Вместе крепкая семья: как цифровая реклама меняет восприятие многодетности

«Выстраивая в России единое цифровое медиапространство, в Год семьи, объявленный Президентом России, мы подключились к приоритетной национальной задаче. Первыми по всей единой сети медиафасадов и цифровых экранах МАЕР стартовали ролики в День флага – с простым и понятным слоганом: “Я, ты, он, она, мы – единая страна”. Такая нативная интеграция возможна в любой информационной или рекламной кампании. Многодетная семья – не просто российский культурный код, наша задача сделать многодетность модной, трендовой историей. Наши поздравления со смыслом в День флага всего за 8 дней увидели 9,5 миллиона человек. В общей сложности свыше 221 миллиона визуальных контактов», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.