НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ «ЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

«В России стартует новый национальный проект “Эффективная и конкурентная экономика”. Его основа – это “экономика предложения”, стимулирование инвестиций и поддержка частного бизнеса. Сейчас мы видим, что запрос отечественных брендов на продвижение, на цифровую уличную рекламу гигантский. В 2024 году мы изменили концепцию инвестирования: формируем новую интернет-платформу и вкладываем средства в развитие среднеразмерного инвентаря. К крупноформатным медиафасадам, основе нашего холдинга, мы повсеместно добавляем цифровые экраны формата “суперсайт” 15х5» и «билборд 6х3». На днях запускаем в работу ещё один медиафасад в Москве. И сегодня вся наша сеть обеспечивает уже более 6,6 миллиарда визуальных контактов в месяц», – заявил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.