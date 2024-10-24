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Эндофарм и медиахолдинг МАЕР подписали соглашение о сотрудничестве

Московский эндокринный завод (ФГУП «Эндофарм») и медиахолдинг МАЕР подписали соглашение о сотрудничестве. Целью документа является установление партнерских отношений и развитие долгосрочного и эффективного стратегического взаимодействия между сторонами.

Московский эндокринный завод находится в ведении Министерства промышленности и торговли России. ФГУП «Эндофарм» – один из ключевых производителей жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов в стране. Ассортиментный портфель ФГУП «Эндофарм» включает более 150 наименований лекарственных препаратов для медицинского и ветеринарного применения, активные фармацевтические субстанции, стандартные образцы и медицинские изделия.

«Эндофарм занимает центральное место среди производителей жизненно необходимых и важных лекарственных средств в стране. Продукция Московского эндокринного завода широко востребована во всех регионах России и за рубежом. Как предприятие федерального значения, находящееся в ведении Минпромторга России, мы видим перспективы для сотрудничества с медиахолдингом МАЕР и в будущем. Надеемся, что это соглашение будет способствовать популяризации отечественной продукции в рамках программы импортозамещения», – отметил генеральный директор «Эндофарма» Михаил Фонарев.

ФГУП «Эндофарм» – фармацевтическое предприятие полного цикла, комплексно подходящее к решению актуальных для здравоохранения задач в области лекарственного обеспечения: от идеи до внедрения в производство. Московский эндокринный завод располагает четырьмя производственными площадками, собственными управлениями научных и фармацевтических разработок, виварием, аккредитованной испытательной лабораторией. Каждый пятый сотрудник предприятия имеет звание кандидата или доктора наук.

«Российская фармацевтика – как и вся промышленность – сейчас работает в условиях западных санкций. Завод сработал на опережение – и занялся импортозамещением еще до введения масштабных ограничений. Медиахолдинг МАЕР, как новое уличное медиа, готов поддержать в этой ситуации завод “Эндофарм” – стратегическое предприятие, имеющее значение для всей страны.  Я рад, что мы договорились о сотрудничестве с таким важным предприятием. Уверен, нас ждет множество интересных проектов. Уже сейчас наше новое уличное медиа вещает прямо со здания завода!» – сообщил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

По расчетам специалистов департамента по информационным технологиям и инновациям МАЕР, этот новый медиафасад на Юго-Восточной хорде даст дополнительно свыше 100 миллионов визуальных контактов с размещаемой информацией в месяц. Кроме того, необычная конструкция позволяет реализовать интересные идеи, придумывать объемные креативы или короткие слоганы.

Благодаря активному запуску новых медиафасадов и рекламных конструкций по всей стране, сеть нового уличного медиа МАЕР обеспечивает уже более 6,6 миллиарда визуальных контактов в месяц. Ежемесячный охват достиг 30 миллионов человек.

 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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