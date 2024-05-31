АБ чат — новый финтех-продукт для бизнеса в формате чат-приложения
Агророс Банк, старейший банк Поволжья с отделениями в 14 городах России, выпустил свой первый финтех-продукт на базе мобильного приложения — АБ чат (18+), который учитывает потребности ИП и малого бизнеса в сфере цифровых банковских услуг. АБ чат — это не просто банковское приложение с чатом, а полноценное приложение-чат, где все задачи предпринимателей решаются в формате чата. Целевая аудитория АБ чата — субъекты микро- и малого предпринимательства.
«Работа с индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами всегда была в фокусе внимания Агророс Банка, — отмечает Дмитрий Кондрацков, Председатель Правления Агророс Банка. — Переосмысляя стратегию развития банка, которому в 2024 году исполняется 30 лет, мы выбрали путь цифровизации. Финтех-продукт АБ чат будет особо полезен новому поколению предпринимателей, которому важны как выгодные тарифы обслуживания, так и скорость, безопасность цифрового формата коммуникации со своим доверенным банком».
На первом этапе услугами АБ чата смогут воспользоваться индивидуальные предприниматели, позднее будут подключены юридические лица. Пользователями АБ чата могут стать как действующие клиенты Агророс Банка, так и новые контрагенты: заявка на открытие расчетного счета оформляется непосредственно из финтех-приложения.
UX-дизайн (User eXperience — опыт пользователя) мобильного приложения АБ чат разработал Александр Урбан, в портфолио которого — создание и переосмысление пользовательских интерфейсов для крупнейшего российского банка.
С появлением новых возможностей АБ чата функционал установленного приложения изменяется автоматически, без необходимости обновления через магазин и без переустановки. Приложение бесплатное, подходит для любой платформы и доступно во всех мобильных сторах в РФ.
Главная страница мобильного приложения представляет собой список чатов с контрагентами клиента, а также с самим АБ чатом (поддержка) и ЕНС, где клиент получит напоминания о сроках отчетности и сможет быстро отправить платеж на свой единый налоговый счет. Выбрав нужную тему, можно перейти ко взаимодействию с контрагентом. При этом заполнение платежного поручения осуществляется в формате интуитивно понятного чата, без сложных форм.
Онбординг клиентов решен в формате дружелюбного и интуитивно понятного чата. Для регистрации в приложении достаточно номера мобильного телефона, а с привязкой ИП поможет пошаговое заполнение данных с подсказками от чата.
Тарифные планы банковского обслуживания АБ чата — самые выгодные в линейке Агророс Банка (и конкурентоспособные на рынке в целом).
Особое внимание было уделено аспектам кибербезопасности. Все банковские услуги АБ чат оказывает в цифровом виде. Однако если клиенту необходим личный визит в банк, ему будет доступно выделенное обслуживание в уголке АБ чата в любом из 21 отделения 14 городов присутствия Агророс Банка. Если же потребуется голосовой звонок между банком и клиентом, то он осуществляется только внутри мобильного приложения: внешняя телефонная линия сотрудниками АБ чата не используется.
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