Свыше 33 млн цифровых поздравлений с Днем тигра разлетелось по России
День тигра в России отмечают в 25-й раз. Основные мероприятия пройдут во Владивостоке. Поздравительные ролики на больших цифровых экранах жители крупных городов России увидят свыше 33 миллионов раз. Коммуникационным партнером выступил медиахолдинг МАЕР, подписавший на полях Восточного экономического форума соглашение с Центром «Амурский тигр».
Новую стратегию сохранения амурского тигра в Российской Федерации утвердили до 2034 года. Партнером по реализации является Центр «Амурский тигр». Его главный принцип в работе – сохранение не одного тигра, а всей экосистемы, в которой он обитает.
«От качества леса и его даров зависит не только мир дикой природы, но и население таежной и сельскохозяйственной местности, коренные народы, которые живут в том числе традиционными промыслами. Охраняя тигра, мы охраняем всю экосистему. Кроме этого, тигра можно назвать природоохранным “локомотивом”. Благодаря вниманию к тигру, под особую охрану в России были взяты такие особо редкие виды как алтайский горный баран, белый медведь, леопард, зубр, сайгак, снежный барс. На них всех распространяются те же охранные меры, что и на тигра», — говорит генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.
Отметим, центр «Амурский тигр» создавался по инициативе Владимира Путина и учрежден Русским географическим обществом в 2013 году. Свою деятельность Центр осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке. Соглашение об информационном сотрудничестве владелец и генеральный директор медиахолдинга Константин Майор и генеральный директор центра Сергей Арамилев подписали на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Амурский тигр – это не только наше национальное достояние, он имеет общемировое значение. Более того, тигр стал своеобразным символом возрождения Дальнего Востока, новых возможностей по развитию туризма, созданию комфортной среды для жизни, подготовки кадров для экономики всей страны. И наша задача, чтобы как можно больше людей помнили о важности сохранения такого сильного животного. Поздравления с Днем тигра на наших цифровых медиафасадах увидят в десятках городов свыше 6 миллионов человек», – отметил Константин Майор.
За годы работы центра численность амурского тигра выросла до 750 особей, включая тигрят. В России ареал увеличился до 200 тысяч квадратных километров – в дикой природе тигр обитает в Приморском и Хабаровском краях, Еврейской автономной и Амурской областях.