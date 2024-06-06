Большие Повестки ПМЭФ

Большие Повестки ПМЭФСвыше 150 миллионов раз увидят анонсы, ключевые цитаты и информацию о важных решениях Петербургского международного экономического форума жители России на уличных цифровых экранах.
Форум пройдет с 5 по 8 июня в Санкт-Петербурге. В конгрессно-выставочном центре «Экспофоруме» в 27-й раз собрались делегаты со всего мира: более 17 тысяч участников из 136 стран. Освещать события крупнейшего в мире экономического форума будут свыше трех тысяч журналистов.
Для обсуждения вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями съехались компании из всех регионов России и представители стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
В первый стартовый день, 5 июня, коммуникационные возможности для бизнеса обсудили в рамках сессии «Большие повестки» государства.
«Компании научились рассказывать о том, как они работают с партнерами, развивают территории, но при этом фокусируются, как правило, только на своих интегральных задачах. Но у нас появились и такие примеры, когда удается максимизировать этот коммуникационный результат, то есть привлекать неожиданное внимание медиа — в прямом смысле визуализировать большую повестку государства», — отметил Олег Полетаев, первый вице-президент Российской ассоциации по связям с общественностью, директор по развитию цифрового бизнеса группы «Интерфакс».
Коммуникационным партнером ПМЭФ-2024 выступил крупнейший оператор федеральной имиджевой рекламы медиахолдинг МАЕР. Анонсирующие ролики и новости ПМЭФ, подготовленные совместно с ТАСС, на медиафасадах в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Челябинске и Уфе увидят более 10 миллионов россиян.
Именно о роли рекламной отрасли в продвижении социальной повестки рассказал владелец и генеральный директор Медиахолдинга МАЕР Константин Майор. Он подчеркнул, что цифровые экраны и медиафасады сегодня стали новым востребованным инструментом коммуникации с огромной аудиторией. И этот опыт необходимо тиражировать.
«Бизнес, в том числе рекламный, должен играть активную роль в формировании правильных ценностей, сохранении культурного кода и воспитании подрастающего поколения. Быть помощником государства по продвижению национальных приоритетов. На размещение социальной рекламы сейчас существует пятипроцентная квота. Я предлагаю абсолютно для всех увеличить ее до 10%, считаю, что десятую часть эфирного времени могут и должны выделять на социальную рекламу и телевидение, и радио, все СМИ. Кроме того, даже коммерческая реклама может продвигать социальные ценности, при ее создании в визуальный ряд можно заглядывать нужные идеи и смыслы», — сказал он.
По его словам, таких ответственных рекламодателей можно было бы стимулировать через предоставление льгот или другие инструменты поддержки. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства – это тоже часть большой повестки государства.
«Наша платформа — это место, которое дает возможность для малых и средних предпринимателей развивать свой бизнес. И мы не делаем это потому, что это модно. Мы делаем это потому, что это важно. Например, на ПМЭФ в этом году мы подготовили необычную выставку. Там находится выставка малых предпринимателей. Тех, кто выиграл у нас конкурс “Культурный код”. Это не просто предприниматели, а люди, которые заново переосмыслили традиционные ценности каждого региона России. Это и есть наш вклад в “Большую повестку”», — отметила директор по коммуникациям Wildberries Анна Старкова.