Вместе крепкая семья: как цифровая реклама меняет восприятие многодетности
Веселая семейка ежей с корзинами ягод, бобры, которым под силу любое дело и могучие медведи появились на цифровых уличных экранах. Масштабная информационная кампания, призванная привлечь внимание к проблеме рождаемости и внести вклад в формирование положительного образа семьи, в том числе многодетной, стартовала в России. За месяц ролики на уличных экранах МАЕР увидят свыше 17 миллионов человек, это свыше 630 миллионов визуальных контактов с транслируемой информацией.
По данным Росстата, на начало 2024 численность населения России составляла 146,15 млн человек. По прогнозам того же Росстата, по самым наилучшим прогнозам к 2031 году она может вырасти до 151, 66 млн.
«Выстраивая в России единое цифровое медиапространство, в Год семьи, объявленный Президентом России, мы подключились к приоритетной национальной задаче. Первыми по всей единой сети медиафасадов и цифровых экранах МАЕР стартовали ролики в День флага – с простым и понятным слоганом: “Я, ты, он, она, мы – единая страна”. Такая нативная интеграция возможна в любой информационной или рекламной кампании. Многодетная семья – не просто российский культурный код, наша задача сделать многодетность модной, трендовой историей. Наши поздравления со смыслом в День флага всего за 8 дней увидели 9,5 миллиона человек. В общей сложности свыше 221 миллиона визуальных контактов», – рассказал владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В сентябре медиахолдинг запустил трансляцию роликов со слоганом: «Нас должно быть больше!». Как считает Константин Майор, большая многодетная семья – должна стать философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии, так как от демографии напрямую зависят все экономические процессы в стране.
«Об этом неоднократно говорил Владимир Путин и задача бизнеса – помочь государству в реализации демографической стратегии. На форуме «Сильные идеи для нового времени», который проводит Агентство стратегических инициатив, я обратился к президенту нашей страны с предложением: разработать технологии, усиливающие социальный эффект рекламы. И он эту инициативу поддержал. Мы с коллегами уже подготовили ряд законодательных инициатив, которые обсуждаются на площадке РСПП с участием Администрации Президента РФ, Правительства РФ, АСИ, других заинтересованных органов государственной власти и участников рынка. И первыми показали, как этот механизм можно реализовать в наружной уличной рекламе», – отметил Константин Майор.
Прежде чем запустить в эфир серию роликов в поддержку семьи, провели специальное исследование предложенных креативов. В онлайн-тестировании приняли участие 1,2 тысячи россиян в возрасте от 18 до 64 лет, без ограничения на семейное положение и наличие детей.
«Приятная атмосфера, милые мультяшные образы, мягкие мишкины объятья, напомнило мне меня с моими детьми», – отметила Ж, 39 лет, из Владимира. «Дом, родители и дети все вместе и, судя по ягодам, занимаются одним делом», – написала в комментариях М., 42 года, из Ивановской области. «Креативный подход с применением ИИ для создания изображения сплоченного семейного союза», – пишет М., 18 лет, из Башкортостана.
76% опрошенных отметили, что такие ролики выделяются в общем информационном потоке, вызывают позитивные эмоции в эфире – 87%, милыми и трогательными их назвали 65%
Сегодня общая аудитория медиахолдинга МАЕР порядка 30 миллионов человек. Стремительная цифровизация рекламного рынка в регионах открывает абсолютно новые возможности для бизнеса, продвижения национальных и социально значимых проектов, государственной политики.