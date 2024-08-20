Knomary (входит в «Группу Астра») и «Технологии Доверия» (ТеДо) проанализировали динамику внедрения ИИ в российском HR

«В этом году акцент нашего исследования сместился в более прикладную область. За год технологии и рыночная конъюнктура изменились, популяризация ИИ продолжилась, и все больше компаний начинают внедрять ИИ в HR или как минимум задумываться над этим. Наше исследование помогает получить ответы на часть вопросов, как это сделать, и на что обратить внимание», — отметила Екатерина Баталина, директор практики по управлению персоналом, организационным дизайном и изменениями компании «Технологии Доверия» (ТеДо).