Мечты героев. Ко Дню военного медика Народный фронт и медиахолдинг МАЕР запустили специальный проект.

«Военные медики – это очень сильные и мужественные люди. Многие их них сами получают ранения и возвращаются в строй сразу после лечения, даже отказываясь от положенных отпусков. Кто-то, приехав на две неделе, подписывает контракт и остается до Победы! У всех у них дома семьи и дети. И поддержав проект Народного фронта, мы хотим, чтобы о ежедневном подвиге военных медиков узнало как можно больше людей. За три дня по всей стране ролики увидят свыше 43 миллионов раз, и я думаю, что никого они не оставят равнодушными. Поздравляю всех врачей, хирургов, санитаров, медицинских сестер с днем военного медика! Спасибо вам от всего сердца! Возвращайтесь домой, Победа будет за нами!» – сказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.