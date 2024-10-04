Сделай День учителя особенным: поздравь своего любимого педагога!

«Мы разместили цитаты классиков и ученых про учителей и воспитание. Эти слова вписаны золотыми буквами в историю российского народа, они мотивируют и напоминают об уважении и престиже профессии учителя. И хочется, чтобы каждый из нас в этот день вспомнил и поздравил своего любимого педагога или даже коллегу на работе, который ежедневно делится с ним опытом. Специальные ролики ко Дню учителя транслирует наше новое медиа на больших уличных экранах от Москвы до Владивостока. За четыре дня их увидит более 4 миллионов человек. Я от всего сердца поздравляю учителей, педагогов-новаторов, воспитателей, наставников с этим замечательным праздником», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.