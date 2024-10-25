Все цвета джаза Льва Боровкова: о юридической грамотности в музыке и культурной разобщенности
Юрист в области СМИ, сооснователь проекта Jazzist Лев Боровков присоединился к жюри музыкальной премии «Все цвета джаза», организатором мероприятия является Радио Jazz. Церемония награждения пройдет во вторник, 26 ноября, в зале Omega Rooftop. В эксклюзивном интервью радиостанции Боровков рассказал о своих творческих предпочтениях, призвал джазовое общество к единству, а также рассказал о знакомстве с музыкой, которая повлияла на его судьбу.
Мне было шесть или семь лет. Родители включили на кассете «What a Wonderful World» Луи Армстронга. Меня словно молния ударила, как сейчас помню. Да, прекрасно понимаю, что история звучит как жуткая банальность и пошлость, но это – чистая правда. С течением времени менялись увлечения, интересы, но любовь к джазу осталась неизменной. С тех пор он всегда со мной. Скажу больше: в последнее десятилетие вытеснил все остальное.
Однозначного ответа на этот вопрос вы не услышите, потому что великих композиций много. Но если его рассматривать как блиц, то я бы назвал «Blue in Green» с альбома Майлза Дэвиса «Kind of Blue». Это та вещь, которую можно было бы взять с собой на необитаемый остров. Она бы, конечно, сил и бодрости не придала – скорее наоборот. Но совершенно точно благодаря этой композиции вокруг разливалась бы красота.
Слушаю самых разных музыкантов, потому что нам, основателям «Jazzist» (руководитель клуба Алексея Козлова и автор самой идеи «Джазиста» Араик Акопян, блогер Александр Аношин и звукорежиссер Андрей Левин) «по долгу службы» приходится следить и за тенденциями, и за новинками. В последние годы меня приводят в полный восторг норвежская контрабасистка Эллен Андреа Ванг, британский гитарист Роб Лафт и их совместные работы: недавно у них вышел новый альбом Closeness II. Это просто что-то запредельное... И простота, и сложность, и внятность. Очень умная музыка, прожитая, сделанная с огромной душой.
В индустрии существует некоторая организационная, административная разобщенность. Если бы все дружно взялись за руки и создали тот самый джазовый союз, который когда-то пытались создать, то, быть может, и музыкантам жилось бы проще. Разобщенность и непонимание некоторых вещей, в том числе правовых и финансовых, ведет к проседанию любой индустрии, и джазовая, увы, не исключение.
В силу специфики моей деятельности основной проблемой наших артистов я считаю непонимание ряда несложных юридических вопросов, которые в целом было бы неплохо знать. Юридические тонкости – это не квантовая физика. Ко мне часто обращаются с вопросами, как правильно заключить договор, допустим, с кинопродюсером. Зачастую музыканты просто не понимают, какие права они отдают, чего от них хотят, какие права у них остаются. В этих вопросах при желании можно легко разобраться, но никто не пытается этого сделать. Поэтому нередко бывают следующие случаи, когда к музыканту приходит продюсер, готовый платить ему за саундтрек, а тот начинает бояться и воротить нос от предложения, потому что элементарно не понимает, как это работает.
Мы живем в огромном информационном шуме. Для того, чтобы найти что-то стоящее, а не то, что подсовывают стриминги в плейлистах, нужно тщательно искать то, что интересно. Чтобы найти то, что интересно, нужно, чтобы процесс поиска сам по себе был несложный. Поэтому если музыкант хочет быть услышанным миллионами, то ему нужно уметь себя продвигать. Грамотно заниматься пиаром, проще говоря. Это то, что сейчас необходимо, на мой взгляд, в первую очередь: смелость в пиаре и умение себя подать. Существует еще одна проблема среди молодых ребят: они «размазывают» свой талант. Очень хорошие музыканты, профессионально работают с крупными поп-звездами, но вместо того, чтобы заниматься своими собственными классными проектами, эти ребята уезжают на долгие гастроли, из-за которых приходится отменять их концерты в джазовых клубах. Вряд ли эта тропа приведет к каким-то достойным результатам.
За каждого, разумеется, говорить не стану, лично для меня в этом деле важны беспристрастность, объективность и честность перед собой и номинантами.
Выбор лауреатов «Все цвета джаза 2024» проходит в несколько этапов на сайте премии https://award.radiojazzfm.ru/
С 9 сентября по 16 октября редакция Радио JAZZ собирала заявки на соискание. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 21 октября по 7 ноября. Право определить тройки финалистов в этом году передано звёздному экспертному жюри, которое сделает свой выбор с 8 по 15 ноября.
С 18 по 24 ноября в эфире Радио Jazz будут объявлены победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
Справка: Радио Jazz входит в структуру «Мультимедиа Холдинга», который включает в себя еще две FM-радиостанции: «НАШЕ Радио» и Rock FM, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», концертное агентство, а также крупнейший в России музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».
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