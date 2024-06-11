Выбираем идеальную модель телевизора: новинка, превосходящая ожидания

Тут все проще, чем с изображением. Качество звучания в большей степени зависит от динамиков, а также от возможностей эквалайзера — устройства или программы, позволяющей отрегулировать уровень громкости и диапазон частот. В некоторых моделях ТВ уже все настроено, и пользователям остается только наслаждаться чистым и насыщенным звуком без дребезжания даже на максимальной громкости.