«Уроки добра» в День знаний. Фонд Хабенского проводит благотворительную акцию к 1 сентября

«Поддержка, взаимовыручка и эмпатия – это то, на чем строится наше общество. И этим базовым вещам мы должны учить детей с самого раннего возраста. Акция “Уроки добра” – способ показать школьникам, что помогать другим очень просто, а объединяя усилия, можно сделать намного больше. На протяжении 10 лет проведения акции мы видим, как ребята растут и уже сами меняют этот мир к лучшему, вовлекая в добрые дела своих друзей и близких. Благодаря поддержке медиахолдинга МАЕР и размещению роликов на медиафасадах и цифровых экранах об акции “Уроки добра” уже узнали миллионы людей по всей стране, что значительно увеличило количество участников и всех тех, кто решил начать помогать подопечным нашего фонда», – говорит основатель Фонда Константин Хабенский.