АБ чат — новый финтех-продукт для бизнеса в формате чат-приложения

Особое внимание было уделено аспектам кибербезопасности. Все банковские услуги АБ чат оказывает в цифровом виде. Однако если клиенту необходим личный визит в банк, ему будет доступно выделенное обслуживание в уголке АБ чата в любом из 21 отделения 14 городов присутствия Агророс Банка. Если же потребуется голосовой звонок между банком и клиентом, то он осуществляется только внутри мобильного приложения: внешняя телефонная линия сотрудниками АБ чата не используется.