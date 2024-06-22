Никто не забыт. Уличные экраны напомнят свыше 14 миллионам россиян про первый день войны

Никто не забыт. Уличные экраны напомнят свыше 14 миллионам россиян про первый день войны22 июня — одна из самых трагических дат в истории России — День начала Великой Отечественной войны. Сразу четыре медиакампании, приуроченные ко Дню памяти и скорби, запустил на крупнейших уличных экранах медиахолдинг МАЕР.
Рано утром 22 июня 1941 года без объявления войны фашистская Германия напала на Советский Союз. Так началась Великая Отечественная война, которая продолжалась 1418 дней и ночей и в которой СССР потерял около 27 миллионов человек.
«Память о прошлом — основа будущего» — такие цифровые плакаты от Национального центра исторической памяти с 21 по 24 июня увидят жители российских городов на крупнейших медиафасадах и цифровых экранах МАЕР свыше 41,7 миллиона раз.
«Эта дата, которая связывает все наше общество единой нитью памяти. В этот день мы вспоминаем наших родных, защитников страны, а также открыто говорим о характере войны, о планах нацистов по захвату нашей территории и уничтожению государства, и еще о тех ценностных ориентирах российского общества, которые всегда были нам присущи и которые позволили уже на первых этапах сорвать план молниеносной войны. Память о прошлом — основа нашего будущего!», — отметила Елена Малышева, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте Российской Федерации, почетный архивист России.
Одержать Великую Победу помогли единение народов, безграничная храбрость, любовь к Родине и, конечно, нескончаемая вера. С первых дней Великой Отечественной войны стали распространяться агитационные плакаты, которые поднимали боевой дух солдат на передовой, призывали к труду работников тыла. Их авторы зачастую вдохновлялись подвигами предков и проводили в своих работах исторические параллели с героическими страницами российской истории.
Так, плакат «Наши силы неисчислимы» отражает идею создания единого ополчения для борьбы с врагом. Для этого художник Виктор Корецкий обратился к символу русского национального патриотизма — памятнику Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому работы Ивана Мартоса. Монумент установили на Красной площади в честь победы русских ополченцев над иностранными интервентами в 1612 году.
Сегодня плакаты того времени можно увидеть на крупнейших медиафасадах и цифровых экранах Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Воронежа, Анапы, Тюмени, Екатеринбурга Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска и Уфы. Акцию «Искусство для Победы» запустил медиахолдинг МАЕР совместно с Государственным историческим музеем.
«22 июня — одна из самых трагичных дат в истории нашей страны, недаром этот день называется Днем памяти и скорби. Тяжелая, кровопролитная война, унесшая миллионы жизней, и Победа, доставшаяся огромной ценой. Долг каждого из нас — не только знать свою историю, но и бережно хранить память о тех, кто героически пожертвовал собой ради мира, защищая честь и независимость нашей Родины в сражениях прошлых веков, в Великой Отечественной войне, и в настоящее время. Исторический музей является хранителем памяти и славы России, в его собрании представлены реликвии, связанные с героическими страницами истории нашего Отечества. В совместном проекте с МАЕР, через образы плакатов, хранимых музеем, мы хотим показать преемственность отечественного героизма, родство с победами прошлого», — рассказал генеральный директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
С 18 по 23 июня работы из собрания Государственного исторического музея увидят более 100 миллионов раз.
В день начала Великой Отечественной войны по всей стране проходят памятные мероприятия с зажжением свечей, возложением цветов к мемориалам.
Чтобы почтить память героев и помочь ветеранам, благотворительный фонд «Память поколений» запустил онлайн-акцию «Свеча памяти». До 22 июня на сайте деньпамяти.рф каждый россиянин сможет зажечь свою виртуальную свечу и сделать благотворительный взнос.
Информацию об этой акции жители Москвы и Московской области, Воронежа, Анапы, Сочи и Нижнего Новгорода с 15 по 22 июня увидят на крупнейших цифровых поверхностях медиахолдинга свыше 26,5 миллиона раз.
Еще одна акция в память о героях Великой Отечественной войны состоится 22 июня в Парке Победы. На Поклонной горе пройдет высадка деревьев в рамках акции «Сад памяти».
«Сад Памяти» — ежегодная международная акция. Ее организаторы ставят перед собой задачу каждый год высаживать 27 миллионов деревьев — по одному в память о каждом погибшем в Великой отечественной войне.
Медиахолдинг МАЕР рассказывает о «Саде памяти» на крупнейших медиафасадах и цифровых экранах по всей стране. За 2 недели видеоролики увидят порядка 10 миллионов человек, а всего МАЕР обеспечит 174 миллиона визуальных контактов с информацией об акции.
«В этот день мы вспоминаем героизм солдат на передовой, трудовой подвиг тех, кто работал в тылу, волю и вклад всех народов огромной страны, которые каждый день приближали Победу. Цена ее была велика, и мы никогда не забудем подвиг наших дедов и прадедов! Сегодняшняя памятная дата — источник силы и мужества для всех нас сегодня. И наш долг — бережно хранить память о Войне и не позволять исказить, переврать или переписать историю. Ведь историческая память — это не просто набор сухих фактов и дат. Это наш культурный код, наш национальный фундамент, на котором мы строим будущее нашей великой России.
С 15 по 24 июня МАЕР на своих уличных экранах покажет «Свечу памяти» от благотворительного фонда «Память поколений», агитационные плакаты от ГИМ, «Сад Памяти» и цифровые плакаты от Национального центра исторической памяти. Более 300 миллионов визуальных контактов — столько эфирного времени МАЕР выделяет чтобы свыше 14 миллионов россиян увидели эти важные проекты, которые помогают беречь память о прошлом и передавать ее будущим поколениям», — отметил генеральный директор и владелец медиахолдинга МАЕР Константин Майор.