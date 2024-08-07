Перевернутый смысл Олимпиады
В медиахолдинге МАЕР объяснили смысл резонансной уличной рекламы с перевернутыми Олимпийскими кольцами. Акцию, обыгрывающую казус с олимпийским флагом на церемонии открытия в Париже, поддержали российские олимпийские чемпионы.
На крупнейших медиафасадах и цифровых экранах по всей стране в начале августа стартовала масштабная информационная кампания: на фоне перевернутого флага Олимпийского движения располагалась надпись «Победа будет за нами». Фотографии с этим креативом быстро распространились в СМИ и социальных сетях, а в поддержку российских спортсменов, которых в этом году до участия в Играх не допустили, высказались их коллеги – Олимпийские чемпионы прошлых лет.
«Девиз Олимпийских игр этого года — “Игры, открытые для всех”. Но на деле там не нашлось места ни российской сборной, ни здравому смыслу! Запах Сены, цинизм, безвкусие, заигрывание с трансгендерным равенством напрочь вытеснили олимпийский дух. Олимпийский флаг с перевернутыми кольцами стал символом перевернутого смысла Игр в Париже. Организаторы сделали всё, чтобы буквально разорвать кольца, которые на протяжении столетия объединяли и примиряли людей. Поэтому мы поддержали российских спортсменов информационной кампанией. Выбрали для нее высказывание президента РФ Владимира Путина, которое лучше всего отражает волю и силу русского духа “Победа будет за нами!”. И попали в точку: акция вызвала огромный резонанс, на своих страницах в соцсетях высказались десятки именитых спортсменов. Мы все вместе – за победу здравого смысла над ложью, смелости над трусостью, патриотизма над предательством», – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
«Символичная история про перевернутый олимпийский флаг на открытии. Такие совпадения – это как знаки, которые показывают: “Люди, очнитесь!” И даже не люди, а правительства некоторых стран – вы идете не туда. [...] И вообще, мир перевернулся с ног на голову, а Олимпиада стала политической игрой. Я верю, что справедливость восторжествует, и мы вернёмся на Олимпиаду и докажем наш серьезный статус, статус лидеров», – прокомментировал на своей странице Евгений Плющенко.
«Рада, что не видела всей этой вакханалии!» – высказалась о ситуации на Олимпийских играх в Париже Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России. Она добавила, что в России всегда хранили и хранят олимпийские ценности: «Победа будет за нами! У меня с языка сорвали! Безусловно мы всех победим!»
«Олимпиада — это прежде всего спорт. Там выступают лучшие и сильнейшие спортсмены от страны. И когда наших ребят там нет, то и полноценными Играми считать эти состязания нельзя. Рано или поздно всё, что происходит с олимпийским движением, закончится, и мы обязательно вернемся на Олимпиаду. И тогда победа будет за нами!» – прокомментировала двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина.
«К Олимпийскому золоту спортсмены стремятся всю жизнь. Это соревнования, где за пьедестал борются лучшие из лучших. Без наших атлетов эти Игры вряд ли можно считать полноценными. Я верю, что однажды настоящий олимпийский дух окажется сильнее политики, и наши ребята снова будут завоевывать медали. Главное – продолжать тренироваться, каждый день добиваться новых высот. И тогда точно победа будет за нами», – Аделина Сотникова, первая в российской истории олимпийская чемпионка в женском одиночном катании в индивидуальном зачете.
Также акцию поддержали олимпийские чемпионки по художественной гимнастике Вера Шиманская и Дарья Шкурихина, олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков; серебряный призёр зимних Олимпийских игр, лыжник Александр Панжинский; обладатель бронзовой медали Олимпиады, лыжник Иван Алыпов и другие спортсмены.
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