Все цвета джаза Александра Панайотова: о талантах, своей публике и «Евровидении»
Певец и композитор Александр Панайотов является членом жюри музыкальной премии «Все цвета джаза», организатором которой является Радио Jazz. Церемония награждения пройдет 26 ноября в зале Omega Rooftop. В эксклюзивном интервью радиостанции артист назвал имя самого большого, на его взгляд, российского таланта, восхитился собственной аудиторией и рассказал, чему его научила история с «Евровидением».
- Какой главный совет бы дали начинающим музыкантам?
Не ставить себе никаких рамок, шаблонов и форматов. Иногда творческим людям хочется попасть в яблочко, целевую аудиторию, и они надевают на себя такие шоры, которые препятствуют потенциалу и развитию. Чем свободнее в этом плане будет музыкант и творческая личность, тем успешнее будет его продукт. Безусловно, по первости он, быть может, не будет понят и странно воспринят, но именно так зарождается индивидуальность у любого артиста.
- Сможете сходу вспомнить имя большого российского таланта?
Певица Александра Белякова. На сегодняшний день и технически, и в целом по владению голосом она сейчас одна из лучших, если не лучшая. Талантливых ребят очень много, но они сидят в какой-то засаде – мне очень бы хотелось, чтобы эти люди выходили на более крупный уровень. Этому надо способствовать и помогать.
- Расскажите о сотрудничестве с Кимом Брейтбургом. У него в феврале юбилей. Готовитесь?
Я очень рад, что Ким Александрович настроен на этот юбилей, потому что он отошел от популярной музыки в «мюзикловую» историю, хотя у него огромный послужной список именно в плане популярной песни. Наш коллектив надоумил сделать этот творческий вечер, потому что было бы неправильно проигнорировать такую дату. Все творческие вопросы мы будем обсуждать, думаю, чуть позже. Конечно, будут звучать самые известные хиты. Я все время хочу его настроить на написание какого-нибудь нового шедевра, но он пока отказывается (смеется).
- Впереди у вас концерты в Узбекистане и Казахстане. Чувствуете отличие публики от российской?
На самом деле какие-то минимальные различия: везде люди с хорошим вкусом. Слушают одно и то же. Взращенные, воспитанные на одной музыке – других у нас нет. Так сложилось, что ко мне приходят музыкальные эстеты и гурманы. И это здорово.
- Что играет в машине у Александра Панайотова?
Я такой же гурман, как и мои слушатели. Практически всеяден. В основном инструментальная музыка – в последнее время устал от голосов. У меня сейчас период безголосой инструментальной музыки. Красивой, сложной гармонически – это очень важно. Спокойная музыка, не ритмическая. Возможно, это связано с временем года. Осенью больше хочется слушать джаз, лаунж, эмбиент.
- С кем бы хотели поработать из артистов?
С удовольствием поработал бы с такими мэтрами как Дэвид Костер. Хочется какой-нибудь крупной формы, голливудского оркестра, знаете, крупноформатного звучания. Габаритного, тяжеловесного. Как у нас это было, раз уж на то пошло, в советские времени. В 60-70х годах у нас этим занимались в промышленных масштабах, и было здорово слышать подобную музыку в кинофильмах. С оркестрами и прочим. Хорошо бы возродить эту культуру в нашей стране.
- Чему вас научила история с «Евровидением»?
У меня сложились непростые отношения с этим конкурсом, его дверь для меня остается пока что закрытой. Эта история научила меня смирению – в какой-то момент начинаешь понимать замыслы судьбы знаки, которые вселенная тебе дает, намекая, что туда все-таки не надо. У тебя другой путь и другие приоритеты. Любому творческому человеку, стучась в закрытую дверь долгие годы, иногда стоит обратить внимание на другие проходы, окна и проемы, которые для него открыты. Нужно уметь видеть другие перспективы.
Выбор лауреатов «Все цвета джаза 2024» проходит в несколько этапов на сайте премии https://award.radiojazzfm.ru/
С 9 сентября по 16 октября редакция Радио JAZZ собирала заявки на соискание. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 21 октября по 7 ноября. Право определить тройки финалистов в этом году передано звёздному экспертному жюри, которое сделает свой выбор с 8 по 15 ноября.
С 18 по 24 ноября в эфире Радио Jazz будут объявлены победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
Справка: Радио Jazz входит в структуру «Мультимедиа Холдинга», который включает в себя еще две FM-радиостанции: «НАШЕ Радио» и Rock FM, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», концертное агентство, а также крупнейший в России музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».
12+