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Москва определит экспортеров — получателей повышенной компенсации

Для некоторых компаний размер кешбэка от города будет увеличен вдвое

Столичные компании могут получить гранты до 20% от экспортного контракта, сообщили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы, при поддержке которого реализуется программа.

На грант могут рассчитывать высокотехнологичные предприятия и компании, занятые в сфере обрабатывающей промышленности,  научной деятельности, экспортирующие свою продукцию в 2023-2024 гг.  При этом повышенный размер компенсации могут получить предприниматели, которые впервые вышли на зарубежный рынок либо нарастили экспортную выручку на более чем 20%.

«Развитие высоких технологий — один из главных приоритетов города. Мы стремимся к тому, чтобы компании масштабировались и увеличивали выручку, в том числе за счет поставки своей продукции за рубеж. Поэтому в 2024 году мы увеличили кешбэк вдвое для тех, кто только начинает выходить на иностранные рынки, и тех, кто расширяет экспортные поставки. По условиям программы его получатели могут направить средства на любые задачи, исходя из потребностей бизнеса, — от расширения производственных мощностей до покрытия затрат на логистику и других экспортных расходов», — рассказала Кристина Кострома, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

Максимальная сумма гранта составляет 10 млн руб., еще одно условие — выплата не должна превышать половину уплаченных налогов в городской бюджет. Подать заявку на грант можно на сайте Московского экспортного центра в срок до 31 октября 2024 года. Для остальных экспортеров размер компенсации остался прежним: 10% от суммы договора.

Всего по этой городской программе уже одобрено грантов на 35 млн руб. «Среди первых получателей гранта для экспортеров — Научный центр "БИОФОРМ", который на протяжении 17 лет занимается проектированием, разработкой, исследованием и внедрением новых способов лечения и препаратов, применяемых в различных областях медицины: в хирургии, урологии, травматологии и ортопедии, — отметили в Департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Поддержку от города в 2024 году также получила компания "АВЕСТА-ПРОЕКТ" – производитель инновационного лазерного оборудования для сверхбыстрой спектроскопии и микрообработки материалов. Более 30 лет компания производит и поставляет фемтосекундное лазерное оборудование на российский и международный рынок.

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Московский экспортный центр создан столичным правительством для финансовой и нефинансовой поддержки городских предпринимателей и продвижения их продукции на зарубежных рынках. Одна из ключевых задач организации — увеличение числа столичных экспортеров и рост их экспортной выручки.

Ранее столичные власти озвучили долю Москвы в общем числе российских компаний — экспортеров: в 2023 году она составила 20%. Это максимальный показатель среди всех регионов России.

В Правительстве Москвы отмечают рост востребованности городских мер поддержки бизнеса. Так, с 2017 года около 17 тыс. компаний воспользовались инструментами поддержки  Московского экспортного центра (МЭЦ): свыше 1,5 тыс. столичных предприятий вышли на рынки более чем 110 стран мира, заключив экспортные контракты на сумму порядка 108 млрд рублей. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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