Все на футбол!: «НАШЕ Радио» проведет спортивно-музыкальный праздник в Москве

Само мероприятие пройдет для зрителей с максимальным комфортом: на сцене с живой музыкой выступят отечественные рок-звезды, рядом будет организована спортивная зона с баскетбольной и мини-футбольной площадками. Разумеется, голодными и без фотографий не останется никто – на территории будут работать кафе, а сделать снимок со знаменитостями можно будет в специально отведенном месте.