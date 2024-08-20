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Knomary (входит в «Группу Астра») и «Технологии Доверия» (ТеДо) проанализировали динамику внедрения ИИ в российском HR

Команда исследований Knomary — лидирующего поставщика L&DTech-решений — и эксперты аудиторско-консалтинговой компании «Технологии Доверия» (ТеДо) второй год подряд оценили российский рынок HR-решений с применением ИИ. На основе массового опроса менеджмента российских компаний было проведено исследование о степени и качестве проникновения технологий искусственного интеллекта в HR-процессы. Основной вывод исследования — около половины (44%) опрошенных российских компаний уже используют ИИ в своих HR-процессах, при этом наиболее популярными сферами применения являются корпоративное обучение и рекрутинг — об этом заявили 26% и 24% респондентов соответственно.

При этом лишь 13%, внедривших ИИ в HR, пользуются готовыми решениями. Подавляющее большинство компаний разрабатывают внутренние решения, заточенные под собственные задачи бизнеса — самостоятельно либо с привлечением внешних партнеров.

В рамках исследования своим мнением поделились и топ-руководители крупных российских компаний, среди которых «Ростелеком», «РЖД» и «ДОМ.РФ». Эксперты заявляют, что ключевым барьером дальнейшего развития ИИ в HR был и остается вопрос информационной безопасности. По словам Никиты Черкасенко, директора департамента HRM-технологий и аналитики в Ростелеком, сегодня существует значительный разрыв между доступностью технологий ИИ обычному человеку и компании, которая должна соблюдать строгие внутренние политики безопасности данных. Эти слова подтверждают и результаты опроса — 50% респондентов считают риски ИБ основной проблемой. Среди прочего респонденты выделяют проблему отсутствия компетенций (47% опрошенных), недостаточный объем и качество данных (36%), отсутствие готового решения (35%) и высокую стоимость (30%).

Эксперты Knomary заявляют, что в состоянии большого интереса и ожиданий от ИИ важно трезво подходить к обещаниям вендоров. «С каждым днем мы видим все больше компаний, которые заявляют о широких возможностях ИИ в своих продуктах. Но также мы все чаще видим истории неоправданных ожиданий клиентов. Сегодня нужно трезво оценивать пользу и применимость ИИ», — заявил руководитель отдела исследований и аналитики Knomary Никита Кузнецов.

«В этом году акцент нашего исследования сместился в более прикладную область. За год технологии и рыночная конъюнктура изменились, популяризация ИИ продолжилась, и все больше компаний начинают внедрять ИИ в HR или как минимум задумываться над этим. Наше исследование помогает получить ответы на часть вопросов, как это сделать, и на что обратить внимание», — отметила Екатерина Баталина, директор практики по управлению персоналом, организационным дизайном и изменениями компании «Технологии Доверия» (ТеДо).

Исследование доступно по ссылке: https://tedo.ru/ai-hr-2024

Версия исследования от 2023 года доступна по ссылке: https://tedo.ru/ai-hr

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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