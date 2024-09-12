Флаг медиахолдинга МАЕР на корабле «Союз МС-26» отправился на МКС

«Многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами! Люди возвращаются домой с работы, думают о каких-то своих заботах. И вдруг посреди привычной рутины они видят запуск космического корабля в режиме реального времени. Прямо на огромных уличных экранах. Это невероятное зрелище. Благодаря трансляции, организованной МАЕР совместно с Роскосмосом, старт увидят свыше 44 миллионов раз. Это порядка 8 миллионов человек в крупнейших городах России. Мы хотим, чтобы нашими космическими достижениями гордились все. Ведь освоение космоса – это двигатель научного и экономического развития России. И открою маленький секрет, на МКС вместе с экипажем Союза отправился флаг нашего медиахолдинга. МАЕР первый в космосе!» – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.