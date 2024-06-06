Большие Повестки ПМЭФ

«Наша платформа — это место, которое дает возможность для малых и средних предпринимателей развивать свой бизнес. И мы не делаем это потому, что это модно. Мы делаем это потому, что это важно. Например, на ПМЭФ в этом году мы подготовили необычную выставку. Там находится выставка малых предпринимателей. Тех, кто выиграл у нас конкурс “Культурный код”. Это не просто предприниматели, а люди, которые заново переосмыслили традиционные ценности каждого региона России. Это и есть наш вклад в “Большую повестку”», — отметила директор по коммуникациям Wildberries Анна Старкова.