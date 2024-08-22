«Мы – единая семья!»Россиян поздравили с днём флага с цифровых экранов
Креативные поздравления с Днем государственного флага получили жители российских городов с цифровых экранов медиахолдинга МАЕР. Также с цифровых экранов с праздником россиян поздравили космонавты, находящиеся на Международной космической станции. За три дня ролик в общей сложности увидят 12 миллионов человек от Владивостока до Санкт-Петербурга.
«С борта МКС поздравляем вас с Днём государственного флага России. Он узнаваем во всём мире и мы гордимся тем, что российский флаг находится на борту МКС», – сказал командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко. «Наш флаг олицетворяет единение народов, населяющих Россию, наше стремление к духовности и силу, благодаря которой Россия сохраняет свой суверенитет», – добавил космонавт Николай Чуб. Завершил поздравление Александр Гребёнкин: «Пусть государственный флаг будет вдохновлять всех нас на новые свершения на благо нашей России. С праздником!»
Ролик с борта МКС дополнил поздравление медиахолдинга МАЕР, которое напомнило россиянам о патриотизме и значении крепкой семьи.
«День флага – очень важный для нашего национального самосознания праздник. Этот государственный символ в своем сегодняшнем виде появился в переломный для молодой России момент. На наших экранах цифровой триколор разовьется над улицами российских городов под лозунгом «Мы – единая семья!» 2024 год объявлен президентом Годом семьи, и это нашло отражение и в нашей акции: мы представили большую, крепкую, дружную семью. Такую, которая нужна сейчас нашей стране, потому что увеличения рождаемости требуют современные демографические тренды. А любовь к флагу – основа патриотического воспитания. В общей сложности все наши поздравления увидят более 250 миллионов раз», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Появление праздника связано с провалом августовского путча в 1991 году. 22 августа, на следующий день после роспуска ГКЧП, Верховный совет РСФСР выпустил постановление, по которому национальным флагом стало «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос».
Уже в 1993-м был принят закон «О Государственном флаге Российской Федерации», по которому лазоревую и алую полосы заменили на синюю и красную. А в 1994 году первый президент России Борис Ельцин в память о возвращении исторического флага постановил отмечать 22 августа как государственный праздник. В указе было особо отмечено, что эта знаменательная дата необходима «в целях воспитания у нынешнего и будущих поколений граждан России уважительного отношения к государственным символам».
Медиахолдинг показывает поздравления с Днем флага на 150 цифровых конструкциях по всей стране. МАЕР стремительно увеличивает свое присутствие в двух десятках регионов России. Только с начала лета новые цифровые экраны появились в Санкт-Петербурге, Сочи, Анапе, Краснодаре, Уфе, подмосковных Химках, Котельниках, Красногорске и на Рублево-Успенском шоссе. Все это дало рост охвата аудитории по всей сети в сравнении с летом прошлого года на 128%. В настоящий момент единая сеть медиафасадов и цифровых экранов МАЕР обеспечивает в целом свыше 6 миллиардов визуальных контактов в месяц.