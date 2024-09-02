Все на футбол!: «НАШЕ Радио» проведет спортивно-музыкальный праздник в Москве
Любите спорт или музыку? А может, все вместе? Хорошие новости! Вам не придется выбирать, потому что «НАШЕ Радио» порадует каждого: в Москве пройдет футбольный праздник с участием известных артистов, легенд российского футбола и слушателей радиостанции.
В воскресенье, 15 сентября, стадион «Метеор» станет главной спортивной ареной столицы, где сборная музыкантов, команда слушателей, ФК «Артист» и команда DIGMA PRO выявят нового обладателя Кубка «НАШЕго Радио».
Само мероприятие пройдет для зрителей с максимальным комфортом: на сцене с живой музыкой выступят отечественные рок-звезды, рядом будет организована спортивная зона с баскетбольной и мини-футбольной площадками. Разумеется, голодными и без фотографий не останется никто – на территории будут работать кафе, а сделать снимок со знаменитостями можно будет в специально отведенном месте.
Среди участников – братья Кристовские из «Uma2rman», лидер группы F.P.G. Антон «Пух» Павлов, группы «Nagart» и Casual, творцы «золотой» эпохи московского «Спартака» и бывшие игроки национальной сборной России по футболу. Это неполный список тех, кто порадует вас своей компанией. Экс-нападающий красно-белых Валерий Шмаров лично пригласил москвичей провести вместе воскресенье.
«Друзья, обязательно приходите на турнир "НАШЕго Радио"! Вас ждет масса удовольствия от увиденного: пообщаетесь со своими любимыми артистами и, конечно, увидите незабываемые комбинации и много красивых голов!», – сказал Шмаров.
Ждем всех по адресу: ул. Генерала Ермолова, вл 1, м. Парк Победы. Вход свободный. Сбор гостей в 11:00!
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