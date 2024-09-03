Главные новости Восточного экономического форума показывают на цифровых экранах по всей России
Свыше 300 миллионов раз увидят анонсы, ключевые цитаты и информацию о важных решениях Восточного экономического форума жители России на уличных цифровых экранах.
Восточный экономический форум открылся во Владивостоке. С 3 по 6 сентября его традиционно принимает кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. В нем примут участие свыше 6000 человек из 76 стран и территорий. Для обсуждения вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками съехались бизнесмены и государственные деятели России и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Коммуникационным партнером деловой программы ВЭФ выступил крупнейший оператор федеральной имиджевой рекламы медиахолдинг МАЕР.
Главная тема форума в 2024 году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловая программа разделена на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике». В программу форума также включены бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.
«Восточный экономический форум сегодня является одной из важных деловых площадок для стратегического и практического взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Выработанные участниками ВЭФ механизмы определяют вектор развития макрорегиона и закрепляют за Россией статус одного из главных центров принятия решений в интересах суверенных государств АТР. Большое влияние ВЭФ оказывает и на развитие российского Дальнего Востока. Благодаря Форуму инвесторы знакомятся с потенциалом регионов ДФО, которые, в свою очередь, становятся важными территориями для международной экономической кооперации. Это напрямую влияет на повышение качества жизни дальневосточников», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Все дни форума медиахолдинг МАЕР будет встречать участников ВЭФ на разных языках. В специальном ролике-приветствии помимо фраз на русском, английском и китайском есть также фразы на монгольском и фарси – из Улан-Батора и Тегерана традиционно приезжает много делегатов. Этот и другие ролики МАЕР покажет на уникальном медиафасаде с углом обзора 180 градусов, который медиахолдинг запустил в преддверии ВЭФ. Он размещен на здании торгового центра «Родина» и благодаря архитектурным особенностям напоминает маяк. Непосредственно на полях форума расположились еще два цифровых экрана – прямо на стендах медиахолдинга.
«Мы рады быть частью этого грандиозного события! ВЭФ – сердце деловой активности Дальнего Востока и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Сотни бизнесменов и государственных деятелей собираются во Владивостоке, чтобы сверить часы, определить точки соприкосновения, выработать новые подходы и идеи. Нам тоже есть, что предложить. Более того, медиахолдинг МАЕР намерен масштабировать свою модель развития на страны БРИКС. Они близки к нам по ценностям, а мы знаем, как помочь бизнесу и государству говорить на чувствительные темы», – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Медиахолдинг будет подробно рассказывать о происходящем на форуме. Свыше 300 миллионов раз жители России увидят анонсы, ключевые цитаты и информацию о важных событиях ВЭФ. Всё это покажут на медиафасадах и уличных цифровых экранах в Москве, Санкт-Петербурге, Воронеже, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Уфе, Казани, Екатеринбурге, Челябинске, Тюмени, Новосибирске и Владивостоке. Новости деловой программы будет отбирать РБК. Пленарное заседание МАЕР будет освещать вместе с ТАСС.
16+