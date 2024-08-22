«День флага – очень важный для нашего национального самосознания праздник. Этот государственный символ в своем сегодняшнем виде появился в переломный для молодой России момент. На наших экранах цифровой триколор разовьется над улицами российских городов под лозунгом «Мы – единая семья!» 2024 год объявлен президентом Годом семьи, и это нашло отражение и в нашей акции: мы представили большую, крепкую, дружную семью. Такую, которая нужна сейчас нашей стране, потому что увеличения рождаемости требуют современные демографические тренды. А любовь к флагу – основа патриотического воспитания. В общей сложности все наши поздравления увидят более 250 миллионов раз», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.