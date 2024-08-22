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«Мы – единая семья!»

Россиян поздравили с днём флага с цифровых экранов

Креативные поздравления с Днем государственного флага получили жители российских городов с цифровых экранов медиахолдинга МАЕР. Также с цифровых экранов с праздником россиян поздравили космонавты, находящиеся на Международной космической станции. За три дня ролик в общей сложности увидят 12 миллионов человек от Владивостока до Санкт-Петербурга.

«С борта МКС поздравляем вас с Днём государственного флага России. Он узнаваем во всём мире и мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту МКС», – сказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. «Наш флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, наше стремление к духовности и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет», – добавил космонавт Николай Чуб. Завершил поздравление Александр Гребёнкин: «Пусть государственный флаг будет вдохновлять всех нас на новые свершения на благо нашей России. С праздником!»

Ролик с борта МКС дополнил поздравление медиахолдинга МАЕР, которое напомнило россиянам о патриотизме и значении крепкой семьи.

«День флага – очень важный для нашего национального самосознания праздник. Этот государственный символ в своем сегодняшнем виде появился в переломный для молодой России момент. На наших экранах цифровой триколор разовьется над улицами российских городов под лозунгом «Мы – единая семья!» 2024 год объявлен президентом Годом семьи, и это нашло отражение и в нашей акции: мы представили большую, крепкую, дружную семью. Такую, которая нужна сейчас нашей стране, потому что увеличения рождаемости требуют современные демографические тренды. А любовь к флагу – основа патриотического воспитания. В общей сложности все наши поздравления увидят более 250 миллионов раз», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Появление праздника связано с провалом августовского путча в 1991 году. 22 августа, на следующий день после роспуска ГКЧП, Верховный совет РСФСР выпустил постановление, по которому национальным флагом стало «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос».

Уже в 1993-м был принят закон «О Государственном флаге Российской Федерации», по которому лазоревую и алую полосы заменили на синюю и красную. А в 1994 году первый президент России Борис Ельцин в память о возвращении исторического флага постановил отмечать 22 августа как государственный праздник. В указе было особо отмечено, что эта знаменательная дата необходима «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».

Медиахолдинг показывает поздравления с Днем флага на 150 цифровых конструкциях по всей стране. МАЕР стремительно увеличивает свое присутствие в двух десятках регионов России. Только с начала лета новые цифровые экраны появились в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Краснодаре, Уфе, подмосковных Химках, Котельниках, Красногорске и на Рублево-Успенском шоссе. Все это дало рост охвата аудитории по всей сети в сравнении с летом прошлого года на 128%. В настоящий момент единая сеть медиафасадов и цифровых экранов МАЕР обеспечивает в целом свыше 6 миллиардов визуальных контактов в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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