Все цвета джаза Льва Боровкова: о юридической грамотности в музыке и культурной разобщенности

Мы живем в огромном информационном шуме. Для того, чтобы найти что-то стоящее, а не то, что подсовывают стриминги в плейлистах, нужно тщательно искать то, что интересно. Чтобы найти то, что интересно, нужно, чтобы процесс поиска сам по себе был несложный. Поэтому если музыкант хочет быть услышанным миллионами, то ему нужно уметь себя продвигать. Грамотно заниматься пиаром, проще говоря. Это то, что сейчас необходимо, на мой взгляд, в первую очередь: смелость в пиаре и умение себя подать. Существует еще одна проблема среди молодых ребят: они «размазывают» свой талант. Очень хорошие музыканты, профессионально работают с крупными поп-звездами, но вместо того, чтобы заниматься своими собственными классными проектами, эти ребята уезжают на долгие гастроли, из-за которых приходится отменять их концерты в джазовых клубах. Вряд ли эта тропа приведет к каким-то достойным результатам.