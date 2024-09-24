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Танец души: как меценаты поддерживают будущее российского балета

Впервые грант на обучение в уникальной московской балетной школе получил целый класс. Благодаря Константину Майору, основателю и генеральному директору медиахолдинга МАЕР, двухлетнее обучение пройдут десять талантливых детей. В мае 2024 года меценат вошел в попечительский совет Центральной балетной школы «Pre-Академия» (ЦБШ).

«Пять лет – это не просто пять лет школы, это проделанная работа в течение этих пяти лет, в результате которой в нас поверили. И в первую очередь, в нас поверили спонсоры. И за этот период школа сама встала на тот уровень, когда уже может участвовать в поддержке своих учеников, поэтому родился этот грант. Это, безусловно, большое достижение, которое дает нам чувствовать себя уже не просто развлекательно-детской студией, а школой, которая дает шанс в жизни детям, которые этого достойны», – отметила основатель и руководитель ЦБШ Людмила Андрюшина.

Отбор в класс проходил на конкурсной основе среди детей 8-10 лет, педагогом стала ведущий педагог ЦБШ, солистка Большого театра Светлана Павлова, куратором курса выступает художественный руководитель ЦБШ, прима-балерина Большого театра Екатерина Шипулина.

«Это благое дело и это огромнейший вклад в развитие и детей, и нашего балета. Потому что очень многие талантливые дети, к сожалению, не могут самостоятельно подготовиться – а сейчас очень строгие требования, намного выше, чем были раньше. Огромная благодарность Константину Майору, который стал нашим попечителем и взял на себя такую ответственность – стать благотворителем и сделать такое доброе дело», – подчеркнула художественный руководитель ЦБШ «Pre-Академия», прима-балерина Большого театра, народная артистка РФ Екатерина Шипулина.

«Балет – это не только виртуозная техника. Это танец души… Поздравляю учащихся нового класса, эти ребята прошли сложнейший отбор, чтобы стать первыми, кто будет обучаться на средства гранта. Желаю им упорства, у них есть все возможности, чтобы развиваться! Здесь преподают лучшие педагоги. Сегодня центральной балетной школе исполняется 5 лет, я желаю Людмиле Андрюшиной, Екатерине Шипулиной, Светлане Павловой и всему высокопрофессиональному педагогическому составу, и учащимся успехов, новых творческих вершин. Дарите нам радость и вдохновение, искусство – заряжает, и нам бизнесменам дает энергию! Я очень люблю Большой театр, люблю Мариинку, и я всегда хотел прикоснуться к этому прекрасному искусству, и Центральная балетная школа дает мне эту возможность – реализовать свою мечту и помогать этому прекрасному развиваться», – сказал Константин Майор.

На данный момент в Центральной балетной школе 150 учеников. Пятая часть учащихся – это дети из многодетных семей. Ролики с поздравлениями транслируют на больших уличных экранах и медифасадах Москвы и Московского региона. За две недели их увидят свыше 4 миллиона человек, всего будет обеспечено более 25 миллионов визуальных контактов.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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