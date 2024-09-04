Новые механизмы международного взаимодействия обсудили участники ВЭФ
Демографический суверенитет России и индустриальные партнерства в творческой экономике, многополярный мир и БРИКС как площадка для обмена лучшими практиками. Деловая программа Восточного экономического форума, который проходит 3-6 сентября во Владивостоке, собрала сотни представителей бизнеса, социальной сферы и политиков. Коммуникационным партнером деловой программы выступает медиахолдинг МАЕР.
Перемен требуют наши сердца
Представители Китая, Великобритании, Нигерии и России обсудили новые возможности международного сотрудничества. На полях Восточного экономического форума 4 сентября прошла сессия «Перемен требуют наши сердца: как адаптировать международные стандарты, структуры и институты под современные условия».
«Собравшиеся видят сегодня в непростой мировой ситуации, в первую очередь, время возможностей. Будь то бизнес, культура или медийные технологии, нам сегодня всем остро необходимы конкретные результаты. Мы видим, что возникает сегодня новый механизм международного взаимодействия. Мир стремительно молодеет, сегодня молодые люди занимают лидирующие позиции в разных сферах, в политике, в деловых кругах, в госкорпорациях, в правительстве, это те, кто формирует общественное мнение. Мы со своей стороны, в том числе как дирекция Всемирного фестиваля молодежи, рассчитываем на взаимодействие с международными партнерами, запрос очень большой, форматы благодаря поддержке и решениям президента России есть, мы можем проводить мероприятия регулярно, ежегодно в России, использовать круглогодичные образовательные центры, форумы Росмолодежи, для того, чтобы дать молодым людям со всего мира, талантливым, амбициозным, ответственным патриотам своих стран, возможности эффективнее реализовать свой потенциал», – отметил генеральный директор АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи» Даниил Бисслингер.
Художественный руководитель Образовательного Фонда «Талант и успех», генеральный директор Оперного бала в Земперопере в Дрездене, советник генерального директора Государственного академического Большого театра России Ханс-Йоахим Фрай в рамках дискуссии отметил, что российская культура и образовательная система одна из лучших в мире.
«Мы говорили о том, что связывает людей, молодежь по всему миру. Об экономике и платежных системах. Но и о том, что объединяет молодых людей также культура и образование. Это уникальный язык, который понимают все. А российская культура, образовательная система лучшие в мире. Вокруг нас удивительный меняющийся мир. Люди в других странах устали от старого миропорядка, в котором США диктуют, кто хороший, а кто плохой, что этично, а что нет. И мы понимаем, что сейчас важно создавать свои институты, собственный кинематограф, креативную индустрию», – сказал режиссер-постановщик, художественный руководитель образовательного Фонда «Талант и успех» Ханс-Йоахим Фрай.
Новое медиа объединяет!
Генеральный директор и владелец медиахолдинга МАЕР, крупнейшего федерального оператора цифровой уличной рекламы Константин Майор рассказал, как сегодня новое медиа объединяет Россию.
«Современный тренд сводится к информированию граждан и к работе с населением на городских улицах. И речь идет не только о федеральных, но и о региональных новостях. Наши медиаэкраны объединяют представителей порядка 190 народов России. У каждой страны есть свои внутриполитические потребности в информировании населения с учетом собственной новостной повестки и культурного кода», – заявил Константин Майор.
Он также предложил поделиться собственными медиатехнологиями со странами БРИКС и ШОС, помогая международными партнерами создавать новый уровень медиа.
«Сегодня в России вместе с экономикой меняется информационное пространство. Двадцать лет назад, основав свою компанию, я фактически заложил основы нового уличного медиа. Трансляция новостей, культурных, спортивных, социально значимых проектов – медиафасады стали привычной площадкой для получения информации жителями крупных городов России. Наши высокотехнологичные экраны – они живые, это новая коммуникационная площадка в первую очередь для молодежи. Сегодня мы запатентовали 20 новых рекламных технологий. И мы готовы поделиться своими запатентованными в России технологиями со странами БРИКС, с нашими странами-партнерами. Мы научились работать с информацией и аудиторией, и готовы поделиться своими знаниями, мы готовы помогать правительствам выстраивать коммуникацию с жителями своих стран на новом уровне. Это позволит им решать любые внутренние вопросы, грамотно выстраивая диалог», – подчеркнул Константин Майор.
Президент Русско-китайского центра по сотрудничеству в области образования, культуры, науки, здравоохранения, туризма и спорта, руководитель Ассоциации выпускников Российского университета дружбы народов (РУДН) в Китае Лю Синь отметил, что молодежь Китая любит Россию и понимает русскую душу.
«Китай хочет и работает со своим значимым партнером – Россией. Только в нашей организации около 10 миллионов подписчиков, а количество просмотров информации о России – около 5 миллиардов. В нашей команде все китайцы, но все говорят по-русски. К России очень высокий интерес. Через нас китайская молодежь узнает о России и едет к вам получать образование. За 25 лет более 7 тысяч граждан КНР обучились в РУДН, в различных российских вузах 15 тысяч китайской молодежи. Они понимают по-русски, они понимают, что такое русская душа», – рассказал Лю Синь, председатель правления и основатель MBDK International Group (Investment, Trading, Education), генеральный директор и основатель MAX Innovation Capital.
Демографический суверенитет России
Многодетность вновь становится нормой – и задача бизнеса быть первыми в поддержке национальных приоритетов. Константин Майор выступил на стратегической сессии «Демографический суверенитет как основа экономического развития России».
«Я считаю, что бизнес должен чувствовать свою ответственность. У нас более 10 тысяч крупных компаний и каждая из них должна проявлять инициативу. Мы все знаем о демографическом проблеме. И мы все должны приложить усилия, чтобы решать эту проблему вместе с государством», – сказал Константин Майор.
С 1 сентября медиахолдинг МАЕР запустил масштабную рекламную кампанию. На медиафасадах по всей появились ролики «Нас должно быть больше». За месяц по всей стране их увидят свыше 400 миллионов раз. Еще один цикл роликов «Я, ты, он, она – мы единая страна» продвигает идею о большой, крепкой многодетной семье. В общей сложности их уже увидели свыше 200 миллионов раз.
Новости ВЭФ транслируют по всей России
Главные новости Восточного экономического форума транслируют на цифровых экранах и медиафасадах по всей России. Анонсы, ключевые цитаты и информацию о важных решениях, принятых на ВЭФ, увидят свыше 300 миллионов раз. Напомним, главная тема форума в 2024 году – «Дальний Восток – 2030. Объединим усилия, создавая возможности». Деловая программа разделена на семь тематических блоков: «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
Президент РФ Владимир Путин 5 сентября во Владивостоке примет участие в работе Восточного экономического форума, в рамках которого выступит на пленарном заседании, а также проведет международные встречи. Пленарное заседание МАЕР будет освещать совместно с крупнейшим российским информационным агентством ТАСС.
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