Все цвета джаза Владислава Лисовца: о красоте, стиле и парижском шарме

Как ни странно, опять хочу в Париж. Этот город наполняет меня. Я – тот, которому нужно вдохновение, визуальная картинка. Я живу встречными людьми, вдохновляюсь и подпитываюсь ими. Для меня человек является самым главным искусством, которое создал мир. В Москве я очень много трачу: вдохновляю свой коллектив, своих сотрудников, своих клиентов. Консультирую по стилю и отдаю очень много энергии. Здесь меня заряжает только музыка и квартира, а мне нужно видеть людей разных возрастов. И взрослых, и молодых, и детей – для меня это очень важно, и в Париже я получаю это сполна. Давно не был на море, но почему-то снова хочется увидеть красивых, улыбающихся, стильных, свободных и сумасшедших людей.