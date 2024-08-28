Мечты героев. Ко Дню военного медика Народный фронт и медиахолдинг МАЕР запустили специальный проект.
«В первый день после Победы я хочу окунуться в море…», «Я крепко обниму своих детей!..» Военные медики рассказали, что мечтают сделать сразу после окончания специальной военной операции. Трогательные послания разместил на цифровых уличных экранах в российских городах медиахолдинг МАЕР в преддверии Дня военного медика, который отмечается 28 августа.
За прошедший год россияне отправили на помощь военным врачам более 340 миллионов рублей. Это без малого 150 тысяч транзакций. Сбор в рамках фонда «Всё для Победы!» – «Военным медикам» Народный фронт запустил года назад, также в день военного медика. Это специализированный сбор для поддержки деятельности врачей на СВО, для обеспечения их безопасности, для повышения эффективности специалистов, спасающих жизни бойцов.
«Задача Народного фронта – помочь защитить наших военных медиков, они настоящие герои! Благодаря неравнодушным жителям нашей страны, помощь от фонда Народного фронта "Всё для Победы!" уже получили десятки госпиталей и медицинских подразделений по всей линии боевого соприкосновения от Херсонской области до ЛНР. За этот период на передовую передано более 100 машин с комплектами защиты для эвакгрупп, 64 квадроцикла, багги и мотоцикла, 250 эвакуационных комплектов защиты с РЭБ, более 140 единиц портативного медоборудования (УЗИ, рентген, ИВЛ, ЭКГ, лаборатории) и многое другое», – рассказала представитель Народного фронта Юлия Зимова.
«Планирую путешествовать, как только мы победим!» – говорит операционная сестра с позывным Лиса. «Как только закончится СВО, я обниму детей и уеду к родственникам», – медсестра, позывной Валентина. «Как только закончится СВО, я хочу улететь в Осетию, поехать в горы, съесть осетинский пирог с сыром и зеленью», – командир медицинской роты, позывной Беркут. «В первый день после окончания СВО я навещу могилы погибших товарищей», – хирург, позывной Допинг. «В первый день после окончания СВО вернусь домой, куплю жене цветы и сладкое детям», – санитар, позывной Боча. Эти и другие трогательные послания размещены на цифровых экранах МАЕР в Москве и Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, Воронеже, Краснодаре и Анапе, Новосибирске и Нижнем Новгороде, Самаре и Волгограде, Челябинске и Уфе.
«Военные медики – это очень сильные и мужественные люди. Многие их них сами получают ранения и возвращаются в строй сразу после лечения, даже отказываясь от положенных отпусков. Кто-то, приехав на две неделе, подписывает контракт и остается до Победы! У всех у них дома семьи и дети. И поддержав проект Народного фронта, мы хотим, чтобы о ежедневном подвиге военных медиков узнало как можно больше людей. За три дня по всей стране ролики увидят свыше 43 миллионов раз, и я думаю, что никого они не оставят равнодушными. Поздравляю всех врачей, хирургов, санитаров, медицинских сестер с днем военного медика! Спасибо вам от всего сердца! Возвращайтесь домой, Победа будет за нами!» – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Народный фронт продолжает сбор в рамках фонда «Всё для Победы!» – «Военным медикам», подробная информация на сайте.
«Сбору, который осуществляет Народный фронт в поддержку военных медиков уже год. За это время собрано много оборудования. Очень важно, оно всегда поступает в режиме запросов от наших медицинских коллег. И это не просто рентгеновские установки или узи, а теперь уже и квадроциклы, мотоциклы, дополнительное оборудование, радиоэлектронная безопасность, анализаторы воздуха – всё, что делает работу медиков безопасной, спокойной, что позволяет спасти больше наших ребят, вернуть их в строй и дать им возможность увидеть их семьи. Святая работа», – активист Народного фронта Бадма Башанкаев.