Все цвета джаза Владислава Лисовца: о красоте, стиле и парижском шарме
Эксперт моды, теле- и радиоведущий Владислав Лисовец присоединился к жюри премии «Все цвета джаза», организатором которой является Радио Jazz. Церемония награждения состоится 26 ноября в зале Omega Rooftop. В эксклюзивном интервью Владислав признался в любви к Парижу, назвал свое место силы в Москве, а также рассказал о модных трендах наступающей зимы.
Все вокруг говорят, что Париж очень изменился и стало невыносимо грязно, а я готов это опровергнуть. В последние два года, особенно в недавнюю поездку, я убедился в том, что Париж привели в порядок. Город стал очень чистым. Мне, человеку, который готов принимать его любым, это все равно бросается в глаза. Еще Париж выглядит более светлым, его отмыли. Там по-прежнему много разных, красивых, стильных и свободных людей. Город-вдохновение, где можно просто сидеть в кафе и смотреть на окружающую картину как на модный журнал. У парижан есть свой вайб, особое искусство хорошо выглядеть, которое присуще только им.
В Париже ее очень много. И, знаете, я не встретил ни одного негативного комментария в свой адрес. Когда я говорил, откуда приехал, все мило улыбались. И как-то по-доброму удивлялись, узнав, что я из России. Наверное, мы встречаем и видим то, что есть внутри нас.
Очень много кожи и замши, стилистика 70-х. Вместе с черным цветом актуальны коричневый, рыжий, все оттенки красного, темно-винный и бордовый. Взрослые цвета. Этой зимой следует перестать носить как повседневную одежду, потому что это модно, пуховик – он ушел в прошлое. Следует облачиться во что-то более силуэтное: либо очень теплое пальто с большими плечами, либо кожаный утепленный плащ, либо длинная дубленка. В каждом случае обязательно подчеркиваем талию. И у мужчин, и у женщин силуэт становится более «сформенным». Перестаем носить спортивную обувь, отдавая предпочтение чему-то более элегантному.
Я почему-то людей из джаза рассматриваю немного иначе: джаз и есть стиль. Для меня это первично. А то, как выглядят живущие джазом люди, уже второстепенно. Джаз – это абсолютное отдельное направление, отдельная планета с собственным набором человеческих качеств и наполнением извилин в голове. Это всегда легкая изысканность, это не китч. При слове «джаз» все как-то сразу становится стильно и красиво. И любой, кто исполняет эту музыку, сам того не ведая, постепенно примеряет на себя тот флер, который имеет джаз. Это неуловимо: можно надеть и пиджак, и галстук, и джинсы, но все равно это будет выглядеть особенно.
Я человек настроения. Вчерашний вечер у меня закончился пластинкой Стиви Уандера, которого я очень люблю. До него играла французская панк-группа «La Femme». Это дерзкая, сумасшедшая музыка, которая создает хулиганское настроение: хочется выйти на улицу в кожаных брюках или косухе. Сегодняшнее утро у меня началось с «St Germain» – французская музыка, начиная от шансона 40-50х- годов, заканчивая электронными музыкантами. Сейчас, кстати, собираюсь на съемку и слушаю их диск – хочется не быть кислым на интервью.
Я всех изучил, внимательно послушал и проставил каждому оценки. Пара-тройка конкурсантов меня о-о-очень приятно впечатлила. Во времена, когда, кажется, сложно быть особенным, им удалось меня тронуть. Пока без имен и намеков – победители премии «Все цвета джаза» будут известны 26 ноября. Повторюсь, некоторые музыканты очень сильно запали в душу.
В том, что он пытается соответствовать аудитории, а не воспитывать ее. Раньше шоу-бизнес был транслятором какого-то образа жизни, внешнего вида, элитарности, успеха… Достатка, не побоюсь этого слова. Но главное – элитарность. Сегодня же шоу-бизнес «ради лайка» пытается соответствовать большинству. И это выглядит не всегда интересно. Даже скучно и неиндивидуально.
Мой дом. У меня очень красивая терраса с видом на крыши Москвы, и я считаю, что это лучшее, что я мог сделать за свою жизнь: создать свой мир, в котором все играет какими-то яркими красками. Где можно слушать рок, Игги Попа, Стиви Уандера, Эллу Фицджеральд, Арету Франклин, Depeche Mode – и это все логично ложится на пространство. Это очень круто, что здесь в любом настроении, любом музыкальном сопровождении, в любом внешнем виде, будь я в кожаных брюках или вельветовых клешах, все как-то логично. Мой дом – это Сретенка, здесь мое место силы.
Как ни странно, опять хочу в Париж. Этот город наполняет меня. Я – тот, которому нужно вдохновение, визуальная картинка. Я живу встречными людьми, вдохновляюсь и подпитываюсь ими. Для меня человек является самым главным искусством, которое создал мир. В Москве я очень много трачу: вдохновляю свой коллектив, своих сотрудников, своих клиентов. Консультирую по стилю и отдаю очень много энергии. Здесь меня заряжает только музыка и квартира, а мне нужно видеть людей разных возрастов. И взрослых, и молодых, и детей – для меня это очень важно, и в Париже я получаю это сполна. Давно не был на море, но почему-то снова хочется увидеть красивых, улыбающихся, стильных, свободных и сумасшедших людей.
О, конечно! Это Шаде в Стокгольме. Концерт, на который мы специально поехали с моей подругой Жанной Фриске. Когда у Шаде начался тур, доступные билеты были только на мероприятие в шведской столице. Она очень редко выступает. Это было незабываемо: мы с Жанной плакали от счастья в финале этого концерта. В ту минуту, когда вы позвонили, у меня играл лайв Шаде как раз из этого тура. Я с улыбкой на лице вспоминал те волшебные моменты. И, ситуация, когда вы в моменте спрашиваете про самый любимый концерт… В моей жизни все очень случайно, и это ее маленькая магия.
Выбор лауреатов «Все цвета джаза 2024» проходит в несколько этапов на сайте премии https://award.radiojazzfm.ru/
С 9 сентября по 16 октября редакция Радио JAZZ собирала заявки на соискание. Отобрать финалистов помогут слушатели радиостанции в открытом голосовании, которое продлится с 21 октября по 7 ноября. Право определить тройки финалистов в этом году передано звёздному экспертному жюри.
С 18 по 24 ноября в эфире Радио Jazz будут объявлены победители в семи номинациях: «Восходящая звезда», «Фестиваль года», «Площадка года», «Релиз года», «Музыкант года», «Мероприятие года», «За вклад в развитие джазовой культуры в России».
Справка: Радио Jazz входит в структуру «Мультимедиа Холдинга», который включает в себя еще две FM-радиостанции: «НАШЕ Радио» и Rock FM, интернет-радиостанцию Ultra, информационное агентство «Национальная Служба Новостей», студию звукозаписи Vintage Records, единственный в России завод виниловых пластинок «Ультра Продакшн», рекламное агентство «Джем», концертное агентство, а также крупнейший в России музыкальный фестиваль «НАШЕСТВИЕ».
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