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Сделай День учителя особенным: поздравь своего любимого педагога!

Поздравь своего учителя! С таким призывом к жителям российских городов обратились с больших уличных экранов и медиафасадов в преддверии профессионального праздника работников школьного образования. День учителя в России отмечается 5 октября. Специальную акцию запустил медиахолдинг МАЕР.

«Мы разместили цитаты классиков и ученых про учителей и воспитание. Эти слова вписаны золотыми буквами в историю российского народа, они мотивируют и напоминают об уважении и престиже профессии учителя. И хочется, чтобы каждый из нас в этот день вспомнил и поздравил своего любимого педагога или даже коллегу на работе, который ежедневно делится с ним опытом. Специальные ролики ко Дню учителя транслирует наше новое медиа на больших уличных экранах от Москвы до Владивостока. За четыре дня их увидит более 4 миллионов человек. Я от всего сердца поздравляю учителей, педагогов-новаторов, воспитателей, наставников с этим замечательным праздником», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Ролики с цитатами Николая Гоголя, Антона Чехова, Максима Горького, Владимира Одоевского и Дмитрия Менделеева могут увидеть жители Москвы и Санкт-Петербурга, Казани и Екатеринбурга, Воронежа и Анапы, Краснодара и Волгограда, Новосибирска и Самары, Тюмени и Нижнего Новгорода, Уфы и Перми, Челябинска и Владивостока.

«Чтобы воспитывать другого, мы должны воспитать прежде всего себя», – Николай Гоголь.

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян», – Дмитрий Менделеев.

«Учитель должен быть артист, художник, горячо влюбленный в свое дело», – Антон Чехов.

«Учитель, если он честен, всегда должен быть внимательным учеником», – Максим Горький.

«Будьте сами и человеком, и младенцем для того, чтобы учить ребенка...», – Владимир Одоевский.

Напомним, медиахолдинг МАЕР удвоил количество визуальных контактов с транслируемой информацией за два года. По данным аналитиков холдинга, этот показатель за 2023-2024 годы увеличился на 93% и превысил 6,5 миллиарда в месяц.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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