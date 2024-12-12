Цифровые приглашения на «Ёлки 11» (6+) увидят 16 миллионов человек
В московском кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» представили главную новогоднюю премьеру страны – фильм «Ёлки 11». В картине сыграли Дмитрий Нагиев, Рузиль Минекаев, Андрей Рожков, Кристина Бабушкина, Ирина Пегова и звезда турецкого кино Бурак Озчивит. Медиахолдинг МАЕР стал коммуникационным партнером картины.
«Ёлки 11» – это несколько киноновелл, сюжеты которых неожиданно переплетаются к концу фильма. Одна из историй вдохновлена сказкой о Золушке. Ее героем и стал турецкий актер Бурак Озчивит, известный российскому зрителю по ролям Малкочоглу Бали-бея в сериале «Великолепный век» (16+) и Кемаля в драме «Черная любовь» (18+). В своем дебютном российском фильме Бурак выступил в амплуа принца, сыграв самого себя.
«Он очень позитивный, очень настроенный на работу профессиональный актер. Настоящий, не капризный. Он снимался всего один день. Практически не спал, провел очень тяжелый день. Выдержал все это стоически. Съемки, интервью, фотографии, знакомства с поклонницами. Выдержал просто идеально и уехал», – рассказал режиссер картины Александр Карпиловский. Сам Бурак на предпремьерный показ не приехал, поэтому на красной ковровой дорожке и сцене красовался его картонный двойник.
Роль одного из главных героев – романтичного молодого человека по имени Дамир – исполнила звезда «Слова пацана» (18+) Рузиль Минекаев.
«Я сейчас очень тщательно отбираю проекты. И когда я получил предложение сняться в «Ёлках», я подумал, что в моей фильмографии вполне может быть такая легкая, новогодняя, душевная, картина от которой веет добром. И участие Дмитрия Нагиева и Бурака Озчивита стали одной из причин, почему я согласился. Бурак, кстати, позвал меня в Стамбул!» – отметил Рузиль Минекаев.
Продакшеном картины занималась компания Bazelevs. Перед премьерой генеральный продюсер картины Тимур Асадов поблагодарил партнеров, которые помогали в создании ленты.
«Ёлочки» – это первая российская кинофраншиза, которая несет в себе добро и свет, отражает человеческие отношения, которые особенно важны в канун Нового года. И наши новые одиннадцатые «Ёлочки» станут такой же народной частью этой франшизы. Хочу выразить огромную благодарность нашим друзьям и партнерам, без которых у нас бы точно ничего не получилось», – сказал Тимур Асадов.
Медиахолдинг МАЕР выступил в роли коммуникационного партнера картины. Рекламная кампания в поддержку фильма будет идти до конца декабря.
«Ёлки» – это добро. «Ёлки» – это тепло. «Ёлки» – это синоним новогоднего настроения. Это уже как мандарины и запах хвои. Без этого фильма Новый год как будто бы не может наступить. Авторы этой замечательной семейной франшизы создали больше, чем кино – они создали традицию. И для нас, медиахолдинга МАЕР, уже традиция поддерживать этот проект. Цифровые приглашения на «Ёлки 11» на наших медиафасадах увидят 16 миллионов человек. И я уверен – создателей картины ждут полные залы», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.
В широком прокате «Ёлки 11» стартуют уже через неделю – 19 декабря.