Свыше 33 млн цифровых поздравлений с Днем тигра разлетелось по России

«От качества леса и его даров зависит не только мир дикой природы, но и население таежной и сельскохозяйственной местности, коренные народы, которые живут в том числе традиционными промыслами. Охраняя тигра, мы охраняем всю экосистему. Кроме этого, тигра можно назвать природоохранным “локомотивом”. Благодаря вниманию к тигру, под особую охрану в России были взяты такие особо редкие виды как алтайский горный баран, белый медведь, леопард, зубр, сайгак, снежный барс. На них всех распространяются те же охранные меры, что и на тигра», — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.