Как принять участие в буме IPO

Что такое аллокация

Аллокацией на размещении акций называют процент успешного выполнения заявки на приобретение акций при их первичном размещении. Показывает, сколько инвестор получил акций в ходе размещения, по сравнению с тем, сколько хотел купить. Считается в процентах. Например, инвестор подал заявку на 30 000 руб., а получил акций на 3000 руб. В этом случае аллокация составляет 10%.

Показатель демонстрирует баланс спроса и предложения. Например, в 2022 г. компания Whoosh собрала 2,1 млрд руб., что вдвое меньше запланированной суммы привлечения. Аллокация составила 100%, потому что предложение существенно превышало спрос. Позитивный пример прошлого года ‒ первичное размещение ГК «Астра», когда размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 333 руб. за акцию. Аллокация составила меньше 4%. Т. е. при заявке на 10 млн руб., инвестор мог получить бумаг только на 400 000 руб. Объяснение высокого спроса – хорошие финансовые показатели: стабильный рост чистой прибыли (на 77% до 9,5 млрд руб. по МСФО по итогам 2023 г.), и низкое предложение: free-float в 5%.

«Единственной ложкой дегтя в той активности по размещению акций российскими компаниями, которую мы наблюдали, была аллокация частным инвесторам. Мы получали много жалоб о том, что инвесторы получили меньше бумаг, чем ожидали, и не понимают, по какому принципу они распределялись. В начале этого года мы выступили с инициативой, в рамках которой предложили ЦБ и участникам рынка сформировать рекомендации эмитентам по раскрытию принципов аллокации эмитентами в период IPO. И уже в мае Банк России выпустил такие рекомендации. Мы надеемся, что с ними участие в IPO станет для российских инвесторов более понятным, прозрачным, а значит, более выгодным», ‒ рассказала Кубезова.

