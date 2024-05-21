Почему моющие вертикальные пылесосы ‒ новый тренд?Рассказываем на примере BORK Neuron ‒ революционной новинки этого года с космическим дизайном, которая по ряду функций не имеет аналогов на рынке.
Моющие вертикальные пылесосы за последний год стали очевидным новым трендом на рынке бытовой техники. Популярные модели приходится ждать неделями по предзаказу, их раскупают, как только они поступают в продажу. Причина ажиотажа ‒ такие устройства действительно предлагают новый уровень домашнего сервиса и качества уборки. В этом редакция убедилась, протестировав новинку от BORK ‒ моющий вертикальный пылесос Neuron*.
BORK Neuron универсален и эффективен, поскольку объединяет в себе функции сухой и влажной уборки, позволяя одним устройством очищать разные типы поверхностей: ковры, деревянные полы, плитку и кафель, паркет и мягкую мебель одним девайсом, не меняя насадки. Но ключевой момент здесь ‒ именно влажный способ: водой или паром.
Принцип работы прост: в основании пылесоса на высокой скорости вращается моющий валик. Пылесос одновременно всасывает сор, ворс и другой крупный мусор, захватывает волосы, шерсть, пролитые жидкости, сыпучие вещества и так далее. При этом умная система автоматически усиливает мощность всасывания на особо загрязненных участках или в зависимости от типа поверхности.
Здесь обращает на себя внимание интересная технология выявления загрязнений: инфракрасные датчики вместе с искусственным интеллектом «видят» частицы пыли и отображают эти данные на встроенном в рукоятку экране в виде цветной дуги. Если она голубая, значит, поверхность чистая. Если красная ‒ стоит уделить ей больше внимания. Дисплей также дает подсказки по уборке и управлению: на экран приходят уведомления, напоминающие о том, что пора сменить воду в баке или заменить фильтр. К слову, весь корпус пылесоса красиво подсвечивается разными цветами в зависимости от процессов.
Отработанная вода отправляется в отдельный бак, который легко очистить. Важный момент ‒ она безопасна: запатентованная функция озонирования воды Ozone Eco-Clean нейтрализует до 99,9% опасных микробов, дезинфицируя поверхности.
Итог ‒ вымытый сверкающий пол. Но, как и любой чистой влажной поверхности, ему тоже нужно высохнуть, в противном случае вам придется ходить по мокрому. Поэтому инженеры продумали и такую мелочь, как направление воздушного потока от пылесоса. Он выдувает воздух вперед в режиме «Сухая уборка», чтобы пыль не разлеталась в сторону и назад при влажной уборке, моментально высушивая поверхность.
Умная система сама дозирует подачу чистящего средства: для достижения безупречной чистоты пылесос оснащен емкостью с дозатором Tesla Valve, так называемым клапаном Теслы. Девайс сам определяет необходимую пропорцию средства, обновлять его достаточно всего раз в месяц.
Другая особенность, выделяющая BORK Neuron, ‒ генерация пара температурой 110 градусов за 15 секунд. С его помощью пылесос очищает поверхности, проникая в труднодоступные участки и удаляя стойкие загрязнения. Такая термообработка позволяет быстрее и качественнее устранять засохшую грязь, в каком-то смысле это можно сравнить со множеством лезвий у современной бритвы: «меньше движений ‒ меньше раздражение», как говорится в рекламе. В нашем случае: меньше движений благодаря высокой эффективности каждого ‒ меньше времени на уборку.
Итак, уборка проведена, но что дальше? Снова автоматика: валики не нужно снимать вручную, промывать под краном и сушить. Достаточно поместить пылесос на базовую станцию, и автоматически начнется процесс очистки и сушки, ведь хороший беспроводной пылесос чистит не только ковровые поверхности и пол, но и сам себя. В общей сложности одна насадка обрабатывается 48 минут: три минуты на дезинфекцию и 45 на сушку. Важно отметить: сушка проходит почти бесшумно и совершенно не напрягает.
Мы привыкли, что мощный пылесос обязательно должен быть большим по размерам. Но мир электроники доказывает обратную корреляцию, и пылесосы здесь находятся где-то посередине: компактные вертикальные модели сегодня ничуть не слабее предшественников. Так, сила всасывания у BORK Neuron достигает 16800 Па ‒ это один из самых высоких показателей среди вертикальных моющих пылесосов. При этом уровень шума пылесоса не превышает 65 дБ, что сравнимо с громким разговором на небольшом расстоянии. Это делает его работу комфортной и ненавязчивой.
Что касается автономности, то благодаря литий-ионному аккумулятору пылесос может работать до 50 минут на полной мощности и до 75 минут ‒ на средней. Этого достаточно, чтобы пройтись по квартире площадью 60 кв. м дважды! При этом для полной зарядки аккумулятора требуется всего четыре часа.
*Нейрон