Новые механизмы международного взаимодействия обсудили участники ВЭФ

«Собравшиеся видят сегодня в непростой мировой ситуации, в первую очередь, время возможностей. Будь то бизнес, культура или медийные технологии, нам сегодня всем остро необходимы конкретные результаты. Мы видим, что возникает сегодня новый механизм международного взаимодействия. Мир стремительно молодеет, сегодня молодые люди занимают лидирующие позиции в разных сферах, в политике, в деловых кругах, в госкорпорациях, в правительстве, это те, кто формирует общественное мнение. Мы со своей стороны, в том числе как дирекция Всемирного фестиваля молодежи, рассчитываем на взаимодействие с международными партнерами, запрос очень большой, форматы благодаря поддержке и решениям президента России есть, мы можем проводить мероприятия регулярно, ежегодно в России, использовать круглогодичные образовательные центры, форумы Росмолодежи, для того, чтобы дать молодым людям со всего мира, талантливым, амбициозным, ответственным патриотам своих стран, возможности эффективнее реализовать свой потенциал», – отметил генеральный директор АНО «Дирекция всемирного фестиваля молодежи» Даниил Бисслингер.