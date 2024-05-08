Парад Победы на Красной площади 9 Мая на цифровых уличных экранах увидят более 50 млн раз

«В этом году мы снова показываем на крупнейших уличных экранах страны Парад Победы. Люди по всей стране увидят в режиме реального времени, как по Красной площади проходят парадные расчеты и военная техника. Мы транслируем это событие в обновленном формате: всё происходящее в кадре сопровождается инфографикой. Телевизионный сигнал наш медиахолдинг распространит с помощью единой централизованной системы управления экранами и собственной запатентованной технологии Lightborn. Трансляция в режиме реального времени организована с соблюдением высочайших мер безопасности. Всего за два часа показа видео с Парада Победы на Красной площади увидят свыше 50 миллионов раз», – отметил генеральный директор и владелец Медиахолдинга МАЕР Константин Майор.