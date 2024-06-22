Никто не забыт. Уличные экраны напомнят свыше 14 миллионам россиян про первый день войны

«В этот день мы вспоминаем героизм солдат на передовой, трудовой подвиг тех, кто работал в тылу, волю и вклад всех народов огромной страны, которые каждый день приближали Победу. Цена ее была велика, и мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов! Сегодняшняя памятная дата — источник силы и мужества для всех нас сегодня. И наш долг — бережно хранить память о Войне и не позволять исказить, переврать или переписать историю. Ведь историческая память — это не просто набор сухих фактов и дат. Это наш культурный код, наш национальный фундамент, на котором мы строим будущее нашей великой России.