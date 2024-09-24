Танец души: как меценаты поддерживают будущее российского балета

«Пять лет – это не просто пять лет школы, это проделанная работа в течение этих пяти лет, в результате которой в нас поверили. И в первую очередь, в нас поверили спонсоры. И за этот период школа сама встала на тот уровень, когда уже может участвовать в поддержке своих учеников, поэтому родился этот грант. Это, безусловно, большое достижение, которое дает нам чувствовать себя уже не просто развлекательно-детской студией, а школой, которая дает шанс в жизни детям, которые этого достойны», – отметила основатель и руководитель ЦБШ Людмила Андрюшина.