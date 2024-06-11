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Выбираем идеальную модель телевизора: новинка, превосходящая ожидания

В 2029 году будет 100 лет с момента появления первого телевизора. Результаты эволюции поражают: сложно представить, что современные высокотехнологичные устройства «произошли» от механических экранов и кинескопов.

Еще сложнее выбрать из огромного разнообразия моделей ту, которая действительно будет соответствовать всем ожиданиям от комфортного пользования ТВ. Если намерены получить качество, потрясающую точность и детализацию в картинке и звуке, тогда давайте разбираться, какая модель на современном рынке отличается наличием прогрессивных технологий, способными оправдать ваши пожелания.

Качество изображения: когда все четко и насыщенно

На этот параметр влияет сразу несколько данных:

Разрешение. Дисплеи состоят из ровных рядов пикселей. Чем больше их количество и меньше размер, тем выше качество картинки. HD 720р считается уже устаревшим, встречается в самых бюджетных моделях. Full HD 1080р — самый распространенный формат, обеспечивает приемлемое изображение. Ultra HD 4К — лучший вариант для тех, кому важно получать настоящее наслаждение от просмотра.

Тип матрицы экрана. От вида дисплея зависит, насколько вам будет комфортно смотреть ТВ при свете и темноте, какая будет цветопередача и контраст, время отклика и угол обзора. Например, технология miniLED, используемая в современных ТВ, обеспечивает одну из лучших цветопередач на сегодняшний день, устанавливается в моделях среднего ценового сегмента, а срок службы таких ТВ кратно выше, чем при использовании других технологий.

Тип подсветки. Краевая или боковая Edge LED самая распространенная, экономичная и эргономичная, но яркость при ней неравномерная. Светодиоды в Direct LED охватывают больше зон и дают на выходе более насыщенную и четкую картинку. А вот технология miniLED охватывает от 320 и способна передать свыше миллиарда цветов и оттенков. Такая подсветка встречается в премиальных моделях.

Вывод: хотите идеальную картинку, выбирайте ТВ Sber с разрешением 4К, технологией miniLED и QLED-матрицей.

Чистый и глубокий звук

Тут все проще, чем с изображением. Качество звучания в большей степени зависит от динамиков, а также от возможностей эквалайзера — устройства или программы, позволяющей отрегулировать уровень громкости и диапазон частот. В некоторых моделях ТВ уже все настроено, и пользователям остается только наслаждаться чистым и насыщенным звуком без дребезжания даже на максимальной громкости.

Если говорить о таком параметре как мощность, то для помещения в 15–20 кв. м достаточно 16–20 Вт. Нужно больше — саундбары в помощь. Если на первом месте чистота и насыщенность звука, выбирайте телевизор с усовершенствованными стереодинамиками.

Стабильный и скоростной интернет

Вряд ли вы планируете ограничиваться только телевизионными программами и сериалами. Если нужен цифровой контент во всем его многообразии, выбирайте Smart TV и обязательно обратите внимание на объем оперативной памяти.

Бытует мнение, что проводное подключение выигрывает у встроенного Wi-Fi по скорости и стабильности. Но ведущие производители стараются изо всех сил, чтобы это исправить. Появляются модели, способные использовать два диапазона частот (2,4 ГГц и 5 ГГц) и мгновенно загружать контент.

Новинка на рынке ТВ, соответствующая строгим запросам покупателей

Даже больше — эта модель превосходит ожидания пользователей. Судите сами:

Картинка, захватывающая дух

Максимальная точность деталей, сочные оттенки и высокая контрастность за счет 512 зон подсветки и отображения свыше миллиарда цветов. QLED-матрица обеспечивает невероятную яркость изображения, а технология MEMC — плавную смену картинки без размытия в особо динамичных сценах.

● Насыщенный и безупречно чистый звук

Никаких посторонних шумов даже на максимальной громкости за счет усовершенствованных динамиков и идеальных настроек эквалайзера.

● Идеальное соединение с впечатляющей скоростью

Оперативная память увеличена до 2 Гб, быстродействие обеспечено благодаря Wi-Fi в двух диапазонах. Контент загружается моментально, качество картинки остается безупречным в любом приложении.

И все эти прелести от российского бренда. Знакомьтесь — флагманская модель Sber miniLED.

И удовольствие от просмотра, и разнообразный досуг

Возможности новинки впечатляют. Встроенная операционная система Салют ТВ [6+] и интеграция с нейросетью обеспечивают интересные фичи:

● Выбор из сотни каналов, онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов.

● Быстрый поиск фильмов и сериалов по описанию с помощью искусственного интеллекта.

● Безопасный контент для несовершеннолетних пользователей.

● Управление умным домом и самим ТВ с помощью ассистента Салют .

Модели Sber miniLED уже доступны в интернет-магазине, на сайте партнера и на сайте производителя sberdevices.ru. Заглядывайте, знакомьтесь ближе и делайте выбор в пользу комфортного и интересного отдыха в домашних условиях.

Подробнее о телевизорах Sber вы можете узнать на  https://sberdevices.ru. На нашем сайте содержится исчерпывающая информация о телевизорах, в том числе презентационные страницы и инструкции к каждому из них.

6+

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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