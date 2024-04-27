Новый подход к финансовому планированию: программа долгосрочных сбережений

«Если у вас есть пенсионные накопления, то получать их вы сможете только при достижении 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. При этом размер выплаты будет рассчитываться по правилам, описанным в законе, а вы сами влиять на это не сможете. К сожалению, многим людям назначают небольшую доплату, которую они будут получать пожизненно. Если же человек переведёт свои пенсионные накопления в программу долгосрочных сбережений (ПДС), то снять всю сумму он сможет через 15 лет участия. Например, молодой человек в 35 лет переводит эти пенсионные накопления в ПДС, и уже в 50 лет он может ими воспользоваться.