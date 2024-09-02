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Все на футбол!: «НАШЕ Радио» проведет спортивно-музыкальный праздник в Москве

Любите спорт или музыку? А может, все вместе? Хорошие новости! Вам не придется выбирать, потому что «НАШЕ Радио» порадует каждого: в Москве пройдет футбольный праздник с участием известных артистов, легенд российского футбола и слушателей радиостанции.

В воскресенье, 15 сентября, стадион «Метеор» станет главной спортивной ареной столицы, где сборная музыкантов, команда слушателей, ФК «Артист» и команда DIGMA PRO выявят нового обладателя Кубка «НАШЕго Радио».

Само мероприятие пройдет для зрителей с максимальным комфортом: на сцене с живой музыкой выступят отечественные рок-звезды, рядом будет организована спортивная зона с баскетбольной и мини-футбольной площадками. Разумеется, голодными и без фотографий не останется никто – на территории будут работать кафе, а сделать снимок со знаменитостями можно будет в специально отведенном месте.

Среди участников – братья Кристовские из «Uma2rman», лидер группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов, группы «Nagart» и Casual, творцы «золотой» эпохи московского «Спартака» и бывшие игроки национальной сборной России по футболу. Это неполный список тех, кто порадует вас своей компанией. Экс-нападающий красно-белых Валерий Шмаров лично пригласил москвичей провести вместе воскресенье.

«Друзья, обязательно приходите на турнир "НАШЕго Радио"! Вас ждет масса удовольствия от увиденного: пообщаетесь со своими любимыми артистами и, конечно, увидите незабываемые комбинации и много красивых голов!», – сказал Шмаров.

Ждем всех по адресу: ул. Генерала Ермолова, вл 1, м. Парк Победы. Вход свободный. Сбор гостей в 11:00!

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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