), то снять всю сумму он сможет через 15 лет участия. Например, молодой человек в 35 лет переводит эти пенсионные накопления в ПДС, и уже в 50 лет он может ими воспользоваться.
Если же вы уже достигли возраста 55 лет (для женщин) и 60 (для мужчин), то благодаря ПДС вы можете установить себе более короткий период выплаты. Например, получать доплату пять лет, а не пожизненно. То есть деньги становятся более ликвидными для вас. Кроме того, с новой программой вы можете воспользоваться этими средствами в особых жизненных ситуациях. Например, оплатить дорогостоящее лечение. То есть вот эти средства пенсионных накоплений будут доступны вам в тот момент, когда они понадобятся», ‒ объясняет Александр Зарецкий, генеральный директор «СберНПФ». Важно знать, что перевод пенсионных накоплений в программу долгосрочных сбережений никак не отразится на выплате будущей страховой пенсии от государства.
Куда будут инвестироваться накопления
НПФ организуют инвестирование на принципах доходности и безубыточности, отдавая предпочтение консервативным финансовым инструментам. К ним относятся:
● облигации федерального займа (ОФЗ);
● инфраструктурные облигации;
● корпоративные облигации российских компаний;
● другие ценные бумаги.
«С одной стороны, негосударственные пенсионные фонды должны гарантировать безубыточность по своим программам. На выходе у граждан объем средств не может быть меньше, чем суммы средств, которые поступали на этот счет. Для долгосрочных сбережений самое важное ‒ это надежность и сохранность. С другой стороны, мы стремимся к тому, чтобы защитить сбережения от инфляции. Мы стараемся на длинном горизонте превысить инфляцию, чтобы сбережения сохраняли свою стоимость. Наша стратегия такова, что до 85 процентов мы вкладываем в облигации, удерживаемые до погашения, оставшаяся часть приходится на акции, которые выступают источником высокой доходности», ‒ объясняет Зарецкий, генеральный директор «СберНПФ».
При этом работают НПФ под строгим контролем Центрального Банка РФ. Так что вы можете быть спокойны за свои сбережения.
Каким может быть ваш доход от инвестиций в ПДС
Программа работает первый год, поэтому реальных цифр по доходности пока нет. Чтобы обозначить ориентир, обратимся к результатам НПФ за 2023 г. Так, например, «СберНПФ» за этот период заработал своим клиентам 10,97% годовых по индивидуальным пенсионным планам. Это на 3,55 п. п. выше годовой инфляции. Приведенная доходность за 2023 не является прогнозом, как говорится, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.
В случае ПДС доходность может быть еще выше, чем в случае простого управления НПФ, потому что в этой программе частные инвестиции софинансируются государством.
Как можно получать деньги по ПДС
Через 15 лет участники смогут снять всю сумму сразу или назначить себе выплаты на срок от пяти лет и дольше. При желании можно продолжить делать сбережения.
Вкладчики, достигшие возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), могут получать выплаты на срок от пяти лет и дольше.
По закону предусмотрена возможность забрать средства досрочно без потери накопленного дохода при наступлении «особых жизненных ситуаций». Это, к примеру, оплата дорогостоящего лечения участника программы и потеря кормильца.
Преимущества ПДС
К основным плюсам ПДС можно отнести следующие особенности:
● софинансирование со стороны государства до 108 тыс. руб. (сумма софинансирования зависит от дохода участника ПДС);
● возможность перевести на счет ПДС пенсионные накопления, сформированные в 2002–2014 гг.;
● возврат налога на сумму до 52 000 руб. в год;
● страхование государством внесенных средств в объеме 2,8 млн руб. Дополнительные гарантии действуют на сумму пенсионных накоплений и софинансирования.
Узнать больше и вступить в программу можно на сайте, в приложении «СберБанк Онлайн», в любом отделении «Сбера» или при помощи выездного менеджера.
*Агентство по страхованию вкладов
** На 3 апреля 2023 г.