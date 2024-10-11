Москва определит экспортеров — получателей повышенной компенсации

«Развитие высоких технологий — один из главных приоритетов города. Мы стремимся к тому, чтобы компании масштабировались и увеличивали выручку, в том числе за счет поставки своей продукции за рубеж. Поэтому в 2024 году мы увеличили кешбэк вдвое для тех, кто только начинает выходить на иностранные рынки, и тех, кто расширяет экспортные поставки. По условиям программы его получатели могут направить средства на любые задачи, исходя из потребностей бизнеса, — от расширения производственных мощностей до покрытия затрат на логистику и других экспортных расходов», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.