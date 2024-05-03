В Республике Мордовия реализуется проект «Кадры будущего»

Проект «Кадры будущего» ‒ интересный партнёрский проект ГК «Талина», Министерства сельского хозяйства и Министерства образования Республики Мордовия. Цель проекта – совершенствование модели подготовки кадров сельскохозяйственного профиля. Но совершенствовать можно то, что уже существует в каком-то состоянии. Поэтому проект состоит из нескольких ступеней. Первая – это допрофессиональная подготовка. Компания является здесь одним из первопроходцев: ранняя профориентация дошкольников, знакомство с профессиями агропромышленного комплекса. При некоторой потере престижа профессий сельскохозяйственного направления, чтобы это выровнять и поднять, важно с самых ранних этапов формировать позитивное отношение к сельскому хозяйству. «Нужно, чтобы ребёнок, особенно на селе, с детского сада начинал понимать, зачем он здесь, чем занимаются его родители и какой у всего этого результат должен быть, ‒ рассказывает Марина Грыжанкова. – Главное в системе, в проекте как раз непрерывность и преемственность. И мы плотно работаем с детскими садами и школами».