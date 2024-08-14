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300 миллионов визуальных контактов для бизнеса в Уфе

Уличное медиа в Уфе теперь будут видеть в 63 раза чаще. Развивая новое медиа, в дополнение к уникальному медиафасаду на улице Зорге, МАЕР запускает в городе цифровые экраны сразу на 8 ключевых улицах. Это позволит охватить значительную часть жителей города, проводить эффективные информационные кампании, оперативно рассказывать о значимых событиях, важных социальных, культурных проектах и предоставит дополнительные возможности для развития бизнеса. 

«Уфа – столица уникального и динамично развивающегося региона. Для нас значимо, что мы получаем дополнительные возможности роста, и нашим партнером в этом стал медиахолдинг, который как новое медиа огромное внимание уделяет патриотической, социальной и спортивной повестке. Все цифровые экраны МАЕР гармонично вписаны в архитектуру города. Кроме того, средства от аренды земли поступают в городской бюджет», – отметили в администрации Уфы.

Директор по развитию МАЕР в Уфе Ратмир Загиров рассказал, что географически Уфа очень необычна: город вытянут с севера на юг, поэтому люди здесь годами могут ездить параллельными маршрутами и не пересекаться. Этот факт сыграл роль при выборе новых локаций для размещения экранов, и определил их количество.

«Страна стремительно цифровизируется, и Уфа – пример такого взрывного развития. В городе начинает вещать целая сеть нового медиа, которое охватит почти все население города. Наши конструкции размещены в топовых локациях – в самом центре и на основных магистралях. Везде большой автомобильный и пешеходный трафик – я сам ходил, сам проверял. Все наши экраны обеспечат более 300 миллионов контактов с аудиторией в месяц. Для города-миллионника – это отличный показатель. В Башкирии, в самой Уфе огромное количество компаний, которые динамично развиваются. Теперь у них есть эффективный инструмент для взаимодействия со своей аудитории», – добавил Ратмир Загиров.

Значительное расширение сети экранов в Уфе открывает дополнительные возможности для применения всего спектра технологических разработок МАЕР. Например, партнеры смогут эффективнее планировать свои кампании благодаря технологии O2O, которая использует MAC-адреса для таргетинга рекламы.

Лидером по сбору трафика станет экран на улице Города Галле. Он установлен на кольцевой развязке с Затонским шоссе и улицей Пархоменко – экран увидят все автомобилисты, въезжающие в город с запада. Вокруг – развитая инфраструктура, Южный автовокзал, ледовый дворец «Уфа-Арена», отделения банков, кафе, рестораны.

Еще одна из конструкций расположена на пересечении улицы Мингажева и бульвара Ибрагимова – самого протяженного в городе. Этот экран виден с расстояния 400 метров. По соседству расположены МФК «ЯЙ», ТЦ «Три кита», «Тинькофф Холл», гостиница Hampton by Hilton.

Также в центре находится экран на пересечении улиц Бакалинская и Айская. Он собирает взгляды водителей, которые едут по проспекту Салавата Юлаева – одной из важнейших магистралей Уфы.

Медиахолдинг МАЕР стремительно увеличивает свое присутствие в двух десятках регионов России. Только с начала лета новые цифровые экраны появились в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Краснодаре, подмосковных Химках, Котельниках, Красногорске и на Рублево-Успенском шоссе. Все это дало рост охвата аудитории по всей сети в сравнении с летом прошлого года на 128%. В настоящий момент единая сеть медиафасадов и цифровых экранов МАЕР обеспечивает в целом свыше 6 миллиардов визуальных контактов в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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