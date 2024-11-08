Все цвета джаза Александра Панайотова: о талантах, своей публике и «Евровидении»

Я очень рад, что Ким Александрович настроен на этот юбилей, потому что он отошел от популярной музыки в «мюзикловую» историю, хотя у него огромный послужной список именно в плане популярной песни. Наш коллектив надоумил сделать этот творческий вечер, потому что было бы неправильно проигнорировать такую дату. Все творческие вопросы мы будем обсуждать, думаю, чуть позже. Конечно, будут звучать самые известные хиты. Я все время хочу его настроить на написание какого-нибудь нового шедевра, но он пока отказывается (смеется).