Добра на улицах российских городов станет больше

«По опыту работы нашего фонда наружная реклама всегда была одним из самых эффективных инструментов коммуникации с аудиторией. Для решения важных социальных проблем и задач важно, чтобы оператор действовал именно как партнер, разделяя ценности и установки нашего фонда. Мы рады продолжить наше сотрудничество с медиахолдингом МАЕР, который поддерживает “Подарок Ангелу” и проект “Доброшрифт” не первый год, и вывести его на качественно новый уровень», — подчеркнула соавтор проекта «Доброшрифт», генеральный директор БФ «Подарок Ангелу» Анастасия Приказчикова.