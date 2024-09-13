«Птички» на трассе

«Беспилотные летательные аппараты для мониторинга состояния ЛЭП компания применяет сравнительно недавно, но мы уже видим эффективность и полезность новой для нас технологии, – говорит заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков. – Оперативное обнаружение повреждений и проведение ремонта на линиях электропередачи имеет для дальневосточных регионов большое социальное значение – даже часовое отключение электроэнергии вносит дискомфорт в жизнь людей. Интеграция данных аэросъемки в информационные системы имеют большой потенциал для всего ТЭК страны. При этом мы делали ставку на окупаемость применения этой технологии за счет оптимизации процесса расчистки просек, и уже сейчас это работает: в 2023 году прямой эффект составил 21 млн рублей, и мы прогнозируем ежегодный прирост этой цифры.».