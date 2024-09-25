Разбор инструмента: облигации для юрлиц

Фондовый рынок не так давно стал доступным для инвесторов-юрлиц. А с помощью платформы «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка размещать свободные средства на бирже стало так же легко, как и пополнить свой расчетный счет. Можно покупать не только облигации, но и акции, ПИФы, драгоценные металлы, валюту, размещать свободную ликвидность на срок от одного дня в сделках РЕПО (биржевой овернайт). До конца 24 г. также будет реализована торговля фьючерсами. Все это возможно путем пары кликов в личном кабинете. Торговый терминал устанавливать не нужно. Звонить менеджерам для покупки или продажи бумаги тоже. Доступ в личный кабинет открыт круглосуточно и ежедневно. Пополнение и переводы на основной расчетный счет бесплатны. Кроме того, Т-Банк существенно облегчил юрлицам учет операций по брокерским счетам: им предоставляется доступ к селф-сервису по получению справок для бухучета, в том числе для 1С (16+), а при желании — возможность проконсультироваться со специалистом по ведению учета операций по брокерскому счету.