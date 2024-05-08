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Парад Победы на Красной площади 9 Мая на цифровых уличных экранах увидят более 50 млн раз

Медиахолдинг МАЕР проведет трансляцию Парада Победы 9 Мая на цифровых уличных экранах по всей России в новом формате

Видео с Красной площади в режиме реального времени будет транслироваться на цифровых экранах и медиафасадах в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Воронеже, Екатеринбурге, Челябинске, Перми, Новосибирске, Уфе, Тюмени, Самаре, Нижнем Новгороде и Волгограде.

«В этом году мы снова показываем на крупнейших уличных экранах страны Парад Победы. Люди по всей стране увидят в режиме реального времени, как по Красной площади проходят парадные расчеты и военная техника. Мы транслируем это событие в обновленном формате: всё происходящее в кадре сопровождается инфографикой. Телевизионный сигнал наш медиахолдинг распространит с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Lightborn. Трансляция в режиме реального времени организована с соблюдением высочайших мер безопасности. Всего за два часа показа видео с Парада Победы на Красной площади увидят свыше 50 миллионов раз», – отметил генеральный директор и владелец Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Трансляция Парада Победы на цифровых медиаэкранах в Москве и регионах организована совместно с МИЦ «Известиями». Показ военной техники и вооружения – будет представлено порядка 75 единиц – во время трансляции на цифровых уличных экранах сопроводят подробной инфографикой.

С ноля часов 9 мая до Парада Победы и сразу после окончания трансляции с Красной площади жители российских городов увидят трансляцию «Бессметного полка», в этом году он проходит онлайн. Портреты участников и ветеранов Великой Отечественной увидят свыше 14 миллионов россиян, общее количество просмотров составит 375 миллионов.

На цифровых экранах и медиафасадах нового медиа стартовали и другие проекты к 9 Мая. Благотворительный фонд «Память поколений» рассказывает о Всероссийской акции «Красная гвоздика», в рамках которой идет сбор средств на медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны. За две недели ролики увидят более 6,2 миллиона человек, всего удастся обеспечить свыше 106 миллионов контактов с транслируемой информацией.

 

Знаковые плакаты Великой Отечественной войны 1941–1945 годов из собрания Государственного исторического музея свыше 10 миллионов жители российских городов за 11 дней увидят более 193 миллионов раз.

В канун Дня Победы более 6,5 миллиона жителей Москвы и Московской области узнают имена 20 Героев России – за три дня ролики, размещенные на цифровых экранах и медиафасадах на увидят 49,2 миллиона раз.

Сам медиахолдинг собрал фотографии участников Великой Отечественной войны от своих сотрудников и партнеров в цифровой «Альбом памяти».  Фотографии на цифровых медиафасадах увидят более 48,6 миллиона раз жители Москвы, Воронежа, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска и Уфы.

«Все эти проекты за время праздников на всех наших экранах можно будет увидеть порядка одного миллиарда раз. Для меня это и большая личная история – мой дед Павлов Сильвестр Павлович – дошел до Берлина. Для меня он главный герой. Герой, который никогда не рассказывал о Войне и всегда с трепетом готовился к каждому Дню Победы», – добавил Константин Майор.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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