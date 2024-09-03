Главные новости Восточного экономического форума показывают на цифровых экранах по всей России

Все дни форума медиахолдинг МАЕР будет встречать участников ВЭФ на разных языках. В специальном ролике-приветствии помимо фраз на русском, английском и китайском есть также фразы на монгольском и фарси – из Улан-Батора и Тегерана традиционно приезжает много делегатов. Этот и другие ролики МАЕР покажет на уникальном медиафасаде с углом обзора 180 градусов, который медиахолдинг запустил в преддверии ВЭФ. Он размещен на здании торгового центра «Родина» и благодаря архитектурным особенностям напоминает маяк. Непосредственно на полях форума расположились еще два цифровых экрана – прямо на стендах медиахолдинга.