Роликовые подшипники: ответы на главные вопросы

Ничего особенного в данном случае не требуется, только регулярно чистить их и смазывать. В особенности следует обратить внимание на попадание в механизм не столько грязи, сколько песка. Он имеет особенность не бросаться в глаза, но постепенно скапливаться и негативно влиять на работу устройства. Чтобы роликовый подшипник прослужил долго и обеспечивал подходящую скорость, за ним нужно ухаживать на регулярной основе: осматривать и чистить, а затем наносить смазку.