Эндофарм и медиахолдинг МАЕР подписали соглашение о сотрудничестве

«Российская фармацевтика – как и вся промышленность – сейчас работает в условиях западных санкций. Завод сработал на опережение – и занялся импортозамещением еще до введения масштабных ограничений. Медиахолдинг МАЕР, как новое уличное медиа, готов поддержать в этой ситуации завод “Эндофарм” – стратегическое предприятие, имеющее значение для всей страны. Я рад, что мы договорились о сотрудничестве с таким важным предприятием. Уверен, нас ждет множество интересных проектов. Уже сейчас наше новое уличное медиа вещает прямо со здания завода!» – сообщил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.