«Птички» на трассе
На Восточном экономическом форуме каждый экспонент выставки традиционно старается максимально привлечь внимание. В этом году участники форума могли почувствовать себя пилотом самолета, парящего над гигантскими плотинами и бесконечными линиями электропередачи. Правда, для этого приходилось постоять в очереди — ажиотаж у стенда РусГидро, на котором с помощью VR-технологий каждый мог исполнить мечту о полете, был приличный.
Проект «Дальний Восток под крыльями РусГидро» реализуется в Якутии, Амурской, Сахалинской, Магаданской областях, Приморском, Хабаровском, Камчатском краях. Здесь протяженность ЛЭП более 100 000 километров. Опоры и провода проходят через горы, реки, тайгу. Суровый климат, сложности с логистикой, сильные паводки, обледенения. Если случается повреждение ЛЭП, то у энергетиков поиск участка может занимать несколько дней. Сократить до нескольких часов время обследования и, что еще более важно, человеческие ресурсы помогают беспилотники. Один беспилотник может обследовать до 100 км ЛЭП в день в самых непроходимых местах. Плюс на выходе оператор БПЛА получает полную задокументированную информацию в виде высококачественной съемки всей линии.
Реалистичный полет дрона и оптимизированное для VR управление в сочетании с внешними спецэффектами позволили участникам Восточного форума максимально погрузиться в работу энергетиков. Аэрофотосъемка фиксирует все: опоры воздушных линий с указанием их номеров и провода, зоны кустарников и особенно угрожающие линиям электропередачи деревья, места складирования строительных материалов, пересечения ЛЭП с природными объектами и другое.
Отдельным видом работ для операторов беспилотников является обследование ЛЭП – сбор данных о видимых наклонах опор, отсутствии и дефектах силовых элементов металлоконструкций и провода. С помощью технологичных средств, например так называемой «птички» мультироторного типа «DJI Matrice 300» можно проводить лазерное сканирование объектов ЛЭП, а это уже высочайший класс обследования.
Диапазон применения энергетиками данных очень широк: это и паспортизация воздушных линий, отслеживание состояния оборудования, формирование плановых ремонтов трассы и расчистки просек на несколько лет вперед, а также контроль качества работ подрядных организаций по расчистке просек. К слову, за два года были выявлены более 10 фактов нарушения исполнения по договорам расчистки в части несоответствия качества и объема заказанных работ и фактических отчетов.
Сегодня активный парк беспилотников РусГидро – а это пока 9 БПЛА – обслуживают три бригады операторов, в следующем году к ним присоединится еще одна. Задачи у специалистов интересные. По словам начальника управления беспилотных авиационных систем «РусГидро ИТ сервис» Станислава Филипаса, на 2025-2027 гг. запланировано обследование более 5 тысяч километров труднодоступных линий электропередачи в дальневосточных регионах. До конца года запланировано получение сертификата эксплуатанта, который позволит вести аэрофотосъемку во всех зонах, где расположены линии электропередачи.
Еще операторы выполняют научно-изыскательские работы по обследованию объектов ТЭК. Результаты этих работ используются для разработки программного комплекса с применением технологий искусственного интеллекта, который автоматизирует процесс обработки полученных данных по техническому состоянию гидротехнических сооружений и методических рекомендаций по контролю за техническим состоянием этих объектов. Быстрая обработка аэросъемки ускорит реагирование на нештатные ситуации. Главное – повысить надежность энергоснабжения потребителей Дальнего Востока России.
«Беспилотные летательные аппараты для мониторинга состояния ЛЭП компания применяет сравнительно недавно, но мы уже видим эффективность и полезность новой для нас технологии, – говорит заместитель генерального директора РусГидро Александр Чариков. – Оперативное обнаружение повреждений и проведение ремонта на линиях электропередачи имеет для дальневосточных регионов большое социальное значение – даже часовое отключение электроэнергии вносит дискомфорт в жизнь людей. Интеграция данных аэросъемки в информационные системы имеют большой потенциал для всего ТЭК страны. При этом мы делали ставку на окупаемость применения этой технологии за счет оптимизации процесса расчистки просек, и уже сейчас это работает: в 2023 году прямой эффект составил 21 млн рублей, и мы прогнозируем ежегодный прирост этой цифры.».