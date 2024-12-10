Взгляд с высоты: современные технологии позволяют создавать парящие общественные пространства «за облаками»Современные здания привлекают не только архитектурой, но и насыщенным функционалом
Современные дома, как правило, отличаются от своих предшественников, приобретая все более причудливые формы. Среди них есть такие здания, по которым можно безошибочно назвать страну и город, где они построены. Запоминающийся облик может придавать им культовый статус, что положительно влияет и на ликвидность объектов, говорит Анна Раджабова, директор управления элитной недвижимости компании «Метриум Премиум». Необычные проекты вызывают много обсуждений и споров, поэтому еще на этапе их реализации привлекают повышенное внимание, добавляет Андрей Соловьев, партнер, региональный директор департамента городской недвижимости NF Group.
Архитекторы и инженеры используют новейшие технологии, чтобы придать высоткам оригинальность. Например, чтобы защитить помещения башен «Аль-Бахар» в Абу-Даби от палящих солнечных лучей, поверх фасада разместили покрывало из золотых сот, которым можно управлять с помощью компьютера: открывать или закрывать в зависимости от освещенности. Завораживающую панораму Лондона можно увидеть со смотровой площадки самого высокого в Великобритании небоскреба The Shard. Клинообразное многофункциональное здание «Осколка» высотой 95 этажей выделяется на фоне остальных высоток прозрачными фасадами из высокопрочного стекла, поэтому полностью оправдывает свое название. Две башни The Absolute Towers в Миссиссоге в Канаде получили известность благодаря соблазнительным линиям конструктива зданий. Поэтому их часто называют башнями Мерилин Монро. Но удивляет не только архитектура, а и функциональное решение: дома опоясывают непрерывные балконы, которые нависают над каждым этажом, создавая защиту от ветра и солнца.
Еще один популярный прием, который восхищает внешне и является функциональным элементом высоток – это мосты. Они могут соединять как разные части одного здания, так и несколько высоток. Например, небоскреб высотой 302 м Kingdom Centre в столице Саудовской Аравии г. Эр-Рияд выделяется необычной миндалевидной формой с перепадами высот, напоминающими ложбину. Верхние точки здания соединили подвесным мостом, на котором разместилась смотровая площадка с панорамой города. Еще башня известна тем, что в ней на высоте 182 м над уровнем моря находится самая высокая мечеть. В архитектуре небоскреба Umeda Sky Building высотой 173 м в Осаке (Япония) тоже обыграна тема «парящих мостов». Две 40-этажные башни соединены мостами и эскалаторами, а на верхнем этаже расположена обсерватория. «Воздушный мост» на высоте 192 м стал отличительной особенностью комплекса Avenir в Нью-Йорке (США). Сообщение между двумя башнями на уровне 45 этажей проложено прямо над улицами города.
Прием оснащения зданий «парящими мостами» помогает совместить футуристическую эстетику с повышенной функциональностью, считает Раджабова. И их создание особенно актуально в условиях дефицита свободных участков в мегаполисах и удорожания земли, когда дополнительные площади существенно повышают рентабельность комплексов.
Москва в тренде
Тема «парящих мостов» получила свое развитие и в Москве благодаря четвертому кварталу в проекте «Событие», реализуемому компанией Донстрой на ул. Мосфильмовская в Раменках. В этом районе, как отмечает Соловьев, рынок премиальной недвижимости сейчас находится в активной фазе своего развития. Именно Раменки считаются одним из самых «зеленых» районов, где представлена элитная и премиальная жилая недвижимость. Здесь находятся природный заказник «Воробьевы горы», парк «Событие» , занимающий 24 га, часть парка имени 50-летия Октября. Кроме того, территория района граничит с водой: с одной стороны – Москва-река, с другой – река Раменка. И все это окружение в деталях можно рассмотреть из окон высотных домов.
В «парящих мостах» есть некая поэтичность, считает Максим Веремеюк, архитектор, учредитель и директор архитектурной мастерской Majsterni. С его слов, инженерные конструкции дополняют архитектурный облик объектов, создавая атмосферу легкости и оригинальности. Они могут выполнять как декоративные, так и практические функции, обеспечивая удобные переходы между этажами, секциями и даже разными зданиями. Использование «парящих мостов» придает проекту броский и современный вид, что делает его более привлекательным для арендаторов и покупателей.
В четвертом «Событии» три 50-этажные башни связаны между собой мостами на уровне 25 и 27 этажей. Кроме того, на кровле зданий на высоте 170 м будет проложен самый длинный мост, объединяющий крыши трех небоскребов. Он уже попал в Книгу рекордов России как самый высокий пешеходный мост в жилом доме, а также признан экспертами Международной книги рекордов INTERRECORD и занесен в Реестр рекордов России.
Проект четвертого «События» разработал известный российский архитектор Филипп Никандров, ранее он же спроектировал небоскреб «Эволюция» в «Москва-Сити». Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал этот замысел «архитектурной амбицией столицы». Как рассказал Никандров, изначально было важно разместить композиционно три жилые башни на генплане. Рассматривались разные варианты, и проект с «парящими мостами» больше понравился и архитекторам, и заказчику. Особенно вдохновляла идея использовать sky bridge* как общественное пространство для всех жителей дома.
Технологии и среда для жизни
Реализация идеи с «парящими мостами» ‒ прежде всего пример использования инновационных строительных технологий и материалов, что дополнительно повышает статус объекта, говорит Веремеюк. Но также это влечет за собой более сложные инженерные решения. Каждый мост в четвертом «Событии» весит от 54 до 94 тонн, имеет длину от 21 до 37 м, ширину от трех до пяти м и высоту – четыре м. И производить их сборку и монтаж на уровне 25‒27 этажей небезопасно. Поэтому был принят другой вариант: собрать мосты на земле и потом поднять на нужные этажи и уже там крепить с помощью шарнирно-подвижных опор. В настоящий момент уже завершен монтаж и подъем четырех мостов, а остальные два будут собраны и установлены в 2025 г. Это первый пример в России подъема мостов на такую большую высоту.
«Парящие мосты» ‒ надежные конструкции, и до сборки механизмы прошли все нужные испытания. Ограждение мостов выполнено из особо прочного стекла триплекс толщиной 12 мм, покрытого высокопрочной пленкой, поэтому находиться на них будет комфортно и безопасно.
Запросы клиентов растут параллельно с качественными характеристиками жилых проектов: все чаще люди покупают не просто квартиру, а среду для жизни. Поэтому общественные пространства, в которых можно нескучно провести время, в рамках проектов девелоперов набирают все большую популярность, говорит Соловьев. При этом концепция размещения таких пространств в «парящих» переходах до сих пор является редкостью. Как отметил Александр Стариков, партнер архитектурного бюро Syntaxis, это интересное решение, которое может разнообразить сценарий проживания в комплексе. Но самое главное ‒ насытить такую территорию функционалом, интересным жильцам.
В «парящих мостах» и на крыше четвертого «События» будет создано общественное пространство, где жильцы разных возрастов найдут себе занятие по душе. В нем разместятся спортивные и детские площадки, беговые дорожки, зеленые лаунж-зоны, коворкинг.
Многих жителей не оставят безразличными панорамные виды, которые откроются на такой высоте. «Одно из важных назначений подобных зрелищных мест в современном мегаполисе – быть локацией для селфи и создания контента в социальных сетях, ‒ утверждает Стариков. ‒ И необходимо признать, что такое назначение действительно работает в постиндустриальном мире, где соцсети являются важной частью жизни».
Захватывающие виды и не только
Четвертый квартал «События» ‒ это в первую очередь жилье бизнес-уровня с эргономичными планировками, продуманными до мелочей. За счет широкой линейки квартир – от студий около 23 кв. м до просторных четырех- и пятикомнатных квартир площадью более 150 кв. м ‒ расширяется круг целевой аудитории. Это могут быть как успешные программисты, так и семьи с детьми. Конструктивные возможности позволяют объединять квартиры и строить просторные семейные резиденции.
Всего в квартале порядка 1100 квартир, и большинство имеет свои особенности. Все квартиры оснащены панорамными окнами, а в некоторых используется еще и купольное остекление. Есть квартиры с окнами в ванных комнатах, с кухнями-гостиными, мастер-спальнями, несколькими санузлами и т. д.
В комплексе пять подземных уровней, где разместится паркинг более чем на 750 автомобилей и кладовые помещения.
Первое впечатление о проекте создадут парадные лобби и входные группы. В каждом доме будет предложено свое оригинальное решение оформления с высококачественной отделкой, современной мебелью и стильными светильниками. Удобным решением стало размещение детского клуба, гейм-зона для подростков, организация мест для работы и общения.
Гулять, заниматься спортом, отдыхать можно и во внутреннем дворе квартала. По концепции это будет арт-двор с ландшафтным дизайном. На озелененном участке разместится несколько детских площадок, помещение для воркаута, скалодром, зона для общественных мероприятий и праздников. Украшением двора станут линейный фонтан, арт-объекты, а вечером еще и впечатляющая подсветка.
Безусловно, потенциальные покупатели обращают внимание на сам проект, говорит Соловьев. Здесь играет роль общая картина восприятия объекта и то впечатление, которое он создает. Это совокупность внешних характеристик: эстетичность, оригинальность, возможность подчеркнуть имидж и статус ‒ и внутренних факторов, таких как инфраструктура, функциональность, наличие инновационных «фишек» и пр.
*sky-bridge (с англ.) – небесный мост