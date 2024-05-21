Почему моющие вертикальные пылесосы ‒ новый тренд?

Здесь обращает на себя внимание интересная технология выявления загрязнений: инфракрасные датчики вместе с искусственным интеллектом «видят» частицы пыли и отображают эти данные на встроенном в рукоятку экране в виде цветной дуги. Если она голубая, значит, поверхность чистая. Если красная ‒ стоит уделить ей больше внимания. Дисплей также дает подсказки по уборке и управлению: на экран приходят уведомления, напоминающие о том, что пора сменить воду в баке или заменить фильтр. К слову, весь корпус пылесоса красиво подсвечивается разными цветами в зависимости от процессов.