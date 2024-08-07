Перевернутый смысл Олимпиады

«Девиз Олимпийских игр этого года — “Игры, открытые для всех”. Но на деле там не нашлось места ни российской сборной, ни здравому смыслу! Запах Сены, цинизм, безвкусие, заигрывание с трансгендерным равенством напрочь вытеснили олимпийский дух. Олимпийский флаг с перевернутыми кольцами стал символом перевернутого смысла Игр в Париже. Организаторы сделали всё, чтобы буквально разорвать кольца, которые на протяжении столетия объединяли и примиряли людей. Поэтому мы поддержали российских спортсменов информационной кампанией. Выбрали для нее высказывание президента РФ Владимира Путина, которое лучше всего отражает волю и силу русского духа “Победа будет за нами!”. И попали в точку: акция вызвала огромный резонанс, на своих страницах в соцсетях высказались десятки именитых спортсменов. Мы все вместе – за победу здравого смысла над ложью, смелости над трусостью, патриотизма над предательством», – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.