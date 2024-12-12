Цифровые приглашения на «Ёлки 11» (6+) увидят 16 миллионов человек

«Ёлки» – это добро. «Ёлки» – это тепло. «Ёлки» – это синоним новогоднего настроения. Это уже как мандарины и запах хвои. Без этого фильма Новый год как будто бы не может наступить. Авторы этой замечательной семейной франшизы создали больше, чем кино – они создали традицию. И для нас, медиахолдинга МАЕР, уже традиция поддерживать этот проект. Цифровые приглашения на «Ёлки 11» на наших медиафасадах увидят 16 миллионов человек. И я уверен – создателей картины ждут полные залы», – отметил владелец и генеральный директор медиахолдинга МАЕР Константин Майор.