КОНВЕЙЕР ИННОВАЦИЙ: ЧЕМ ЦИФРОВАЯ УЛИЧНАЯ РЕКЛАМА ПОЛЕЗНА ГОРОДАМ?

«Сегодня нужно сопровождать своего зрителя постоянно – в телевизоре, в телефоне, на улице. И ближе к нему оказывается тот, кто сможет провести клиента по всей цепочке. Именно поэтому мы делаем ставку на единую платформу. В крупноформатной уличной рекламе обеспечиваем широкие охваты, узнаваемость бренда и доверие к нему. Получаем верифицированные данные об аудитории, которая контактировала с этой информацией, догоняем ее в цифровых медиа, позволяя взаимодействовать с контентом. А с помощью повторной коммуникации в соцсетях, телеграме и так далее, фиксируем результат всех предыдущих «касаний»», — поясняет Константин Майор.