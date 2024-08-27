«Уроки добра» в День знаний. Фонд Хабенского проводит благотворительную акцию к 1 сентября
Благотворительный Фонд Константина Хабенского в преддверии Дня знаний проведет акцию «Уроки добра». Дошкольникам, школьникам и их родителям предлагают подарить учителям один букет от всего класса, а сэкономленные деньги перевести на лечение детей и молодых взрослых с опухолями мозга. Акцию, которая проводится уже в десятый раз, традиционно поддержал медиахолдинг МАЕР.
«Поддержка, взаимовыручка и эмпатия – это то, на чем строится наше общество. И этим базовым вещам мы должны учить детей с самого раннего возраста. Акция “Уроки добра” – способ показать школьникам, что помогать другим очень просто, а объединяя усилия, можно сделать намного больше. На протяжении 10 лет проведения акции мы видим, как ребята растут и уже сами меняют этот мир к лучшему, вовлекая в добрые дела своих друзей и близких. Благодаря поддержке медиахолдинга МАЕР и размещению роликов на медиафасадах и цифровых экранах об акции “Уроки добра” уже узнали миллионы людей по всей стране, что значительно увеличило количество участников и всех тех, кто решил начать помогать подопечным нашего фонда», – говорит основатель Фонда Константин Хабенский.
За годы проведения акции удалось собрать более 19 миллионов рублей и помочь 135 детям и молодым взрослым с опухолями мозга. Семьи школьников жертвуют сумму, которая уже заложена в бюджете на покупку букета. Учителям не приходится нести домой множество цветов, которые завянут через несколько дней. И самое главное: подопечные Фонда получают шанс на выздоровление.
«Делать добрые дела просто. Акция Фонда Хабенского всем нам дает этот важный урок: добро вокруг нас, мы можем помогать детям бороться с тяжелыми заболеваниями, объединившись и пожертвовав небольшую сумму. Ведь все вместе мы – большая семья и большая сила! И чтобы как можно больше детей, которые нуждаются в помощи, смогли получить лечение, мы рассказываем об акции на наших крупнейших медиафасадах и цифровых экранах по всей стране. За две недели про «Уроки добра» узнают более 9 миллионов человек. И надеюсь, многих из них она сподвигнет присоединиться к инициативе Фонда Хабенского», – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Всего за время кампании будет обеспечено более 155 миллионов визуальных контактов с роликами об «Уроках добра». Стать участником акции просто. В классе нужно найти единомышленников, чтобы купить учителю общий букет. Все сэкономленные деньги необходимо перевести в Фонд, на его сайте есть подробная инструкция. Каждый участник акции получит благодарность, сертификат и стикерпак наклеек. Также Фонд предлагает учителям провести для учеников урок добра – рассказать о разных способах помощи в форме игры или беседы.
Медиахолдинг МАЕР регулярно поддерживает подобные социально значимые проекты. В Год семьи, объявленный президентом России Владимиром Путиным, МАЕР выделяет на них рекордное эфирное время. Единая цифровая сеть медиахолдинга обеспечивает более 6 миллиардов контактов с аудиторией в месяц. Благотворительный Фонд Константина Хабенского с 2008 года помогает детям и молодым взрослым с опухолями головного и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к обычной жизни.