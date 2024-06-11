Выбираем идеальную модель телевизора: новинка, превосходящая ожидания
В 2029 году будет 100 лет с момента появления первого телевизора. Результаты эволюции поражают: сложно представить, что современные высокотехнологичные устройства «произошли» от механических экранов и кинескопов.
Еще сложнее выбрать из огромного разнообразия моделей ту, которая действительно будет соответствовать всем ожиданиям от комфортного пользования ТВ. Если намерены получить качество, потрясающую точность и детализацию в картинке и звуке, тогда давайте разбираться, какая модель на современном рынке отличается наличием прогрессивных технологий, способными оправдать ваши пожелания.
Качество изображения: когда все четко и насыщенно
На этот параметр влияет сразу несколько данных:
● Разрешение. Дисплеи состоят из ровных рядов пикселей. Чем больше их количество и меньше размер, тем выше качество картинки. HD 720р считается уже устаревшим, встречается в самых бюджетных моделях. Full HD 1080р — самый распространенный формат, обеспечивает приемлемое изображение. Ultra HD 4К — лучший вариант для тех, кому важно получать настоящее наслаждение от просмотра.
● Тип матрицы экрана. От вида дисплея зависит, насколько вам будет комфортно смотреть ТВ при свете и темноте, какая будет цветопередача и контраст, время отклика и угол обзора. Например, технология miniLED, используемая в современных ТВ, обеспечивает одну из лучших цветопередач на сегодняшний день, устанавливается в моделях среднего ценового сегмента, а срок службы таких ТВ кратно выше, чем при использовании других технологий.
● Тип подсветки. Краевая или боковая Edge LED самая распространенная, экономичная и эргономичная, но яркость при ней неравномерная. Светодиоды в Direct LED охватывают больше зон и дают на выходе более насыщенную и четкую картинку. А вот технология miniLED охватывает от 320 и способна передать свыше миллиарда цветов и оттенков. Такая подсветка встречается в премиальных моделях.
Вывод: хотите идеальную картинку, выбирайте ТВ Sber с разрешением 4К, технологией miniLED и QLED-матрицей.
Чистый и глубокий звук
Тут все проще, чем с изображением. Качество звучания в большей степени зависит от динамиков, а также от возможностей эквалайзера — устройства или программы, позволяющей отрегулировать уровень громкости и диапазон частот. В некоторых моделях ТВ уже все настроено, и пользователям остается только наслаждаться чистым и насыщенным звуком без дребезжания даже на максимальной громкости.
Если говорить о таком параметре как мощность, то для помещения в 15–20 кв. м достаточно 16–20 Вт. Нужно больше — саундбары в помощь. Если на первом месте чистота и насыщенность звука, выбирайте телевизор с усовершенствованными стереодинамиками.
Стабильный и скоростной интернет
Вряд ли вы планируете ограничиваться только телевизионными программами и сериалами. Если нужен цифровой контент во всем его многообразии, выбирайте Smart TV и обязательно обратите внимание на объем оперативной памяти.
Бытует мнение, что проводное подключение выигрывает у встроенного Wi-Fi по скорости и стабильности. Но ведущие производители стараются изо всех сил, чтобы это исправить. Появляются модели, способные использовать два диапазона частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и мгновенно загружать контент.
Новинка на рынке ТВ, соответствующая строгим запросам покупателей
Даже больше — эта модель превосходит ожидания пользователей. Судите сами:
● Картинка, захватывающая дух
Максимальная точность деталей, сочные оттенки и высокая контрастность за счет 512 зон подсветки и отображения свыше миллиарда цветов. QLED-матрица обеспечивает невероятную яркость изображения, а технология MEMC — плавную смену картинки без размытия в особо динамичных сценах.
● Насыщенный и безупречно чистый звук
Никаких посторонних шумов даже на максимальной громкости за счет усовершенствованных динамиков и идеальных настроек эквалайзера.
● Идеальное соединение с впечатляющей скоростью
Оперативная память увеличена до 2 Гб, быстродействие обеспечено благодаря Wi-Fi в двух диапазонах. Контент загружается моментально, качество картинки остается безупречным в любом приложении.
И удовольствие от просмотра, и разнообразный досуг
Возможности новинки впечатляют. Встроенная операционная система Салют ТВ [6+] и интеграция с нейросетью обеспечивают интересные фичи:
● Выбор из сотни каналов, онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.
● Быстрый поиск фильмов и сериалов по описанию с помощью искусственного интеллекта.
● Безопасный контент для несовершеннолетних пользователей.
● Управление умным домом и самим ТВ с помощью ассистента Салют .
Модели Sber miniLED уже доступны в интернет-магазине, на сайте партнера и на сайте производителя sberdevices.ru. Заглядывайте, знакомьтесь ближе и делайте выбор в пользу комфортного и интересного отдыха в домашних условиях.
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