Большой цифровой формат уличного медиа теперь и в Северной столице
Медиахолдинг МАЕР запустил в Петербурге новый медиафасад площадью свыше 1150 квадратных метров. Выстраивая в Северной столице единую цифровую сеть уличного медиа, холдинг открывает новые возможности как для бизнеса, так и для продвижения национальных интересов.
Высокотехнологичный медиафасад на 23-м километре питерской Кольцевой автомобильной дороги (КАД) стал вторым крупнейшим медиафасадом МАЕР в Санкт-Петербурге. Рекламная конструкция имеет обзор на восемь полос движения кольцевой магистрали. Кроме того, вблизи находится развязка с проспектом Энгельса и трассой федерального значения А-121 «Сортавала», это обеспечивает высокий автомобильный трафик.
«С запуском нового медиафасада мы увеличиваем охват аудитории в Питере до 3,2 миллиона человек в месяц. В дополнение к двум медиафасадам в Северной столице с начала года уже запущена целая сеть цифровых экранов на КАД. Мы стремимся к показателю, который позволит охватить 90% жителей региона. Новые уличные экраны – это инструмент для продвижения продукции отечественных предприятий, дополнительные возможности для развития брендов. Как уличное медиа, мы используем эти площадки и для поддержки национальных приоритетов, трансляции социально важных новостей, рассказываем об образовательных, экономических, культурных, спортивных достижениях нашей страны. В Питере на сегодняшний день показатель эффективной аудитории превысил 380 миллионов визуальных контактов в месяц», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
Благодаря активному запуску новых медиафасадов и рекламных конструкций по всей стране, сеть нового уличного медиа МАЕР обеспечивает уже более 7,35 миллиарда визуальных контактов в месяц. Ежемесячный охват аудитории достиг 30 миллионов человек. Также медиахолдинг анонсировал создание в 2025 году единой цифровой платформы (18+), которая позволит выстраивать кросс-канальные коммуникации и максимально быстро находить целевую аудиторию в медийном пространстве. В основу уникальной для России системы лягут алгоритмы и персонализированные решения, разработанные медиахолдингом МАЕР.