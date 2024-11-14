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Большой цифровой формат уличного медиа теперь и в Северной столице

Медиахолдинг МАЕР запустил в Петербурге новый медиафасад площадью свыше 1150 квадратных метров. Выстраивая в Северной столице единую цифровую сеть уличного медиа, холдинг открывает новые возможности как для бизнеса, так и для продвижения национальных интересов.

Высокотехнологичный медиафасад на 23-м километре питерской Кольцевой автомобильной дороги (КАД) стал вторым крупнейшим медиафасадом МАЕР в Санкт-Петербурге. Рекламная конструкция имеет обзор на восемь полос движения кольцевой магистрали. Кроме того, вблизи находится развязка с проспектом Энгельса и трассой федерального значения А-121 «Сортавала», это обеспечивает высокий автомобильный трафик.

«С запуском нового медиафасада мы увеличиваем охват аудитории в Питере до 3,2 миллиона человек в месяц. В дополнение к двум медиафасадам в Северной столице с начала года уже запущена целая сеть цифровых экранов на КАД. Мы стремимся к показателю, который позволит охватить 90% жителей региона. Новые уличные экраны – это инструмент для продвижения продукции отечественных предприятий, дополнительные возможности для развития брендов. Как уличное медиа, мы используем эти площадки и для поддержки национальных приоритетов, трансляции социально важных новостей, рассказываем об образовательных, экономических, культурных, спортивных достижениях нашей страны. В Питере на сегодняшний день показатель эффективной аудитории превысил 380 миллионов визуальных контактов в месяц», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.

Благодаря активному запуску новых медиафасадов и рекламных конструкций по всей стране, сеть нового уличного медиа МАЕР обеспечивает уже более 7,35 миллиарда визуальных контактов в месяц. Ежемесячный охват аудитории достиг 30 миллионов человек. Также медиахолдинг анонсировал создание в 2025 году единой цифровой платформы (18+), которая позволит выстраивать кросс-канальные коммуникации и максимально быстро находить целевую аудиторию в медийном пространстве. В основу уникальной для России системы лягут алгоритмы и персонализированные решения, разработанные медиахолдингом МАЕР.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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