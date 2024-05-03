В Республике Мордовия реализуется проект «Кадры будущего»В ГК «Талина» построена масштабная системная работа по подготовке кадров
В Республике Мордовия реализуется проект «Кадры будущего». Инициатор проекта – один из крупнейших агрохолдингов группа компаний «Талина». С будущими кадрами «Талина» начинает работать буквально с детского сада, здесь создают интересные методические пособия об агропромышленных профессиях, сотрудничают со школами в рамках агроклассов, а для студентов профильных специальностей ГК «Талина» стала интересной площадкой, где можно на практике отработать теоретические знания, полученные в колледжах и вузах.
Как стать привлекательным работодателем для молодежи
Одна из задач ГК «Талина» ‒ привлечение молодых талантов. Всего на предприятиях группы трудится порядка 2,5 тыс. человек возрастом от 25 до 35 лет. Работают они в различных направлениях. Это и рабочие специальности, и высококвалифицированные специалисты: формовщик колбасных изделий, составитель фарша, оператор линии упаковки, жиловщик мяса, изготовитель мясных полуфабрикатов, весовщик, бухгалтеры, маркетологи, дизайнеры и т. д., и высококвалифицированные работники среднего звена: технологи, специалисты по качеству, инженеры-механики, аналитики, руководители проектов, цехов. И количество молодежи только растет, потому что «Талина» привлекательна для талантливых специалистов по ряду причин.
«Из факторов привлекательности компании для молодежи я бы назвала достижения. ГК «Талина» ‒ известный бренд, крупный российский производитель продуктов питания, ‒ рассказывает Марина Грыжанкова, руководитель направления по вопросам образования ГК «Талина». – Структура бизнес-деятельности «от поля до прилавка» позволяет не зависеть от поставщиков сырья, контролировать качество, выпускать экологически чистую продукцию, даёт самостоятельность и независимость. Мы – один из крупнейших работодателей Республики Мордовия».
Второй фактор успешности, по ее словам, перспективы развития и проекты. Ежегодно «Талина» вводит в эксплуатацию ряд успешных проектов с десятками новых рабочих мест.
В-третьих, «Талина» привлекательна своей социальной политикой. Социальная политика выстроена на принципах корпоративных ценностей: от качества и безопасности выпускаемого продукта до непрерывного улучшения качества жизни, то есть качество выделяется за основной принцип. Создание комфортной среды, где каждый сотрудник может реализовать свой потенциал. Неотъемлемой частью социальной политики является забота о людях не только в профессиональном плане, но и поддержка социально значимых инициатив в области образования, спорта, культуры и др. «У нас активно действует программа поддержки традиционных ценностей семьи, детства, многодетности. Идет активное возрождение традиций семейных династий. К примеру, в группе компаний трудятся 23 семейные династии. Это важный показатель комфорта на работе, молодёжь возвращается вслед за родителями к нам. Это я назвала бы принципом семьи, когда коллектив становится семьей», ‒ рассказывает Марина Грыжанкова.
В компании много показательных историй успеха, карьерного роста молодых специалистов. К примеру, 26-летний Евгений Дулатов сегодня работает в компании начальником производства Рузаевской производственной площадки МПК «Атяшевский». А пришел он в группу компаний восемь лет назад, будучи еще студентом Торбеевского колледжа. Другая история: Евгений Родионов начал карьеру на Торбеевской площадке «Атяшевского» около 14 лет назад, выпустившись из колледжа. За это время из простого маркировщика он вырос до начальника сырьевого участка.
Воспитание кадров «под себя»
Конкуренция на рынке труда стимулирует работодателей выбирать самые нетривиальные подходы к поиску молодого персонала. Проводятся различные акции, дни открытых дверей, объявляются конкурсы, стажировки. У ГК «Талина» богатый опыт сотрудничества с учебными заведениями как среднего, так и высшего профессионального образования. 15 образовательных учреждений являются партнёрами «Талины», среди них – два вуза. «Ключевой причиной обращения работодателей к рынку труда студентов и выпускников является возможность вырастить сотрудников «под себя»», ‒ комментирует Марина Грыжанкова.
«Талина» стала постоянной площадкой для практики студентов первого и второго курсов профильных для ГК «Талина» специальностей – это «Технология продуктов питания животного происхождения» и «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники» Атяшевского аграрного техникума, а также учреждений среднего профессионального образования, вошедших в образовательно-производственный кластер по направлению «сельское хозяйство», который был создан в 2022 г. в Республике Мордовия в рамках Федерального проекта «Профессионалитет». Задача кластера – подготовка кадров для отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В проект включены четыре учреждения среднего профессионального образования: Торбеевский колледж мясной и молочной промышленности, Атяшевский аграрный колледж, Ковылкинский аграрно-строительный колледж, Краснослободский аграрный техникум. В ГК «Талина» два предприятия: мясоперерабатывающий комплекс «Атяшевский» и ЗАО «Мордовский бекон» вошли в проект в качестве индустриальных партнёров. На базе МПК «Атяшевский» открыт центр, где со студентами из профильных учебных заведений проводится профориентационная работа и различные занятия, в том числе с наставниками по производственной практике. Его в рамках визита в Республику Мордовию в апреле текущего года посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
«Нам важно, чтобы студенты, которые обучаются на профильные специальности для компании, в перспективе стали высокоэффективными сотрудниками. В основе нашего подхода с образовательными партнерами (вузами и колледжами) лежит система дуального обучения, которое основано на практикоориентированных технологиях», ‒ рассказывают в компании.
Дуальный обучающий подход
Ранее теоретическая часть изучалась и отрабатывалась в колледже, а сейчас можно ее приблизить непосредственно к производству. Это очень важно для студентов в плане ощущения сопричастности к компании, уверены в «Талина». Объём практических занятий вырос, он достигает примерно 70% от общего учебного плана, и отработка учебных навыков происходит на производстве, с опытными мастерами, наставниками, которые прошли специальную подготовку и полноправно, профессионально участвуют в педагогической деятельности. А педагоги колледжа, в свою очередь, прошли переподготовку на производстве.
Это даёт предприятию возможность готовить кадры с учётом особенностей предприятия и с набором необходимых компетенций. Это и экономия времени, потому что раньше приходилось выпускников переучивать, затачивать на производство, так как они имели общие сведения, а сейчас они непосредственно, уже начиная с первого курса, обретают возможность видения и понимания структуры производства.
Для студентов такой подход тоже дает свои преимущества. Во-первых, это освоение на производстве от пяти до семи дополнительных к основной специальности квалификаций – рабочих профессий. Во-вторых, это возможность личной траектории развития, корпоративная стипендия от работодателя и возможность дальнейшего профессионального развития и роста.
Кадры будущего
Проект «Кадры будущего» ‒ интересный партнёрский проект ГК «Талина», Министерства сельского хозяйства и Министерства образования Республики Мордовия. Цель проекта – совершенствование модели подготовки кадров сельскохозяйственного профиля. Но совершенствовать можно то, что уже существует в каком-то состоянии. Поэтому проект состоит из нескольких ступеней. Первая – это допрофессиональная подготовка. Компания является здесь одним из первопроходцев: ранняя профориентация дошкольников, знакомство с профессиями агропромышленного комплекса. При некоторой потере престижа профессий сельскохозяйственного направления, чтобы это выровнять и поднять, важно с самых ранних этапов формировать позитивное отношение к сельскому хозяйству. «Нужно, чтобы ребёнок, особенно на селе, с детского сада начинал понимать, зачем он здесь, чем занимаются его родители и какой у всего этого результат должен быть, ‒ рассказывает Марина Грыжанкова. – Главное в системе, в проекте как раз непрерывность и преемственность. И мы плотно работаем с детскими садами и школами».
В школах специалисты ГК «Талина» читают лекции в агроклассах, они есть в районах присутствия предприятия. Цель таких профильных классов – обеспечить дальнейшее осмысленное профильное обучение школьников, чтобы предоставить в дальнейшем выбор профессии в отрасли АПК.
Следующая ступень – это профессиональная подготовка в рамках Федерального проекта «Профессионалитет», в пределах работы кластера, когда образовательные партнеры «Талины» готовят специалистов именно в профильной области, которые пришли уже со знанием, с пониманием, видением своего будущего. Кроме того, студентам ссузов группа компаний помогает получить высшее образование. Студенты могут заключить целевые договоры и при успешном обучении получить гарантированное место работы.
И ещё одна составная деталь проекта «Кадры будущего» ‒ постоянно действующая система повышения квалификации сотрудников.
Практика и трудоустройство
Производственная практика в ГК «Талина» оплачивается, т. е. студентов на время практики официально трудоустраивают. После практики лучшие получают предложение остаться в компании и далее.
Действует еще история с так называемыми «целевиками». «Мы работаем с детьми со школы, проводим профориентацию, отбираем и готовим к поступлению на наши профильные специальности, ‒ поясняет ее детали эксперт. ‒ Затем они получают корпоративную стипендию, за ними закрепляются места производственной преддипломной практики и обязательно – опытный наставник на всё это время. Получается, что их гарантия трудоустройства складывается по результатам, показанным студентом за время обучения и практики, потому что он находится всё время под наблюдением. Мы его принимаем в свою семью и воспитываем».