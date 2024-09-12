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Флаг медиахолдинга МАЕР на корабле «Союз МС-26» отправился на МКС

Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» и пилотируемого корабля «Союз МС-26» с площадки космодрома Байконур вечером 11 сентября показал медиахолдинг МАЕР. За трансляцией в режиме реального времени смогли наблюдать жители Москвы и Санкт-Петербурга, Воронежа, Краснодара, Анапы, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Волгограда, Челябинска, Уфы, Казани и Владивостока. Всего за два дня о событии узнает порядка 8 миллионов человек.

«Многие из нас в детстве мечтали стать космонавтами! Люди возвращаются домой с работы, думают о каких-то своих заботах. И вдруг посреди привычной рутины они видят запуск космического корабля в режиме реального времени. Прямо на огромных уличных экранах. Это невероятное зрелище. Благодаря трансляции, организованной  МАЕР совместно с Роскосмосом, старт увидят свыше 44 миллионов раз. Это порядка 8 миллионов человек в крупнейших городах России. Мы хотим, чтобы нашими космическими достижениями гордились все. Ведь освоение космоса – это двигатель научного и экономического развития России. И открою маленький секрет, на МКС вместе с экипажем Союза отправился флаг нашего медиахолдинга. МАЕР первый в космосе!» – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

В составе экипажа корабля «Союз МС-26» участники 72-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию — космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит.

Расчетная длительность 72-й экспедиции на МКС – 202 суток. В ходе экспедиции намечаются выходы в открытый космос по российской программе, прибытие грузовых кораблей «Прогресс МС-29» и «Прогресс МС-30», проведение научно-прикладных исследований.

Дональд Петтит включен в состав 72-й длительной экспедиции по соглашению между Роскосмосом и NASA по программе МКС о перекрестных полетах российских космонавтов на американских кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских кораблях «Союз МС».

«Конечно, мы договоримся и будем продолжать на практике эту миссию перекрестных полетов», – заявил журналистам генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов на пресс-конференции после старта и стыковки корабля «Союз МС-26» к МКС. «Программа перекрестных полетов нацелена на то, чтобы на борту МКС всегда гарантированно был российский космонавт и американский астронавт для того, чтобы в случае нештатных ситуаций, задержки пусков или прочего можно было обеспечить непрерывное функционирование на станции. И это обеспечивает устойчивость, надежность работы станции», – добавил он. По его словам, следующий такой старт к станции запланирован уже на март 2025 года.

Возвращение на Землю корабля «Союз МС-25» с экипажем 71-й длительной экспедиции — космонавтами Роскосмоса Олегом Кононенко и Николаем Чубом, астронавтом NASA Трейси Дайсон планируется 23 сентября.

Напомним, соглашение о сотрудничестве генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор подписали в апреле 2024 года.

В этом году запуск пилотируемого корабля – это уже третья трансляция космических стартов на уличных медиаэкранах. Отметим, впервые в истории трансляцию на уличных экрана с космодрома Байконур Госкорпорация «Роскосмос» и медиахолдинг МАЕР провели 5 октября 2021 года. Тогда за стартом космического корабля «Союз МС-19» с кинематографической миссией в режиме реального времени следили более 6 миллионов человек.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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