Как принять участие в буме IPO

Как принять участие в буме IPOНа выходе компаний на биржу можно заработать десятки процентов
В России продолжается бум IPO (от англ. Initial Public Offering – первичное предложение купить акции компании на бирже). Если в 2022 г. было всего одно размещение компании Whoosh на 2,1 млрд руб., то в прошлом году ‒ уже восемь и почти на 45 млрд руб. По прогнозам Банка России, количество IPO в 2024 г. может оказаться двузначным.
Банки и брокеры стремятся приобщить клиентов к инвестициям на фондовом рынке и для этого запускают различные промоакции. Например, «Сбер» дарит от трех до 100 своих бонусных акций при открытии вклада линейки «Лучший %» со ставкой до 18% годовых и первого брокерского счета в Сбербанке.
Айпиомания
Гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром», председатель комитета «Опоры России» по финрынкам Павел Самиев рассказал о буме IPO. В прошлом году вышли и Henderson, и «Трасса», и Мосгорломбард, и «Кармани», и «Астра», и т .д. По его словам, выходят компании из самых разных отраслей: информационных технологий, финтеха, автозаправок, легкой промышленности, ритейла, что позволяет диверсифицировать портфель по отраслям.
Объединяет эти IPO то, что на рынок выходят не лидеры отраслей, занимающие первые места, но, как правило, компании, показывающие высокую динамику развития бизнеса, наращивающие долю рынка с хорошими финансовыми результатами, продолжил Самиев. Рост прибыли и потенциал ее роста – этим и интересны такие компании.
Руководитель брокера «Сбера» Аиша Кубезова ожидает в этом году еще большей активности компаний в сфере размещения акций. «Согласно данным «Московской биржи», в этом году будет порядка 20 размещений – как первичных, так и вторичных, когда инвесторам предлагаются дополнительные пакеты акций. Мы надеемся, что количество размещений будет расти, как и их объемы. При текущей конъюнктуре рынка это ситуация выигрышная для всех сторон – с одной стороны, инвесторы получают новые инвестиционные возможности, которые ими так востребованы на фоне проблем с доступом к иностранным рынкам, а компании – возможность выгодно разместиться на привлекательных уровнях и длинные деньги для развития бизнеса», ‒ заключила Кубезова.
Особенности
Особенность нынешних размещений, как и всего российского фондового рынка после февраля 2022 г., – доминирующая роль розничных инвесторов, рассказал старший проектный лидер направления «Инвестиции» Frank RG Станислав Сухов. Институциональные инвесторы не проявляют прежней активности: спрос с их стороны невелик.
Объем размещений достаточно низкий, т. е. низкая доля акций в обращении от их общего числа, продолжил Сухов. Ограниченное предложение и высокий спрос на бумаги приводит к низкой аллокации. По словам эксперта, в этом году она зачастую не превышает 5%.
Что такое аллокация
Аллокацией на размещении акций называют процент успешного выполнения заявки на приобретение акций при их первичном размещении. Показывает, сколько инвестор получил акций в ходе размещения, по сравнению с тем, сколько хотел купить. Считается в процентах. Например, инвестор подал заявку на 30 000 руб., а получил акций на 3000 руб. В этом случае аллокация составляет 10%.
Показатель демонстрирует баланс спроса и предложения. Например, в 2022 г. компания Whoosh собрала 2,1 млрд руб., что вдвое меньше запланированной суммы привлечения. Аллокация составила 100%, потому что предложение существенно превышало спрос. Позитивный пример прошлого года ‒ первичное размещение ГК «Астра», когда размещение прошло по верхней границе ценового диапазона – 333 руб. за акцию. Аллокация составила меньше 4%. Т. е. при заявке на 10 млн руб., инвестор мог получить бумаг только на 400 000 руб. Объяснение высокого спроса – хорошие финансовые показатели: стабильный рост чистой прибыли (на 77% до 9,5 млрд руб. по МСФО по итогам 2023 г.), и низкое предложение: free-float в 5%.
«Единственной ложкой дегтя в той активности по размещению акций российскими компаниями, которую мы наблюдали, была аллокация частным инвесторам. Мы получали много жалоб о том, что инвесторы получили меньше бумаг, чем ожидали, и не понимают, по какому принципу они распределялись. В начале этого года мы выступили с инициативой, в рамках которой предложили ЦБ и участникам рынка сформировать рекомендации эмитентам по раскрытию принципов аллокации эмитентами в период IPO. И уже в мае Банк России выпустил такие рекомендации. Мы надеемся, что с ними участие в IPO станет для российских инвесторов более понятным, прозрачным, а значит, более выгодным», ‒ рассказала Кубезова.
В этом году прошло восемь размещений: алкогольная группа «Кристалл», вендор «Диасофт», «Каршеринг Руссия» («Делимобиль»), лизинговая компания «Европлан», микрофинансовая организация «Займер», МТС-банк, производитель микроэлектроники «Элемент» и разработчик сервиса видео-конференц-связи «ИВА». Размеры IPO существенно выросли: «Евпроплан» собрал 13,1 млрд руб., а МТС-банк – 11,5 млрд руб.
Организации проводят IPO, чтобы привлечь деньги на развитие бизнеса в условиях высоких ставок по кредитам. Взамен они будут выплачивать инвесторам часть прибыли в соответствии с дивидендной политикой. Как правило, IPO проводится в момент роста рынка, чтобы продать бумаги по наилучшей цене. Впрочем, прямой взаимосвязи числа IPO с фазами рынка по статистике не видно.
Среди вышедших в 2024 г. на IPO компаний Сухов отметил «Европлан» и «Делимобиль»: их бумаги стабильны и торгуются по цене выше цены размещения. На IPO МТС банка книга заявок была переподписана в 15 раз. Уже объявили о своих планах Skyeng и ювелирная сеть Sokolov.
Также есть два кейса с необычной площадкой для размещения: ГК «Элемент» (создана на базе активов ПАО АФК «Система» и «Ростеха») первой провела размещение на СПБ Бирже, которая ранее решила сконцентрироваться на IPO подсанкционных компаний, а «Светофор Групп» (оператор подготовки водителей) разместит акции на СПВБ (Санкт-Петербургской валютной бирже).
По мнению Сухова, сложно назвать плюсы IPO для пассивных инвесторов, которые практически не занимаются анализом отдельных ценных бумаг и не следят за ситуацией на рынках, определяя подходящее для себя распределение активов: доли акций, облигаций, недвижимости и т. д. Пока они, скорее, просто тестируют новый необычный инструмент, привыкают к нему. Небольшая доля инвесторов может использовать IPO в спекулятивных целях: продавая акции в первые минуты после размещения, когда цена сильно вырастает.
Большинство крупных брокеров предлагают принять участие в первичном размещении через свои мобильные приложения – это уже стало базовым функционалом на рынке. Различается только минимальный порог входа для участия и размер комиссии за приобретение бумаг.
Что предлагают банки
«Сбер» предлагает участвовать в IPO с помощью приложения «СберИнвестиции» (18+) или через персонального менеджера. Сейчас можно сделать это с дополнительной выгодой: если клиент до этого не инвестировал в фондовый рынок, то до 30 июня 2024 г. «Сбер» предлагает своим вкладчикам акции банка в подарок. Банк запустил акцию, чтобы дать возможность получить опыт инвестирования.
Подарочные акции можно получить при одновременном открытии вклада из линейки «Лучший %» со ставкой до 18% годовых и первого брокерского счета в приложении «Сбера». Затем надо пополнить брокерский счет на сумму от 10 тыс. руб. и совершить сделки на эту сумму, тогда активируется подарок – три акции «Сбера».
Если открыть вклад «Лучший % Премьер» со ставкой до 18% годовых и совершить сделки на 30 000 руб. на брокерском счете, то клиент получит 10 бонусных акций. А за вклад «Лучший % Лидер» или «Первый Максимум», оба со ставкой до 18% годовых, и сделки на один млн рублей по брокерскому счету принесут сразу 100 акций.
При этом в течение 50 дней после пополнения нельзя выводить деньги с брокерского счета, иначе бонусные акции аннулируются. Продать подаренные акции нужно в течение 30 дней после этого периода. Деньги от сделки поступят на брокерский счет, где клиент сможет опять купить акции «Сбера» или любые другие бумаги.
Реклама. Рекламодатель: ПАО Сбербанк (ИНН: 7707083893). Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.15., лицензия на оказание брокерских услуг № 045-02894-100000 от 27.11.2000. Валюта вклада «Лучший %» (далее ‒ Вклад) ‒рубли РФ. Подробнее об условиях Вклада на сайте: https://www.sberbank.com/ru/person/contributions/deposits/luchshiy_procent. Общий период проведения акции «Бонусы за первые инвестиции» (далее ‒ Акция) ‒с 14.05.2024 по 30.09.2024 включительно и/или до момента исчерпания фонда Акции (в зависимости от того, какое событие наступит ранее). Подробнее об организаторе Акции, правилах проведения, количестве поощрений (есть ограничения), сроке (есть ограничения), месте и порядке их получения: https://www.sberbank.com/common/img/uploaded/redirected/person/investments/docs/broker/rules_promo_deposit_invest.pdf. Под акцией Сбербанка понимается бонус – условная расчётная единица, равная рублёвому эквиваленту одной обыкновенной акции ПАО Сбербанк (тикер: SBER, код ISIN: RU0009029540), определяемая по её текущей стоимости, не является ценной бумагой или производным финансовым инструментом, не предоставляет право на получение дивидендов и участие в корпоративных действиях, проводимых эмитентом. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.