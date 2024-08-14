300 миллионов визуальных контактов для бизнеса в Уфе

«Страна стремительно цифровизируется, и Уфа – пример такого взрывного развития. В городе начинает вещать целая сеть нового медиа, которое охватит почти все население города. Наши конструкции размещены в топовых локациях – в самом центре и на основных магистралях. Везде большой автомобильный и пешеходный трафик – я сам ходил, сам проверял. Все наши экраны обеспечат более 300 миллионов контактов с аудиторией в месяц. Для города-миллионника – это отличный показатель. В Башкирии, в самой Уфе огромное количество компаний, которые динамично развиваются. Теперь у них есть эффективный инструмент для взаимодействия со своей аудитории», – добавил Ратмир Загиров.