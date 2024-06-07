Добра на улицах российских городов станет больше

Добра на улицах российских городов станет большеДополнительное эфирное время для продвижения социальных проектов готов предоставлять медиахолдинг МАЕР. Соглашение о сотрудничестве сразу с несколькими крупными компаниями на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор.
Доброшрифт
В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, медиахолдинг МАЕР выделяет рекордное эфирное время на значимые социальные проекты. В том числе для привлечения общественного внимания к проблемам маломобильных людей и людей с церебральным параличом. Соглашение о сотрудничестве 6 июня подписали соавтор проекта «Доброшрифт», генеральный директор благотворительного фонда «Подарок Ангелу» Анастасия Приказчикова и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
«По опыту работы нашего фонда наружная реклама всегда была одним из самых эффективных инструментов коммуникации с аудиторией. Для решения важных социальных проблем и задач важно, чтобы оператор действовал именно как партнер, разделяя ценности и установки нашего фонда. Мы рады продолжить наше сотрудничество с медиахолдингом МАЕР, который поддерживает “Подарок Ангелу” и проект “Доброшрифт” не первый год, и вывести его на качественно новый уровень», — подчеркнула соавтор проекта «Доброшрифт», генеральный директор БФ «Подарок Ангелу» Анастасия Приказчикова.
«Доброшрифт» — это социальная кампания благотворительного фонда «Подарок Ангелу». Дети с ДЦП создали специальные прописи, а дизайнеры собрали из них шрифт, который полностью состоит из этих особенных букв.
«У россиян в культурном коде заложено стремление помогать другим, нести добро. Благодаря большим цифровым экранам можно напоминать всем, какие положительные эмоции вызывает взаимопомощь. Сегодня Петербургский экономический форум – это не только бизнес и многомиллиардные контракты. Важно, не только зарабатывать, но и помогать. Мы готовы бесплатно предоставлять эфирное время для продвижения социальных проектов – речь идет о миллиардах просмотров», — подчеркнул Константин Майор.
Союзмультфильм (16+)
Персонажи любимых всеми мультфильмов появятся на цифровых экранах и медиафасадах на улицах крупнейших городов России. Медийную поддержку старейшей в стране анимационной студии окажет медиахолдинг МАЕР.
Соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ подписали Константин Майор и председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.
«Союзмультфильм открыт различным ярким креативным проектам, которые предоставляют целый спектр возможностей для творческого подхода и применения современных технологий. Мы не раз делали вместе с MАЕР резонансные кампании и сейчас решили закрепить сотрудничество партнерским соглашением. Наша церемония подписания проходит накануне празднования 88-летия Союзмультфильма, и в честь этой значимой даты мы также проведем 10 июня специальную акцию, в ходе которой на экранах можно будет увидеть знаменитых персонажей киностудии», — отметила Юлиана Слащева.
Музей Гаража особого назначения ФСО России
МАЕР активно поддерживает и продвигает культурные и образовательные проекты. Подписание соглашения с музеем Гаража особого назначения ФСО России позволит рассказывать об этом уникальном проекте на цифровых экранах по всей России. Здесь собрано более 50 уникальных автомобилей, на которых ездили главы Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации. Для детей в музее проводят мастер-классы, квесты, брейн-ринг и лекции по истории автомобилестроения, промышленному дизайну и другим инженерным дисциплинам.
«Мы будем стремиться развивать техническую культуру и поддерживать технические автомобильные музеи. Личная благодарность Константину Валерьевичу!» — отметил генеральный директор Музея Гаража особого назначения Федеральной службы охраны Российской Федерации Алексей Беликов.
Сегодня медиахолдинг МАЕР – это социально ориентированный бизнес, новое медиа поддерживает и продвигает свыше сотни благотворительных, детских, культурных, образовательных, спортивных и исторических проектов. Общий охват аудитории медиахолдинга – свыше 5,7 миллиарда взглядов в месяц.