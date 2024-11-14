Большой цифровой формат уличного медиа теперь и в Северной столице

«С запуском нового медиафасада мы увеличиваем охват аудитории в Питере до 3,2 миллиона человек в месяц. В дополнение к двум медиафасадам в Северной столице с начала года уже запущена целая сеть цифровых экранов на КАД. Мы стремимся к показателю, который позволит охватить 90% жителей региона. Новые уличные экраны – это инструмент для продвижения продукции отечественных предприятий, дополнительные возможности для развития брендов. Как уличное медиа, мы используем эти площадки и для поддержки национальных приоритетов, трансляции социально важных новостей, рассказываем об образовательных, экономических, культурных, спортивных достижениях нашей страны. В Питере на сегодняшний день показатель эффективной аудитории превысил 380 миллионов визуальных контактов в месяц», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.