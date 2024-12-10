Взгляд с высоты: современные технологии позволяют создавать парящие общественные пространства «за облаками»

Реализация идеи с «парящими мостами» ‒ прежде всего пример использования инновационных строительных технологий и материалов, что дополнительно повышает статус объекта, говорит Веремеюк. Но также это влечет за собой более сложные инженерные решения. Каждый мост в четвертом «Событии» весит от 54 до 94 тонн, имеет длину от 21 до 37 м, ширину от трех до пяти м и высоту – четыре м. И производить их сборку и монтаж на уровне 25‒27 этажей небезопасно. Поэтому был принят другой вариант: собрать мосты на земле и потом поднять на нужные этажи и уже там крепить с помощью шарнирно-подвижных опор. В настоящий момент уже завершен монтаж и подъем четырех мостов, а остальные два будут собраны и установлены в 2025 г. Это первый пример в России подъема мостов на такую большую высоту.