Разбор инструмента: облигации для юрлиц

Разбор инструмента: облигации для юрлицКак заработать на публичном долговом рынке в период высоких ставок
Эффективное управление корпоративными финансами предполагает в том числе и умение извлечь максимальную пользу из остатков на счетах. В интересах компании как минимум не дать свободным деньгам обесцениться за счет инфляции, а лучше заработать на них. Уровень риска для корпоративных инвестиций обычно ограничен, поэтому одним из наиболее подходящих для юрлиц инструментов фондового рынка являются облигации: они наиболее стабильны среди инструментов фондового рынка, имеют хорошо прогнозируемый механизм получения дохода (купон) и могут эффективно использоваться даже в период высоких ставок.
Облигации (или бонды, от англ. bonds) — это долговые бумаги, позволяющие инвестору зарабатывать за счет купона — денежной выплаты, гарантированной эмитентом этой бумаги в качестве премии за пользование заемными средствами. Облигационный рынок еще называют долговым. Принимать участие в торговле бондами может достаточно широкий круг инвесторов. В настоящее время в этот круг могут входить и юридические лица.
Возможность таких вложений есть у клиентов-юрлиц Т-Банка, пользующихся платформой «Инвестиции для бизнеса» (16+). Они могут покупать и продавать различные активы, в частности облигации, и получать за счет этого дополнительный доход.
Надежность и низкий риск
Бонды в целом считаются надежными и низкорисковыми бумагами: это обеспечивается в большинстве случаев заранее известным размером купона и количеством выплат, а также сроком обращения бумаги. Основной риск заключается в кредитном качестве самого эмитента: насколько он способен обслуживать свой долг вовремя и в нужном объеме. Кредитное качество устанавливают рейтинговые агентства, присваивая корпоративным эмитентам и их долгу кредитный рейтинг. Инвестиционным уровнем считаются рейтинги от ААА (наивысший) до BBB-. Риск дефолта у эмитентов и их облигаций тем ниже, чем ближе рейтинг к ААА, и наоборот. Бумаги с рейтингом ВВ+ и ниже признаются спекулятивными.
Таким образом, изучив уровень рейтинга, сопутствующий рейтинговый пресс-релиз (это документ, который агентство публикует на своем сайте по факту совершения рейтингового действия) и особенно — описание факторов, оказывающих давление на уровень рейтинга эмитента/облигаций, инвестор имеет возможность заранее получить информацию и о рисках компании, размещающей свой долг, и самого долга. У клиентов платформы «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка есть возможность получить всю необходимую информацию о бумагах прямо из личного кабинета и приобрести ее в пару кликов. В общем списке бумаг легко выбрать подходящую, наложив фильтры по желаемому типу купонов (фиксированный или плавающий), по наличию оферты, в рублях или валюте. Или отсортировать по дате погашения, доходности или цене.
Выбрав подходящую бумагу, можно изучить подробнее основную информацию о ней. Например, общую информацию о компании-эмитенте и о конкретном выпуске (рейтинг эмитента, доходность к погашению, дата погашения, величина купона, накопленный купонный доход и так далее).
Если у компании нет понимания, как наиболее эффективно составить свой портфель, аналитики Т-Банка будут готовы предоставить индивидуальные рекомендации, исходя из бизнес-целей конкретной компании.
Способы получения дохода от вложений в облигации, как правило, делятся на два типа: купить и держать до погашения (возврата тела долга и изъятия бумаги из обращения), зарабатывая на купонах, или же покупать и перепродавать на вторичном рынке, зарабатывая на росте цены бумаги. И тот, и другой способы могут приносить инвестору доход.
Однако для консервативных инвесторов предпочтительнее долгосрочные пассивные вложения с прозрачной доходностью, не требующие постоянного участия в рынке. То есть инвестиции в бонды до погашения. В периоды растущих ставок, как правило, с этой целью покупают короткие облигации — со сроком погашения 3‒6 месяцев. В периоды снижения — наоборот, выгоднее покупка долгосрочных бондов, ведь так появляется возможность зафиксировать более высокую ставку надолго. Сейчас один из уникальных моментов, когда ставки чрезвычайно высоки, при этом в перспективе 12‒18 месяцев ожидается цикл их снижения. Поэтому многие компании-инвесторы предпочитают вложить часть свободных средств в облигации, чтобы зафиксировать высокую доходность на более длительный срок, чем это могут обеспечить банковские депозиты, так как ставка по депозитам последует за ключевой и в случае ее снижения.
Доходность
Существует несколько показателей доходности облигаций, каждый из которых рассчитывается по своей формуле. Практическое значение для консервативного инвестора имеет в основном один из них — доходность к погашению (или оферте). Это означает прибыльность бумаги на протяжении всего срока обращения. То есть показывает, сколько можно заработать, если не продавать облигацию, а держать ее до погашения.
Купить любые государственные, муниципальные и корпоративные облигации в рублях и иностранной валюте юрлица могут на платформе Т-Банка «Инвестиции для бизнеса». Считать доходности по формулам самостоятельно клиентам Т-Банка тоже не нужно: в личном кабинете можно получить любую информацию по каждой бумаге, в которых будет указана не только ее текущая доходность, но и дата погашения, и количество выплат по купонам в год.
Большой выбор
Корпорации все чаще вкладывают средства на фондовом рынке, по оценкам Мосбиржи. По итогам 2023 г. инвестиции компаний составили 74,3 млрд, в 2024 г. это значение вырастет до 82 млрд руб., оценивают аналитики площадки.
Рынок в целом успевает за спросом. Выбор облигаций сейчас огромный. Так, по итогам первого полугодия 2024 г. совокупный объем российского рынка облигаций в номинальном выражении (сумма номинальных цен всех облигаций в обращении — прим. ред.) составил около 48,3 трлн руб., указывало в своем обзоре от 04.09.2024 г. рейтинговое агентство АКРА. По его данным, сегмент корпоративных облигаций за последние четыре квартала вырос на 21,3%. Российские компании в январе — июне разместили облигационных выпусков на общую сумму около 2,9 трлн руб., это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Хорошая конъюнктура
Текущий момент уникальный. Так как ставка ЦБ сохраняет высокие значения уже долгое время, цены на ОФЗ, а вслед за ними и на корпоративные облигации в течение всей первой половины 2024 г. снижались, а доходности долговых бумаг росли. Эта тенденция с огромной долей вероятности продолжится: ключевая ставка в сентябре была снова повышена, к ее снижению Банк России в ближайшие месяцы, по его прогнозам, не приступит, а значит, ставки останутся на прежних уровнях. При этом облигационный рынок продолжает расти. Компаниям необходимо рефинансировать старый долг, при этом финансовая прочность их достаточна для того, чтобы без потери кредитного качества растить долговой портфель. Так, указывает АКРА, по состоянию на 01.07.2024 основной объем облигаций в обращении приходился на долговые обязательства финансово стабильных эмитентов первого и второго эшелонов (с кредитными рейтингами от ААА до А-), это совокупно порядка 77% рынка.
Доступность
Фондовый рынок не так давно стал доступным для инвесторов-юрлиц. А с помощью платформы «Инвестиции для бизнеса» от Т-Банка размещать свободные средства на бирже стало так же легко, как и пополнить свой расчетный счет. Можно покупать не только облигации, но и акции, ПИФы, драгоценные металлы, валюту, размещать свободную ликвидность на срок от одного дня в сделках РЕПО (биржевой овернайт). До конца 24 г. также будет реализована торговля фьючерсами. Все это возможно путем пары кликов в личном кабинете. Торговый терминал устанавливать не нужно. Звонить менеджерам для покупки или продажи бумаги тоже. Доступ в личный кабинет открыт круглосуточно и ежедневно. Пополнение и переводы на основной расчетный счет бесплатны. Кроме того, Т-Банк существенно облегчил юрлицам учет операций по брокерским счетам: им предоставляется доступ к селф-сервису по получению справок для бухучета, в том числе для 1С (16+), а при желании — возможность проконсультироваться со специалистом по ведению учета операций по брокерскому счету.