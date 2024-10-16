НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ «ЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
Медиахолдинг МАЕР поддерживает «экономику предложения», расширяет цифровое пространство для рекламы в стране и формирует принципиально новую коммуникационную интернет-платформу.
В октябре предложение пополнилось медиафасадами и экранами в Москве, на Рублевке и у аэропорта Шереметьево. В Уфе и Екатеринбурге МАЕР также расширил охватную сеть, запустив современные цифровые конструкции.
«В России стартует новый национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”. Его основа – это “экономика предложения”, стимулирование инвестиций и поддержка частного бизнеса. Сейчас мы видим, что запрос отечественных брендов на продвижение, на цифровую уличную рекламу гигантский. В 2024 году мы изменили концепцию инвестирования: формируем новую интернет-платформу и вкладываем средства в развитие среднеразмерного инвентаря. К крупноформатным медиафасадам, основе нашего холдинга, мы повсеместно добавляем цифровые экраны формата “суперсайт” 15х5» и «билборд 6х3». На днях запускаем в работу ещё один медиафасад в Москве. И сегодня вся наша сеть обеспечивает уже более 6,6 миллиарда визуальных контактов в месяц», – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
По расчетам специалистов департамента по информационным технологиям и инновациям МАЕР, этот новый медиафасад на Юго-Восточной хорде даст дополнительно свыше 100 миллионов визуальных контактов с размещаемой информацией в месяц. Кроме того, необычная конструкция позволяет реализовать интересные идеи, придумывать объемные креативы или короткие слоганы.
Медиахолдинг продолжает наращивать инвентарь в Московском регионе. В самом престижном районе – на пересечении Рублево-Успенского и Подушкинского шоссе – установлен новый цифровой билборд.
Двухсторонний цифровой суперсайт запущен вблизи аэропорта Шереметьево в Химкинском городском округе. Теперь он встречает гостей терминала D, который вновь заработал в июне после двухлетнего перерыва, и обеспечивает более 21 миллиона визуальных контактов в месяц.
А в Одинцовском городском округе новый цифровой суперсайт расположился неподалеку от главной транспортной артерии Сколково – Минского шоссе. Она притягивает за месяц свыше 7 миллионов взглядов.
В Уфе и Екатеринбурге цифровая сеть медиахолдинга тоже стремительно развивается. С вводом новых локаций в октябре показатель ежемесячных визуальных контактов с аудиторией вырос до 83 миллионов и 128 миллионов соответственно.
Единое цифровое пространство для рекламы в России МАЕР выстаивает уже два десятилетия. Сегодня общая аудитория медиахолдинга МАЕР порядка 30 миллионов человек. За 2023-2024 годы медиахолдинг удвоил количество визуальных контактов с транслируемой информацией.