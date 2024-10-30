В России растет спрос на контрактные детали для иномарок

Несмотря на то, что само понятие «контрактные детали» — не новое для российского рынка, за три прошедших года спрос на данную категорию комплектующих стремительно возрос. Это обусловлено сразу несколькими факторами, которые связаны как с особенностями российского рынка автомобилей, так и с экономической ситуацией.